Ahora van por Jara: Winter ajusta estrategia en la recta final de su campaña

Un ajuste en la estrategia de campaña estrenó este miércoles el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter. En ella se sitúa a la abanderada del Partido Comunista, Jeannette Jara, como el principal blanco de las críticas del sector, en desmedro de la arremetida que durante más de dos semanas mantuvieron con la carta del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

Esto ocurre a 10 días de la primaria oficialista del próximo 29 de junio, a siete jornadas del cierre de campaña y en medio de un alza en las preferencias por Jara, quien, según concuerdan en los comandos del PC y el FA, ha aprovechado con éxito la disputa que protagonizaron Tohá y Winter para quitarle votos a este último.

En particular, el frenteamplismo identifica un éxodo de apoyos de simpatizantes, más que militantes duros, del partido en favor de Jara, en los segmentos juveniles y femeninos. Esos son justamente los espacios donde la comunista ha puesto el foco de su cruzada electoral.

Winter, por otro lado, se mantiene tercero en las preferencias presidenciales, por detrás de Jara y Tohá. Esto llevó a su comando a decidir apuntar contra la carta del PC, para así intentar recuperar el terreno electoral perdido e intentar sorprender el 29 de junio.

En particular, el foco de la arremetida será intentar evidenciar el quiebre ideológico que existe al interior del Partido Comunista, pues en el Frente Amplio creen que eso no da “garantías de gobernabilidad”.

Específicamente, en el FA apuntan a las dos vertientes del comunismo, una que es representada por Jara y las nuevas generaciones como la ministra Camila Vallejo (Segegob), Jaime Gajardo (Justicia), la diputada Karol Cariola o el senador Daniel Núñez. Ellos, por ejemplo, se han distanciado de posturas del sector más duro del PC -que está en mayoría- y han planteado que Nicolás Maduro gobierna a Venezuela bajo una dictadura.

Por el lado más “clásico” del PC, hay rostros como Daniel Jadue, Lautaro Carmona y Juan Andrés Lagos. Esa diferenciación interna es la que el Frente Amplio busca realzar para atacar a Jara en los últimos días de la campaña.

De ello dio cuenta el secretario general del FA, Andrés Couble, quien, en entrevista con La Tercera, este miércoles indicó que “la candidatura de Jara tiene una debilidad en cuanto a las diferencias entre ella y parte de su partido. Eso la debilita para enfrentar a la derecha en noviembre y también la debilita en caso de que encabece un siguiente gobierno”.

“Por una parte, Lautaro Carmona debe querer sumar a Daniel Jadue porque ve en él un liderazgo importante, por un caudal de probablemente 700 mil votos que obtuvo en la última elección. Ahí hay una buena estrategia electoral. A la vez, Jara marca distancia. Creo, principalmente, debido a las diferencias que él ha expresado respecto a ciertas políticas de gobierno. (...). No solo hay que evaluar los atributos personales de las candidaturas, sino también los proyectos que representan”, agregó el frenteamplista en la misma línea.

En la misma línea que Couble, Beatriz Sánchez, encargada de las comunicaciones de la campaña de Winter, dijo a este medio que “hay contrastes evidentes entre la campaña de Gonzalo Winter y de Jeannette Jara, y que no pasan por desacreditar a la candidata del PC o incitar el anticomunismo como vemos desde el comando de Carolina Tohá. Da la impresión que Tohá va a la baja y ha endurecido mucho el tono con nosotros como FA y con el PC”.

“Desde la candidatura del Partido Comunista, no hay propuestas para hoy, no sabemos quienes serán sus ministros porque parte importante de sus liderazgos no están presentes. ¿Y porqué importa todo esto? Porque esta es una primaria que debe resolver, en noviembre, quien debe enfrentar muy probablemente a Kast”, agregó la exembajadora de Chile en México.

En el FA transmiten que los emplazamientos a Jara, en esa dirección, irán creciendo con el pasar de los días. Gonzalo Winter arremetió contra ella por primera vez la semana pasada, en entrevista con Radio Romántica. Justo en momentos en que la exministra del Trabajo tomaba la delantera en distintos sondeos de opinión.

En esa ocasión, el diputado señaló que “la candidata Jara se ríe del tema Cuba-Venezuela. Mientras ellos no sean claros en ese tema, es muy difícil que el mundo Tohá los siga a ellos. Por eso yo creo que mi candidatura tiene la capacidad de unir al progresismo”.

En el debate de candidatos oficialistas -organizado por La Tercera y Duna- hace unas semanas, a los postulantes se les asignaron temas al azar. A Jara le tocó SQM-Codelco. “Ay, yo quería que me preguntaran por Venezuela y por Cuba”, ironizó la carta del PC entre risas.

Mostrar que Winter es una alternativa intermedia, entre el “centrismo” de Tohá y la izquierda dura de Jara, es algo que en el equipo del diputado identifican como una oportunidad. Según argumentan en el partido, el gobierno del Presidente Gabriel Boric da cuenta de que una administración liderada por el FA puede dar cabida a distintos sectores.

Como parte de la nueva estrategia, desde el frenteamplismo también se buscará posicionar que ellos ya cuentan con la experiencia de haber derrotado a José Antonio Kast en una segunda vuelta presidencial, en referencia al triunfo en las urnas del hoy día Presidente Gabriel Boric, en el año 2021.

Si bien el nuevo diseño es salir a golpear la candidatura de Jara, lo cierto es que en el FA recalcan que esta ofensiva no será como la que ha protagonizado estos días Tohá en contra de su excompañera de gabinete, quien este miércoles dijo en Mega que “no soy partidaria de que el PC gobierne al país”.

¿Y Tohá?

Dentro del FA hay un diagnóstico compartido: hubo una afectación a la candidatura de Winter por culpa de la estrategia de entramparse en férreas discusiones con Carolina Tohá.

En la práctica, dicen en la tienda en la que milita el Presidente, no se podían sacar mayores réditos electorales al apuntar al mundo de la ex-Concertación que respalda a la exministra del Interior. Esto se vio en las distintas cuñas de los dirigentes del FA e incluso en parte central de la franja televisiva que se estrenó hace unos días, donde se llegó a incluir a los exsubsecretarios de Ricardo Lagos -padrino político de Tohá-, Jorge Correa Sutil (ex-DC) y Patricio Tombolini.

El diagnóstico es compartido por la militancia frenteamplista que hoy está en La Moneda, donde coinciden en que todo el cruce con Tohá permitió la proliferación de la candidatura de Jara.

Pese a ello, hoy en el espacio que tiene las riendas de la campaña de Winter defienden el enfrentamiento que protagonizaron con Tohá, pues aseguran que eso les permitió debilitar la candidatura del Socialismo Democrático y buscar encuadrar el duelo entre el abanderado del FA y la comunista de cara a la recta final de la campaña.

“La disputa por quién gana la primaria está entre Winter y Jara”, agregó Couble.