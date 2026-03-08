Alvaro Elizalde: “En el ADN de Kast está no sentarse a conversar con quien piensa distinto y poner fin al diálogo a la primera”

Quizás como nadie el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, personifica el giro en 180 grados que dio el gobierno de Gabriel Boric en sus cuatro años de mandato. Fue Elizalde quien -en 2021- como presidente del PS recibió el portazo del Frente Amplio y el PC a definir en primarias a un candidato único para enfrentar a la derecha. Tanto pasó entremedio, que hoy el mismo Elizalde es el jefe político de la administración Boric y hace el balance de esa gestión.

A días del término del gobierno, ¿cuál es su estado de ánimo general?

El cuadro hace cuatro años era mucho más complejo: teníamos una frontera desbordada en el norte, episodios de violencia rural en el sur, homicidios al alza y una situación macroeconómica compleja, inflación descontrolada, déficit estructural que llegó a 11 puntos. Podríamos citar una serie de iniciativas de que se ha hecho un importante esfuerzo durante estos años por estabilizar al país, por avanzar y por transformar Chile.

Mil, según lo plantearon.

Son muchos, sí.

Las cosas terminan mal con el gobierno entrante. Hay un quiebre inédito en el traspaso de mando. ¿Hay culpas compartidas?

Quien tomó la decisión de retirarse de las conversaciones y suspender las bilaterales que estaban agendadas fue el presidente electo. En lo que respecta a nuestro gobierno, no solo hemos trabajado por llevar adelante el traspaso de mando ejemplar. Se habían realizado ya más de 100 reuniones bilaterales y había más de 30 agendadas. Esperamos que se restablezca el diálogo y que haya voluntad de continuar con las reuniones, porque es eso lo que necesita el país. Las puertas de La Moneda y las puertas de todos los ministerios están abiertas

¿Hay algún tipo de mea culpa por el manejo que el gobierno dio al tema del cable submarino chino que es el que gatilla el altercado?

El punto es si lo acontecido es razón suficiente para restarse del diálogo. Creo que definitivamente no, y creo que hay un problema más de fondo, que tiene que ver con el futuro presidente de la República. Si uno analiza su trayectoria, tiene serias dificultades de entenderse y de dialogar con quienes piensan distinto. No olvidemos que en sus 16 años de parlamentario no participó de ningún acuerdo relevante con otros sectores políticos. Y en lo que respecta a su partido, no ha suscrito ningún acuerdo para sacar adelante las iniciativas tan importantes que se han materializado durante el mandato del Presidente Boric, como la reforma de pensiones, como el royalty minero y otras tantas que podríamos citar.

¿Lo sorprendió la decisión que tomaron Kast y su gobierno?

El punto es que independientemente de las legítimas críticas que puedan existir en democracia y los distintos puntos de vista que pueden existir respecto de la forma en la cual se desempeña un gobierno, ¿es eso suficiente para poner fin al diálogo que garantiza un traspaso de mando ordenado y ejemplar? Lo mínimo en democracia es no pararse de la mesa cuando se está conversando con alguien que piensa distinto, y por eso insisto en que hay una trayectoria dilatada y que parece que está en su ADN: no sentarse a conversar con nadie que piense distinto y, a la primera diferencia, poner fin al diálogo.

¿Cree que todo este episodio pone un manto de dudas respecto de Kast y sus credenciales democráticas?

Creo que hay que darle el beneficio de la duda, pero sí hacer una advertencia: que esta no es la forma en la cual se construye un mejor país, sobre todo asumiendo que la diversidad es fundamental para la democracia.

En ese contexto, el presidente electo habló de una fuerza de tarea que iban a constituir. ¿Cómo están preparándose para ese anuncio?

Lo ha dicho el Presidente Boric, no hay nada que esconder.

Con algo de nostalgia se podría recordar la primera interacción del Presidente Boric y su advertencia durísima a Sebastián Piñera respecto de que se le iba a perseguir en tribunales internacionales...

Pero hemos visto lo que ha sido la conducta del Presidente Boric como presidente de la República y sobre todo que se ha comportado como un estadista ante todos los eventos que le ha correspondido enfrentar.

¿Por qué el proyecto del cable submarino chino se radicó en Transportes si sus implicancias eran obvias?

La evaluación que hace Transportes es eminentemente técnica. En un mundo interconectado como el nuestro, Transportes y Comunicación evalúa el mérito técnico de los proyectos y toma decisiones. Obviamente esta decisión requería una mirada adicional, también con informes adicionales que son requeridos para que finalmente fuera una decisión fundada y, además, coordinada con el próximo gobierno.

Con todo respeto, parece bien ingenuo que un ministro sectorial dé el vamos a un proyecto de esta naturaleza sin advertir implicancias mayores antes de firmar cualquier tipo de...

Por eso, el propio ministro ha señalado que tomó la acción de retrotraer la decisión. El cable chino era un tema que se venía conversando hace bastante tiempo. Hay destacados colabores del futuro gobierno que forman parte de quienes han impulsado ese proyecto y, por tanto, eran temas que todas las personas medianamente informadas podrían saber más o menos de qué se trataba.

Cuando se piense en el Presidente Boric y en su mandato en el futuro, ¿qué cree usted que es lo que se va a pensar?

