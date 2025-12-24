SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Tenían hasta una granada de guerra: tres venezolanos detenidos en El Bosque por narcotráfico y porte ilegal de armas y explosivos

    Detenidos mantenían al interior de dos departamentos más de 56 kilos de marihuana, así como otras drogas como tusi y cocaína. Además, se les incautó una pistola 9mm, cargadores y munición.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Foto referencial

    Personal de Carabineros detuvo este martes a tres sujetos -dos hombres y una mujer- por porte ilegal de armas y explosivos, además de infracción a la Ley de Drogas, tras perseguir a dos de los sospechosos hasta dos departamentos en la comuna de El Bosque, en la zona sur de Santiago.

    En el lugar, además, se logró la incautación de una serie de bolsos con marihuana, la que se encontraba dosificada en 56 bolsas de un kilo, aproximadamente.

    Todo comenzó cuando, pasadas las 20 horas, uniformados de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 39ª Comisaría El Bosque, realizaban patrullajes preventivos por el sector. Al llegar a calle Nueva Horizonte, se percatan de que, al ver la presencia policial, dos individuos huyen al tercer piso de un edificio e ingresan a dos departamentos.

    Al respecto, el mayor Arnaldo Carrasco, de la 39ª Comisaría, señaló que los policías “se pueden percatar desde el exterior de que se encontraba gran cantidad de droga, por lo que hacen ingreso a los domicilios, ante el delito flagrante, y logran la detención de tres personas adultas, una mujer y dos hombres de nacionalidad venezolana que se encuentran de manera irregular en Chile”.

    En el lugar, los carabineros incautaron, además, una pistola Taurus, modelo PT111, con su número de serie borrado, tres cargadores y munición 9 mm, así como una granada de guerra que debió ser retirada por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros.

    En tanto, el fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Sur, Juan Cheuquiante, reveló que en los departamentos se halló “armamento, armas de fuego prohibidas, un arma que está con su número de serie borrado, diversa cantidad de municiones como también una granada que actualmente está siendo periciada por personal del Gope”.

    Agregó que, además de la marihuana incautada, en el lugar se decomisó otros tipos de droga, como tusi y clorhidrato de cocaína, además de otros elementos que están siendo analizados. En este sentido, el fiscal Cheuquiante, sostuvo que “el monto aproximado que se saca de circulación en dinero, se aproxima a los 300 millones de pesos”.

    Los detenidos -de quienes se indaga su participación en otros delitos similares- serán formalizados este miércoles en el Centro de Justicia.

