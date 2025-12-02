Tres sujetos detenidos tras incidentes en desalojo de toma en Cerro 18 en Lo Barnechea

Tres personas detenidas y un carabinero lesionado se registraron tras los incidentes ocurridos durante la mañana de este martes en el marco del desalojo de la toma ubicada en Cerro 18, en la comuna de Lo Barnechea.

Según detalló personal de Carabineros, ya no se registran incidentes y se inició el proceso de desalojo. “Ya estamos en el proceso de desalojo propiamente tal de algunas de las viviendas, donde se están trasladando los enseres a las personas de manera ordenada y en coordinación con el municipio”, mencionó el coronel Jaime Parraguez.

Respecto a los detenidos apuntó que “mantenemos tres detenidos en el momento por oponerse a la acción de Carabineros y desórdenes públicos, con un carabinero lesionado de carácter leve con una contusión en una de sus manos, eso es lo que hay operativamente hasta el momento”.

En la misma línea, expresó que “hay familias que ha costado un poco más socializar el retiro, pero hasta el momento hemos tenido la cooperación de la gente para retirarse”.

Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, explicó que “incluso hasta ayer, hasta tarde, hubo equipos municipales al interior de la toma conversando con las familias, explicando la situación, de hecho hubo familias que se retiraron ya en los días previos, en particular este fin de semana recién pasado y razón por la cual las familias que quedan van a tener que retirarse durante la jornada y se está trabajando por supuesto con la mayor responsabilidad posible”.

De acuerdo a lo que detalló el delegado presidencial respecto al desalojo, “desde hace ya largo tiempo se ha venido trabajando con las familias con el propósito de generar un proceso programado”, añadiendo que “nosotros hemos tenido un plan de trabajo con el municipio para identificar todas las medidas de apoyo a las familias, incluido aporte para el arriendo en un lugar distinto, albergue, apoyo de distinta naturaleza, incluido camiones para el retiro de los enseres”.

La autoridad además se refirió a la apertura de las llaves de dos piscinas forestales del sector, apuntando que “esas piscinas fueron desocupadas de manera irregular, se eliminó el agua que había allí y esto tiene como propósito precisamente impedir cualquier intervención en caso de un amago de incendios, lo que aumenta el riesgo para las familias y da cuenta de la irresponsabilidad de algunas personas”.

Según explicó el delegado, una vez culminado los trabajos es que se volverán a llenar.