Al Presidente Boric le tocó enfrentar una serie de desafíos por crisis heredadas que no se originaron bajo su gobierno, que incluso ni siquiera fueron parte del debate en el marco de la campaña, que lo llevó a tomar decisiones de rediseño respecto de las prioridades y, en ese contexto, lo que hizo el Presidente Boric fue tomar decisiones para estabilizar el país.

A uno no le logra cerrar la idea de la estabilización que el gobierno plantea como uno de sus logros cuando este gobierno no vino a estabilizar, sino a refundar.

Pero para transformar Chile en el contexto de la democracia, el normal funcionamiento de las instituciones es fundamental, el diálogo democrático es fundamental.

Si se mira solo desde la perspectiva de las promesas de campaña, este gobierno ha sido un completo fracaso...

Si usted pone sobre la mesa la reforma de pensiones es una señal clara para avanzar hacia un país más justo. Si pone a la vista la legislación, por ejemplo, para el efectivo pago de las pensiones alimenticias es avanzar hacia un país más justo. Y podríamos citar otros ejemplos. El aumento récord del salario mínimo, el aumento de los salarios reales y también la muestra de la productividad en los últimos dos años...

Pero los objetivos no eran esos. Eran terminar con las AFP y terminan en una reforma que fortalece a los fondos de pensiones...

Si le hubieran preguntado a la Presidenta Bachelet que su programa consistía en el aumento del gasto, pero dada la crisis mundial subprime planteó que era importante ahorrar y la responsabilidad fiscal. Si usted le preguntaba al Presidente Piñera si pensaba que el rasgo fundamental de su primer mandato iba a consistir en la reconstrucción en el contexto de un terremoto... cambió el cuadro, obviamente. Y en el caso del Presidente Boric, lo mismo.

Ni Bachelet ni Piñera cambiaron sus recetas como las cambió Boric en el ejercicio del poder...

Esa es su afirmación. Tengo una visión distinta. Creo que los proyectos políticos representan valores y principios. Y los principios inspiradores del progresismo son profundizar la democracia y avanzar hacia una sociedad más justa. Es decir, enfrentar con decisión las desigualdades. Si usted ve las medidas emblemáticas que este gobierno hizo realidad, están orientadas precisamente a construir un país más justo. Pero la fórmula específica está también vinculada a la correlación de fuerza parlamentaria u otro tipo de aspectos que es relevante tener a la vista.

La influencia del Partido Socialista no es la misma que la que llegó a tener hasta ahora que lo tiene de ministro del Interior. Ahí también hubo un giro.

La decisión de ampliar la base de sustentación del gobierno se tomó el primer día. Es una decisión valiente del Presidente Boric, que convocó a distintas personas en su gabinete. A propósito de lo acontecido en septiembre de 2022, hace un giro respecto de las personas que forman parte del gobierno e incorpora a la ministra Carolina Tohá en una importante responsabilidad y tuvo un buen desempeño.

Lo de proyectar una gran coalición de izquierda es un tema pendiente...

¿En qué momento se expresan las coaliciones? Con motivo de las elecciones...

Esa es una alianza electoral. Las coaliciones se debieran expresar no solo en momentos electorales, debieran expresarse como un camino conjunto, mucho más allá de un evento electoral.

Vamos por partes. Nadie puede decir o negar que Chile Vamos es una coalición. ¿Votan siempre lo mismo? A veces incluso se pelean por quién preside una de las cámaras. Lo que quiero señalar con esto es que hay diferencias, hay matices, pero el esfuerzo del progresismo es fortalecer la unidad de los desafíos que tenemos para el futuro, y si vamos a los datos concretos, pese a las enormes dificultades que existen para consolidar la unidad tuvimos una candidatura común que fue resultado de una primaria y una lista parlamentaria que representó a casi todos los actores del progresismo y vamos a trabajar en el futuro por seguir consolidando esa unidad.

El Frente Amplio nació como una fuerza impugnadora, particularmente del PS. ¿En estos cuatro años de convivencia se exorcizaron las desconfianzas más profundas que tiene un partido sobre el otro?

El Frente Amplio implicó la irrupción de nuevas ideas y sobre todo de nuevas generaciones. Hubo una especie como de crítica profunda a lo que representaban, sobre todo, los actores tradicionales de la política. Creo que el gobernar juntos durante todo este tiempo nos ha permitido aprender recíprocamente que somos parte de un proyecto común y que lo que se requiere es la unidad amplia entre todos nosotros

¿Cree que Boric va a ser el principal líder de la oposición a José Antonio Kast?

Creo que va a tener un rol relevante en su condición de expresidente de la República, no cabe duda. Y por cierto que va a ser un referente muy relevante del mundo progresista.

¿Es Boric considerado un líder en el Partido Socialista?

Creo que es un líder para el conjunto del progresismo y el Partido Socialista forma parte del progresismo.

En su caso, ¿evaluará la posibilidad de ser nuevamente presidente del PS?

No creo, hay que promover hoy nuevos liderazgos.

Todavía es joven, ministro...

Sí, pero yo ya fui presidente del Partido Socialista un buen tiempo. Estoy más bien en la idea de promover nuevos liderazgos.