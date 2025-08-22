SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Naturista y practicante del yoga, regresa al mismo cargo que tuvo durante gran parte del gobierno de Frei. El economista PPD dejó aquel gabinete al mismo tiempo que Ricardo Lagos, justamente para sumarse a su campaña. A comienzos de año, tras un largo periodo alejado de la primera línea política, García reapareció como jefe programático de Carolina Tohá.

Juan Andrés QuezadaPor 
Juan Andrés Quezada
Sin corbata, al más puro estilo frenteamplista, Álvaro García (PPD) asumió ayer como ministro de Economía, Fomento y Turismo. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Pese a sus cuatro años como ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Álvaro García (PPD), era -para muchos- el nombre menos conocido del cuarteto escogido por Ricardo Lagos -a mediados de 1998- para liderar su campaña presidencial a La Moneda. El resto del equipo, Carlos Ominami y Jaime Estévez (ambos PS), eran parlamentarios y Francisco Vidal (PPD) ya había lucido sus dotes mediáticos, desde la dirección ejecutiva de la Fundación Chile 21 -centro de ideas creado en ese entonces como plataforma presidencial para Lagos-.

García -quien se había desempeñado como subsecretario de Planificación y Cooperación durante el gobierno de Patricio Aylwin- tenía un perfil, un look y un charm, muy distinto al político concertacionista de aquel entonces.

Con postgrado en la Universidad de Maryland y doctorado en la Universidad de Berkeley, García era naturista y practicante del yoga -cuando esta era una rareza-, rehusaba las peleas políticas y no sabía mucho del fútbol.

Esta singularidad, su lealtad al interior de un gabinete de Frei en desventaja ante la entonces poderosa Democracia Cristiana, además de la amistad con su padre -Álvaro García Álamos, militante DC de larga trayectoria- fueron parte de las cosas que lo convirtieron en uno de “los hombres de Lagos”, según reza la prensa de la época.

“En agosto del ´98, cuando Lagos deja el ministerio de Obras Públicas para iniciar su carrera presidencial, Álvaro también deja el gobierno y se va con él como jefe programático de su campaña”, recuerda hoy Vidal.

García y Lagos en el gabinete de Frei Ruiz-Tagle. CDI COPESA

Eyzaguirre, su rival interno

A inicios de la campaña, ya instalados en las oficinas de Chile 21 en Avenida Providencia, Lagos escuchaba mucho a Nicolás Eyzaguirre -también economista del PPD- quien se encontraba trabajando en Estados Unidos.

Sin querer, Lagos fue creando una rivalidad entre ambos economistas, pertenecientes a una misma generación política no tan marcada por el Golpe militar como a sus antecesores.

García era egresado del colegio Saint George’s y luego de ingeniería comercial en la Universidad Católica y con ideas políticas más moderadas. Eyzaguirre del colegio Verbo Divino, de la Universidad de Chile y del ala más de izquierda del PPD.

En 2001, al llegar Lagos a La Moneda, tras una dura segunda vuelta frente a Joaquín Lavín (UDI), García asumió como ministro Secretario general de la Presidencia (Segpres), mientras Eyzaguirre fue su flamante ministro de Hacienda.

Ambos economistas, con menos de un año de diferencia de edad, volverían a chocar.

Tras varias fricciones, Lagos cortó por lo sano y respaldó al jefe de su equipo económico. García no alcanzó a estar un año en La Moneda y dejó su cargo en enero de 2002, en medio del llamado caso de los sobresueldos que comenzaba a pegar al gobierno.

Tras su abrupta salida de Palacio, García se desempeñó como director de varias empresas, entre ellas como presidente de la aseguradora Le Mans, filial del grupo Inverlink, donde se vio involucrado en un escándalo financiero que estalló en 2003, producto de un fraude al Banco Central y a la Corfo.

Tras este fuerte impasse, Lagos, en agosto de 2004, lo nombró embajador en Suecia.

Nicolás Eyzaguirre (PPD), exministro de Hacienda.

La derrota municipal que lo volvió alejar de la política

En las elecciones municipales de 2008, con el decidido apoyo Guido Girardi, García postuló a la alcaldía de Cerro Navia, reducto político del entonces senador del PPD.

Pero lo que parecía una carrera ganada, volvió a convertirse en una nueva derrota política. El economista perdió ante el Luis Plaza, un popular líder vecinal de Renovación Nacional en la zona. Sería su primera y última incursión electoral.

Aunque, a diferencia de gran parte de sus correligionarios, García mantuvo su militancia en el PPD, desde una segunda línea, pero siempre aportando desde el área económica y de las ideas. Ello, hasta marzo pasado, cuando asumió como jefe programático de la candidatura presidencial de Carolina Tohá (PPD).

Tras la dura derrota de la exministra del Interior en las primarias de abril, el exministro de Frei y Lagos fue uno de los más duros al interior de su partido, a la hora de sumarse a la candidata ganadora, Jeannette Jara (PC).

En una comisión política del PPD, el flamante ministro de Economía, Fomento y Turismo -nombrado ayer por el Presidente Gabriel Boric en reemplazo del frenteamplista Nicolas Grau- exigió un nuevo programa que partiera desde cero. Y también fue quien se negó a participar en el comando.

Hoy mirará la campaña desde su oficina en Alameda 1449 y buscará ser protagonista de la recta final del gobierno.

Más sobre:PolíticaÁlvaro GarcíaRicardo LagosEduardo FreiJeanette JaraCambio de gabineteEconomíaGrau

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

FACH señala que restos de avión hallados en Parque Nacional Morro Moreno corresponderían a nave accidentada en 1977

Alejandra Arriaza, directora de Aduanas: “No se hacía inversión en compra de equipamiento mayor principalmente desde el año 2017”

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM

Los 10 proyectos clave que asume la nueva dupla económica del gobierno tras la renuncia de Marcel

Aterrizaje de Grau (FA) en Hacienda levanta cuestionamientos en el Socialismo Democrático y la derecha

Renuncia de Marcel a Hacienda reconfigura el plan de Boric para su último tramo de gobierno

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

5.
Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Servicios

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

FACH señala que restos de avión hallados en Parque Nacional Morro Moreno corresponderían a nave accidentada en 1977
Chile

FACH señala que restos de avión hallados en Parque Nacional Morro Moreno corresponderían a nave accidentada en 1977

Alejandra Arriaza, directora de Aduanas: “No se hacía inversión en compra de equipamiento mayor principalmente desde el año 2017”

Aterrizaje de Grau (FA) en Hacienda levanta cuestionamientos en el Socialismo Democrático y la derecha

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM
Negocios

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM

Los 10 proyectos clave que asume la nueva dupla económica del gobierno tras la renuncia de Marcel

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos y los desafíos para lo que resta de gobierno

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile
Tendencias

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U
El Deportivo

El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U

La delicada condición del hincha de la U que cayó al vacío en el estadio de Independiente

Una carta menos para Colo Colo: Juan Pablo Vojvoda se queda en Brasil y dirigirá a un grande

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Cómo los ataques a hospitales de maternidad alimentaron la crisis de natalidad en Ucrania
Mundo

Cómo los ataques a hospitales de maternidad alimentaron la crisis de natalidad en Ucrania

Colombia y Perú retoman el diálogo en medio de su creciente disputa por isla Santa Rosa de Yaraví

Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos