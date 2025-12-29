SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tribunal resolverá mañana martes las medidas cautelares de 70 imputados en el marco de la Operación Apocalipsis

    Respecto a la oficina investigativa que el viernes fue descubierta con la puerta abierta, el fiscal Marcos Pastén aseguró que, de acuerdo a los primeros análisis, no se habría vulnerado "la prueba que ahí se mantenía”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Este lunes, el 12º Juzgado de Garantía de Santiago efectuó la undécima sesión de formalización de los más de 70 imputados en el marco de la Operación Apocalipsis, caso que indaga una red de corrupción carcelaria, donde funcionarios de Gendarmería y civiles están siendo investigados por cohecho, soborno y beneficios indebidos a internos.

    Tras finalizar la jornada de últimos alegatos, el Tribunal concluyó que mañana martes 30 de diciembre resolverá las medidas cautelares de 70 imputados. Así lo explicó el fiscal de la Fiscalía regional Occidente, Marcos Pastén.

    “Mañana solamente el Tribunal va a dar a conocer su decisión y alguna petición que pueda hacer alguien respecto de alguna cuestión puntual. Ha habido algunos (imputados) que ya se ha decretado su medida cautelar, hay algunos que ya están resueltos. Pero en definitiva, 70 personas mañana van a saber su condición procesal”, sostuvo.

    El fiscal precisó que existen 300 días para la investigación del caso, en ese sentido, aseguró que “hay diligencias pendientes, hay líneas de investigación, hay sujetos que son de interés para nosotros”.

    “Esperamos ir recabando, con la misma seriedad que entregamos estos antecedentes, más antecedentes y si es necesario solicitar nuevas órdenes de detención, lo vamos a hacer”, aseveró. Eso sí, afirmó que “no hay ningún funcionario de Gendarmería hoy día que esté con orden de detención pendiente. Todos los que necesitábamos su detención están en la audiencia”.

    Vulneración a oficina no afectaría en las pruebas

    Una de las aristas que causó alarma en los últimos días tiene relación con la vulneración que habría sufrido una oficina que era utilizada por Gendarmería y Fiscalía para investigar el caso.

    En concreto, el pasado viernes Gendarmería alertó a Fiscalía que se encontró abierta la puerta de una oficina recurrida por funcionarios que investigan el caso. En definitiva, alguien habría ingresado sin el debido permiso de acceso.

    Al respecto, el fiscal Pastén aseguró que “inmediatamente” se dispuso una “investigación penal para ver si existía algún delito asociado al momento del ingreso”.

    Según informó el persecutor, las primeras diligencias efectuadas por la Policía de Investigaciones (PDI) revelaron que, “preliminarmente no existiría, al entender de la Policía, una vulneración a la prueba ni a la integridad de la prueba que ahí se mantenía”.

    Asimismo, aseguró que “no existiría acceso a los computadores de este equipo investigativo que ahí están dispuestos”.

    El fiscal señaló que, adicionalmente a la investigación, se le solicitó a Gendarmería información respecto a “cuáles son las medidas administrativas y de seguridad que se van a adoptar para que estos hechos no se repitan”.

    Más sobre:Operación ApocalipsisGendarmeríaFiscalía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    Temas valóricos, ideas programáticas y factor Bachelet: las condiciones de Kaiser para integrarse al gobierno de Kast

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot

    Poca autocrítica y reproches al gobierno: el primer análisis del PS de la derrota de la izquierda

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?

    Más de 549 mil vehículos saldrían de la RM en Año Nuevo: mayor flujo se concentraría el miércoles

    Lo más leído

    1.
    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    2.
    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    3.
    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    4.
    Cadem: 52% cree que Kast debiese respaldar la candidatura de Bachelet a la ONU

    Cadem: 52% cree que Kast debiese respaldar la candidatura de Bachelet a la ONU

    5.
    Encuentran sin vida a joven desaparecido en el río Pilmaiquén

    Encuentran sin vida a joven desaparecido en el río Pilmaiquén

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía
    Chile

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    Temas valóricos, ideas programáticas y factor Bachelet: las condiciones de Kaiser para integrarse al gobierno de Kast

    Poca autocrítica y reproches al gobierno: el primer análisis del PS de la derrota de la izquierda

    Movistar Arena reporta ingresos de casi $13.400 millones a septiembre y más de 130 eventos en el año
    Negocios

    Movistar Arena reporta ingresos de casi $13.400 millones a septiembre y más de 130 eventos en el año

    Empleo e inversión: las bases que definirán el próximo ciclo económico

    CMF sanciona a expresidente del directorio y exgerente general de Clínica Las Condes por actuar sin el debido respaldo

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026
    Tendencias

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Erick Pulgar e Ignacio Torres coronan su gran año con el tradicional premio Mejor de los Mejores
    El Deportivo

    Erick Pulgar e Ignacio Torres coronan su gran año con el tradicional premio Mejor de los Mejores

    Los primeros encargos de Paqui y las fuertes exigencias de Azul Azul: la U entra de lleno en el plan para 2026

    Colo Colo asegura a su segundo fichaje: Joaquín Sosa llega a afirmar la defensa del Cacique

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot
    Cultura y entretención

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot

    Asskha Sumathra, la historia de la transformista que se alista a hacer historia en el Festival de Viña 2026

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?
    Mundo

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?

    Rusia acusa a Ucrania de un ataque a residencia de Putin y dice que “reconsiderará” su postura negociadora

    Tiroteo deja nueve muertos en Turquía en medio de redadas contra el grupo Estado Islámico

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana