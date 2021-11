Álvaro Pezoa (Partido Republicano): “El Poder Ejecutivo viene abdicando hace mucho rato de ejercer el legítimo derecho del uso de la fuerza”

Ha dedicado más de tres décadas de su vida al mundo académico y, aunque se declara como un “permanente interesado por el devenir político del país”, no había estado en primera línea hasta hace cuatro años, cuando lideró el equipo programático de José Antonio Kast, en su candidatura presidencial de 2017.

Hace algunos meses, el Partido Republicano le propuso al ingeniero comercial, cientista político y doctor en Filosofía Álvaro Pezoa ser candidato a convencional constituyente. No se convenció. Pero Kast y su entorno no claudicaron y empujaron que esta vez se convirtiera en candidato a senador por la Región Metropolitana.

En un comienzo, su candidatura era más bien testimonial. ¿El crecimiento que ha tenido Kast -según lo que muestran las encuestas- le dio a usted la competitividad necesaria?

El factor Kast como candidato en alza abre una posibilidad aún mayor, porque si un porcentaje relevante de sus votantes opta por las listas nuestras, la votación del pacto Social Cristiano puede ser bien significativa.

Algunos de los proyectos en que se ha acusado que la centroderecha no defendió sus convicciones son los retiros de fondos previsionales. ¿Cuál es su visión al respecto?

En el primer retiro es donde había que defender el punto de principios, de por qué era malo hacer esto. Si ya diste el paso para el primer retiro, ¿cuál es el argumento para oponerse al segundo? Claramente, había una intencionalidad de parte de la izquierda más radical, que decía con todas sus letras “queremos destruir el sistema”. Los retiros, en general, son un error y si había alguna razonabilidad en la desesperación de muchas personas que habían quedado sin trabajo o sin ingresos por el Covid y el gobierno no llegó a tiempo ni en el mejor modo con las ayudas, a medida que se fueron haciendo los otros, cada vez había menos razones.

El futuro Parlamento deberá coexistir con la Convención Constitucional. ¿Cuál va a ser su postura, en caso de ser electo, respecto de propuestas como los plebiscitos dirimentes o el quórum de 2/3?

Hay un acuerdo del 15 de noviembre que encuentro un profundísimo error y una abdicación del ejercicio de la responsabilidad política de la autoridad, por parte del gobierno y de los miembros de Chile Vamos que concurrieron a ese acuerdo. Fue un muy mal acuerdo para Chile y abrió un proceso constituyente que era, a mi juicio, innecesario.

¿Va a rechazar las iniciativas que provengan de allí?

Aquello que venga propuesto fuera del mandato constitucional, me voy a oponer. Ahora, lo que va a haber aquí es una competencia de poderes o de atribuciones, porque si la Convención va más allá, como claramente lo está haciendo, está pasando a llevar a otros poderes, entre esos el Congreso. Y hay preguntas abiertas que generan una incertidumbre total: ¿Van a plantear un sistema semipresidencial o parlamentario? ¿Y en qué momento va a empezar a regir?

Y hay otra duda también: ¿Va a haber Senado en un nuevo texto? ¿Eso no le da temor?

No me da temor. Que es una situación muy compleja para Chile, sí; que puede resultar que las cosas salgan muy distintas a como yo quisiera, también. Pero hay que estar dispuesto a dar estas batallas de ideas y principios en la arena pública.

Un “emblema” de la crisis social ha sido la denominada “zona cero”. ¿Qué medidas propondría para enfrentar los hechos de violencia en esa zona de Santiago?

Soy partidario de penas fuertes, aumentar penas, y de tipificar delitos que no estaban tipificados y no se puede castigar por ello. Segundo, como líder político, uno tiene que ejercer su autoridad y su liderazgo e influir todo lo posible para que la ley se aplique. Muchas veces, las leyes están y se aplican con una laxitud, con un garantismo gigantesco. Tercero, hay que ejercer la autoridad en todos los planos. La autoridad en Chile, el Poder Ejecutivo en particular, viene abdicando hace mucho rato de ejercer el legítimo derecho del uso de la fuerza. Esto viene hace muchos años, se fue corriendo el cerco y, a contar del 18 de octubre, el Ejecutivo no fue suficientemente determinado para usar la legítima fuerza y no les dio el apoyo a las fuerzas policiales ni a los militares.

En contraste a lo que usted plantea, la oposición ha acusado en reiteradas oportunidades que el Presidente Piñera cometió violaciones a los DD.HH.

No niego que haya habido en todo el tremendo nivel de violencia que hemos vivido algún abuso de poder de las policías, particularmente de Carabineros. Pero de ahí a sostener que ha habido violación sistemática de los DD.HH., que al Presidente hay que enjuiciarlo por atentados graves contra los DD.HH. es una falsedad que está instrumentalizada por la izquierda revolucionaria. Yo no estaría llano a aprobar una acusación en esa línea, porque sería injusto; más bien, yo lo acusaría de lo contrario, de no haber actuado con la debida prudencia y como exigía la circunstancia, en cuanto a la utilización legítima de la fuerza. Creo que él se ha cuidado todo lo posible, precisamente, de esto de lo que lo terminan acusando igual.

Una de las víctimas de lo que usted denomina “abuso de poder” policial es Fabiola Campillai, quien perdió sus ojos y que hoy es candidata a senadora. ¿Cómo evalúa su irrupción?

Ella como ciudadana tiene derecho de ser candidata. Desconozco sus méritos de preparación para el cargo, pero, dadas las circunstancias, me atrevería a pensar que va a sacar una votación relevante. No sé si le alcance para ser electa, porque va sola en la lista, pero sé que la izquierda más radical está preocupada, porque les puede significar perder un senador por Santiago y podría darse un escenario en que ambos, un segundo candidato de esa lista y Campillai, queden justo por debajo de la línea de corte y se anulen. En el plano humano, podemos pensar muy distinto con la señora Campillai, y yo no sé hasta qué punto ella es activista, porque siempre la han hecho ver como una víctima que pasaba por ahí, pero he leído que estaba bastante involucrada en la violencia ciudadana; pero tampoco me pierdo, no le deseo a nadie que pierda la vista y, más aún, si ha sido un abuso o una negligencia policial.