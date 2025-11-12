Valentina Alarcón: fiscal dice que detenido es autor material del crimen y que arriesga presidio perpetuo

Como una violación con homicidio fue caratulado el crimen de Valentina Alarcón, una joven de 26 años cuyo rastro se había perdido el 25 de octubre y que fue encontrada muerta al interior de una casa abandonada que funcionaba como punto de venta de drogas en la población El Castillo de La Pintana.

El prefecto inspector Jorge Abatte, jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, explicó que el crimen se relacionaría a una transacción por drogas.

“La víctima efectivamente, de acuerdo a los primeros antecedentes, habría concurrido a ese lugar con ese motivo. La organización o la banda que opera en ese sector es parte también de investigaciones que están en curso”, indicó en una vocería en la que informó la detención de un sujeto vinculado al caso.

La joven, hincha de Universidad de Chile y extutbolista de las divisiones inferiores de Palestino, fue encontrada muerta en el inmueble de calle Los Alcaldes.

Abatte señaló que el sujeto detenido durante la madrugada, un hombre de 33 años con antecedentes policiales, fue ubicado a partir de un trabajo multidisciplinario que permitió establecer como punto de interés el inmueble sin moradores.

“Se observa en su interior que no existen hechos vinculados a drogas, como era la línea principal de investigación, no obstante, en el patio de este domicilio se encuentra a la víctima, con evidentes signos de violencia”, expuso.

En esa línea, señaló que el hallazgo determinó un potenciamiento del equipo investigativo ya que la presunta desgracia pasó a constituir un delito “de alta gravedad”.

En ese marco, relató, se “logra determinar y acreditar fehacientemente la participación de este imputado”.

Vocería por crimen de Valentina Alarcón. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Pena probable es la de presidio perpetuo

Por su parte, Alex Cortés, fiscal jefe ECOH, destacó que “en un plazo muy breve se logra primero encontrar el cuerpo y segundo determinar quién es el autor material de este hecho, persona que fue detenida en la madrugada”.

“La calificación jurídica se informará una vez que sea formalizado en el tribunal con los antecedentes con los que cuenta la carpeta investigativa, pero sí puedo adelantar que se trata de un hecho gravísimo en donde la pena probable para este tipo de ilícitos es la de presidio perpetuo”, indicó.

El persecutor informó que el delito estaría vinculado con una organización criminal que opera en el sector, aunque indicó que se trata de “deceso circunstancial” en atención al lugar en que encontraba, el que calificó de “peligroso”.

A su vez, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró el trabajo coordinado que permitió detener al presunto responsable y valoró “la forma y modo en que el Ministerio Público abordó el contacto permanente con la familia para mantenerla informada sobre los antecedentes y la forma en que se ha desarrollado la investigación”.