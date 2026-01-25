Tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: declaran alerta preventiva para diez comunas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que se encuentra vigente un alertamiento meteorológico por probables tormentas eléctricas en la cordillera de la Región Metropolitana, fenómeno que comenzaría este domingo y se extendería hasta el lunes 26 de enero. El aviso contempla un escenario de inestabilidad atmosférica que podría generar impactos localizados, especialmente en zonas de mayor altitud.

De acuerdo con el pronóstico público emitido este sábado, se esperan precipitaciones de hasta 10 mm, además de vientos que podrían alcanzar entre 25 y 40 km/h, junto con una isoterma 0°C que oscilará entre los 4.500 y 3.700 metros sobre el nivel del mar.

Estas condiciones elevan el riesgo de eventos asociados como crecidas repentinas, remociones en masa y afectación a infraestructura expuesta.

Alerta temprana preventiva en diez comunas

En base a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la dirección regional del Senapred declaró alerta temprana preventiva por evento meteorológico para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

La medida rige desde hoy y se mantendrá vigente mientras las condiciones así lo ameriten.

Desde el organismo explicaron que la alerta implica un reforzamiento de la vigilancia, con un seguimiento permanente y detallado de las variables meteorológicas y de las vulnerabilidades asociadas a la amenaza.

Esto permitirá coordinar y activar al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) para responder de forma oportuna ante eventuales emergencias.

Senapred reiteró el llamado a la población, especialmente a quienes viven o transitan por zonas cordilleranas y precordilleranas, a informarse por canales oficiales, evitar actividades de riesgo y acatar las indicaciones de las autoridades. Asimismo, se recomendó mantener despejadas las vías de evacuación, revisar techumbres y sistemas de drenaje, y extremar precauciones ante la posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento durante el desarrollo del evento meteorológico.