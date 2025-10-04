SUSCRÍBETE
Nacional

Suspenden por tres días el arresto domiciliario a Luis Hermosilla tras fallecimiento de su padre

El abogado podrá salir de su vivienda, desde este viernes y hasta el domingo, para participar en trámites funerarios y acompañar a su familia tras la muerte del destacado penalista Nurieldín Hermosilla.

Rodrigo Gómez S. 
Rodrigo Gómez S.
25/08/2025 - REFORMALIZACION CASO FACTOP. En la foto, Luis Hermosilla - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Este viernes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago suspendió por tres días el arresto domiciliario total del abogado Luis Hermosilla, luego de que su hermano Juan Pablo presentara una solicitud debido al fallecimiento del padre de ambos, el penalista Nurieldín Hermosilla.

De acuerdo a la solicitud, el también jurista murió durante la madrugada de este viernes.

La petición fue realizada para que Luis Hermosilla “pueda estar con su familia, colaborar con trámites funerarios, y en particular, acompañar a su madre”.

El levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre el imputado por el caso Audio, regirá este fin de semana (viernes, sábado y domingo), entre las 9 y las 20 horas.

El tribunal comunicó su decisión a la unidad policial encargada de verificar el cumplimiento de la medida cautelar, correspondiente a la 37° Comisaría de Vitacura.

