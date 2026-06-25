Wulf defiende actuar del gobierno en caso de niños haitianos y afirma que el foco ahora está en “perfeccionar la institucionalidad”

El martes recién pasado la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, junto al director general de la Policía de Investigaciones (PDI) Eduardo Cerna, informaron que fueron encontrados los 64 niños de nacionalidad haitiana que se mantenían inubicables según un preinforme de la Contraloría General de la República.

El miércoles, en tanto, la Controlaría publicó dicho informe, donde reveló que existiría descoordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez respecto a los procesos de reunificación familiar.

Tras estos antecedentes, han surgido críticas en contra del gobierno por el manejo del caso. Esto considerando que El Sermig (entidad perteneciente al Ministerio del Interior) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por un eventual delito de tráfico de menores.

Al respecto, la ministra Wulf, quien asumió el rol de coordinadora en el caso, reforzó la postura del gobierno y señaló: “Nunca vamos a sobrerreaccionar cuando estamos hablando de niños y adolescentes”.

“Como Ministerio de Desarrollo Social, como gobierno y como Estado tenemos el deber de garantizar que los niños se encuentren bien. Y ese fue el despliegue que se hizo desde el anuncio de la fuerza de tarea, con la PDI y con todas las instituciones que colaboraron en poder entregar la información y dar tranquilidad de que estos niños se encontraban bien”, sostuvo.

La ministra aseguró que los esfuerzos en torno al caso no han terminado. “ Lo que realizaremos durante todos estos próximos días es trabajar en perfeccionar la institucionalidad. Que podamos conocer la realidad de los niños que están en proceso de reunificación familiar con todas las instituciones que tienen información”.

“Esa es la fuerza de tarea a la cual estamos abocados. Además de articular medidas preventivas de los niños que están hoy día en nuestro país, en los registros que tenemos de las oficinas locales de la niñez, en un cruce de información, para saber si es que están escolarizados o si están atendiéndose en los distintos centros de salud”, indicó.

En esa línea, reforzó que “siempre cuando estamos hablando de niños y adolescentes, los esfuerzos que tiene que hacer el Estado tienen que ser significativos para garantizar la protección de sus derechos”.

Activan “ruta social” en el marco del Código Azul

Las declaraciones de la ministra Wulf se dieron en el marco de una “ruta social” realizada por el Mideso junto al Hogar de Cristo, donde le hicieron llegar kits de abrigo y comida caliente a personas en situación de calle, a propósito de las bajas temperaturas que se presentaron en la Región Metropolitana (RM).

Estas acciones se dan en el contexto del Código Azul, estrategia que está activa en la RM y que busca proteger la vida de las personas en situación de calle durante las condiciones climáticas extremas del invierno.

Al respecto, la ministra destacó que esta medida se mantiene activa desde las 17.00 horas del miércoles y que cualquier modificación será anunciada a través de los canales oficiales.

El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, explicó que a nivel nacional están activos “más de 100 albergues con más de 2.000 cupos diarios para personas en situación de calle. Tenemos hoy día en 99 comunas cobertura de este de estos programas”.

El capellán general del Hogar de Cristo, José Francisco Yuraszeck, hizo un llamado a los alcaldes a suspender el retiro de rucos cuando las temperaturas sean bajas.

“Hemos visto que algunos alcaldes están en campaña de desalojar rucos. El ruco que alguien construye, que si bien provoca algún desorden en las calles, es un refugio para la persona. Entonces al menos cuando haga frío, cuando haya Código Azul, paremos el desalojo de rucos, pongámonos la mano en el corazón y pensemos que esa persona”, indicó.

Las autoridades instaron a los ciudadanos a dar aviso en caso de ver una persona en situación de calle, comunicándose con el Fono Calle 800 104 777, opción 0.