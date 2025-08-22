Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Sin corbata, al más puro estilo frenteamplista, Álvaro García (PPD) asumió ayer como ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Pese a sus cuatro años como ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Álvaro García (PPD), era -para muchos- el nombre menos conocido del cuarteto escogido por Ricardo Lagos -a mediados de 1998- para liderar su campaña presidencial a La Moneda. El resto del equipo, Carlos Ominami y Jaime Estévez (ambos PS), eran parlamentarios y Francisco Vidal (PPD) ya había lucido sus dotes mediáticos, desde la dirección ejecutiva de la Fundación Chile 21 -centro de ideas creado en ese entonces como plataforma presidencial para Lagos-.

García -quien se había desempeñado como subsecretario de Planificación y Cooperación durante el gobierno de Patricio Aylwin- tenía un perfil, un look y un charm, muy distinto al político concertacionista de aquel entonces.

Con postgrado en la Universidad de Maryland y doctorado en la Universidad de Berkeley, García era naturista y practicante del yoga -cuando esta era una rareza-, rehusaba las peleas políticas y no sabía mucho del fútbol.

Esta singularidad, su lealtad al interior de un gabinete de Frei en desventaja ante la entonces poderosa Democracia Cristiana, además de la amistad con su padre -Álvaro García Álamos, militante DC de larga trayectoria- fueron parte de las cosas que lo convirtieron en uno de “los hombres de Lagos”, según reza la prensa de la época.

“En agosto del ´98, cuando Lagos deja el ministerio de Obras Públicas para iniciar su carrera presidencial, Álvaro también deja el gobierno y se va con él como jefe programático de su campaña”, recuerda hoy Vidal.

García y Lagos en el gabinete de Frei Ruiz-Tagle. CDI COPESA

Eyzaguirre, su rival interno

A inicios de la campaña, ya instalados en las oficinas de Chile 21 en Avenida Providencia, Lagos escuchaba mucho a Nicolás Eyzaguirre -también economista del PPD- quien se encontraba trabajando en Estados Unidos.

Sin querer, Lagos fue creando una rivalidad entre ambos economistas, pertenecientes a una misma generación política no tan marcada por el Golpe militar como a sus antecesores.

García era egresado del colegio Saint George’s y luego de ingeniería comercial en la Universidad Católica y con ideas políticas más moderadas. Eyzaguirre del colegio Verbo Divino, de la Universidad de Chile y del ala más de izquierda del PPD.

En 2001, al llegar Lagos a La Moneda, tras una dura segunda vuelta frente a Joaquín Lavín (UDI), García asumió como ministro Secretario general de la Presidencia (Segpres), mientras Eyzaguirre fue su flamante ministro de Hacienda.

Ambos economistas, con menos de un año de diferencia de edad, volverían a chocar.

Tras varias fricciones, Lagos cortó por lo sano y respaldó al jefe de su equipo económico. García no alcanzó a estar un año en La Moneda y dejó su cargo en enero de 2002, en medio del llamado caso de los sobresueldos que comenzaba a pegar al gobierno.

Tras su abrupta salida de Palacio, García se desempeñó como director de varias empresas, entre ellas como presidente de la aseguradora Le Mans, filial del grupo Inverlink, donde se vio involucrado en un escándalo financiero que estalló en 2003, producto de un fraude al Banco Central y a la Corfo.

Tras este fuerte impasse, Lagos, en agosto de 2004, lo nombró embajador en Suecia.

Nicolás Eyzaguirre (PPD), exministro de Hacienda.

La derrota municipal que lo volvió alejar de la política

En las elecciones municipales de 2008, con el decidido apoyo Guido Girardi, García postuló a la alcaldía de Cerro Navia, reducto político del entonces senador del PPD.

Pero lo que parecía una carrera ganada, volvió a convertirse en una nueva derrota política. El economista perdió ante el Luis Plaza, un popular líder vecinal de Renovación Nacional en la zona. Sería su primera y última incursión electoral.

Aunque, a diferencia de gran parte de sus correligionarios, García mantuvo su militancia en el PPD, desde una segunda línea, pero siempre aportando desde el área económica y de las ideas. Ello, hasta marzo pasado, cuando asumió como jefe programático de la candidatura presidencial de Carolina Tohá (PPD).

Tras la dura derrota de la exministra del Interior en las primarias de abril, el exministro de Frei y Lagos fue uno de los más duros al interior de su partido, a la hora de sumarse a la candidata ganadora, Jeannette Jara (PC).

En una comisión política del PPD, el flamante ministro de Economía, Fomento y Turismo -nombrado ayer por el Presidente Gabriel Boric en reemplazo del frenteamplista Nicolas Grau- exigió un nuevo programa que partiera desde cero. Y también fue quien se negó a participar en el comando.

Hoy mirará la campaña desde su oficina en Alameda 1449 y buscará ser protagonista de la recta final del gobierno.