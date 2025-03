Ante posible candidatura presidencial: despliegue regional de la ministra Jara desata críticas de abanderados

Un pie en el gobierno y el otro, en la calle. Esa ha sido la dinámica de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, los últimos días, en el marco del despliegue regional que ha realizado para socializar la reforma de pensiones, publicada esta semana en el Diario Oficial.

El problema es que Jara es la más probable candidata presidencial del Partido Comunista (PC), colectividad en la que milita. Por lo mismo, su gira ha sido duramente criticada por la oposición, sector que acusa que la titular de Trabajo utiliza la plataforma que le da su cargo para hacer “campaña”, los días previos a salir de La Moneda.

Este jueves, a los cuestionamientos se sumó la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI). En medio de un encuentro con viudas de Carabineros que ella lideró, señaló que “es bastante obvio que si ella (Jara) tuviera un mínimo de decencia, debiera haber renunciado”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

Casi en simultáneo, la titular del Trabajo concedió una entrevista a Radio Biobío Concepción, ciudad en donde estuvo este jueves para dar a conocer la reforma, como parte del despliegue.

Consultada sobre los dichos de la exalcaldesa de Providencia, respondió: “No le puedo creer. Mire, que está preocupada la candidata”.

Para complementar, la ministra apuntó que la gira informativa es parte de sus obligaciones. “La semana pasada cuando se promulgó la reforma previsional, algunos parlamentarios de la oposición esperaban que no fuera a la firma. ¿Por qué razón lo iba a hacer? O sea, he estado tramitando esta cuestión durante mucho tiempo. Si tienen algún temor, que lo resuelvan entre ellos, pero no me traspasen sus ansiedades a mí”, sostuvo.

En línea con Jara, la ministra (s) vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, sostuvo que ella “está abocada a una tarea que es esencial para los chilenos y chilenas, que es la implementación de la reforma de pensiones. Y nada la distrae de esa tarea. La oposición debería estar preocupada de aquello, de las necesidades, las prioridades de los chilenos”.

Matthei no fue la única abanderada que entró a cuestionar a Jara. La carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, afirmó que “si la ministra va a ser candidata presidencial, tiene que renunciar ahora. No es un asunto de decencia o de ética, es un problema de corrupción. Los recursos del Estado tienen que estar al servicio de las personas, no a beneficio del PC. Dejen de gastarse la plata de los que más lo necesitan”.

Javier Salvo/ Aton Chile

Incluso Vlado Mirosevic, el candidato del Partido Liberal, instó a Jara a cesar de sus funciones para asumir la carrera presidencial, si eso es lo que busca.

“Toda autoridad de gobierno que tenga la ambición de ser candidato o candidata, tiene el deber ético y político de renunciar, para que no se preste esto para malas interpretaciones o malos entendidos respecto de la utilización o no de su cargo. Me parece que ese es un deber ético, cada cual tendrá que tomar su definición, pero pronto, porque creo que se ha prolongado más de la cuenta”, señaló el diputado liberal.

29 JULIO 2024 EL DIPUTADO VLADO MIROSEVIC EN LOS PASILLOS DEL CONGRESO. FOTO: DEDVI MISSENE

Marco Enríquez-Ominami, quien ha tenido cuatro intentos fracasados por llegar a La Moneda, también entró al baile. “Jara se comporta como candidata. Pero cobra sueldo como ministra. Linda forma de estar con el pie en la calle y la billetera en el gobierno”, publicó el miércoles en su cuenta de X.

Por su parte, Carolina Tohá, quien renunció al Ministerio del Interior a inicios de marzo para pasar a ser la candidata presidencial del PPD, también decidió entrar a la discusión. Pero no para cuestionar a Jara, sino para defenderla de los calificativos que usó Matthei. “Tratar en forma despectiva a los que piensan distinto no contribuye a un mejor país. Creemos en el debate de ideas y en propuestas que mejoran vidas. Y desde ahí, vamos a construir y ganar”, escribió en la misma red social.