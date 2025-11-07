Vehículos terminan hundidos en paso bajo nivel inundado por la lluvia en Ñuñoa

Dos vehículos se encuentran completamente hundidos en un paso bajo nivel en la comuna de Ñuñoa, tras el paso de la intensa lluvia que se dejó sentir la tarde y noche del jueves en la Región Metropolitana.

La situación ocurrió en el puente peatonal La Calera, motivo por el cual, se encuentra el tránsito suspendido en Alcalde Eduardo Castillo Velasco entre Ramón Cruz Montt y Alcalde Jorge Monckeberg.

Los conductores de ambos vehículos quedaron atrapados dentro de sus autos cerca de las 6.30 de la mañana. Cuando el agua comenzó a ingresar a sus automóviles escaparon por la ventana, y debieron nadar hasta la orilla para salir del agua.

El dueño de uno de los vehículos, identificado como José, contó a Chilevisión que el lugar no contaba con ninguna señalización.

“Estaba lleno de agua, no había ninguna señalización. Y ahí se empezó a llenar el auto con agua, no podíamos salir, salimos por la ventana”, relató.

Tras él venía el otro automóvil, conducido por una conductora identificada como Cecilia.

“La otra señora del otro auto, le gritaba yo que saliera por la ventana (...) yo salí por la ventana, el agua me llegaba hasta el cuello . Ahí le gritaba a la señora que saliera, porque estaba gritando desesperada y no había ninguna señalización”, sostuvo josé.

Cecilia, en tanto, -a través del mismo medio- hizo un llamado al alcalde de la comuna, Sebastián Sichel, a hacerse cargo de la situación.

“Quiero hacer un llamado aquí, a que el alcalde dé la cara con esta situación, nadie avisó que esto estaba pasando. Anoche ya sabía la municipalidad, estaba la camioneta de seguridad ciudadana aquí “, aseveró.

En ese sentido, la conductora se cuestionó: “¿Por qué no pusieron un aviso? ¿Por qué no pusieron un bloque, conos, algo para avisar? Y la hacen pasar a uno por esta situación. Yo le digo al alcalde aquí, él me tiene que responder por esta situación".

Una vez que las autoridades se enteraron de lo ocurrido, personal municipal acudió hasta el lugar con motobombas para extraer el agua.

Desde Transporte Informa señalaron que el tránsito se encuentra suspendido en el sector afectado.