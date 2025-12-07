Tras 14 años de tramitación: Gobierno promulga Ley de 60 minutos diarios de actividad física en colegios

A partir del viernes comenzó a regir la Ley N° 21.778, una nueva normativa que garantiza que los colegios destinen al menos 60 minutos de ejercicio dentro de sus recintos sin que esto reemplace a la asignatura de Educación Física.

Para celebrar este hito las autoridades del Ministerio de Salud, de Educación y Deporte se reunieron en la Escuela Especial Andalué de Maipú en donde participaron de diversas actividades recreativas junto a los alumnos.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera dijo que “esta ley nos ayuda porque la salud y el bienestar no se construyen solo con los médicos, sino en las condiciones en que nacemos, nos desarrollamos en la familia, nos educamos y en los ambientes de trabajo”.

Esta iniciativa estuvo 14 años de tramitación y los últimos 7 en el Senado. Finalmente fue aprobada en noviembre de este año con una aprobación transversal con 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones.

Gobierno promulga Ley de 60 minutos diarios de actividad física en colegios. FOTO: Ministerio de Salud

El senador Francisco Chahuán, autor de la moción presentada hace 14 años, también estuvo presente en esta actividad y agradeció el impulso por parte del Gobierno. “Hubo muchas excusas antes de lograr finalmente aprobar la ley. Este gobierno priorizó la iniciativa y logró que se convirtiera en realidad”, señaló el parlamentario.

La implementación de esta ley será gradual a partir de 2027, en que se hará obligatorio que todos los colegios destinen este tiempo al ejercicio. En una primera etapa esta medida se enfocará en alumnos desde educación parvularia hasta cuarto básico. Luego en 2028 se incluirán a los niveles de quinto básico hasta cuarto medio.

Para el nivel parvulario estos minutos pueden estar dedicados a juegos activos, mientras que para básica y enseñanza media debe ser actividad física.

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro mencionó además que esta ley permitirá “desincentivar las conductas sedentarias y el tiempo excesivo en pantallas, factores de riesgo para nuestros niños y niñas”.