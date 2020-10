Arrepentimiento y disculpas a alcaldes, alusión a su “carácter” y recuerdo de los 33 mineros: Las frases que marcaron la intervención de Mañalich en la Cámara

Que se define como una persona “extraordinariamente áspera”, que se “arrepiente” de haber ofendido a “mucha gente” durante su gestión -pidiendo incluso disculpas a algunos alcaldes- y que la pandemia ha sido uno de los “grandes desafíos” que ha enfrentado como ministro, sólo seguido por el incidente con los 33 mineros en Atacama hace diez años y cuyo rescate se conmemoró hoy.

Esas fueron algunas de las frases que marcaron la intervención del extitular de Salud, Jaime Mañalich, ante la Sala de la Cámara Baja, previo a que se votara la acusación constitucional presentada por la oposición en su contra y que fue rechazada esta tarde por los diputados.

El libelo acusaba al nefrólogo de “haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población” y de “ocultamiento de datos y faltas de probidad” en el manejo del coronavirus.

Fue en este contexto -y previo a que su defensa tomara la palabra y presentara los argumentos para desestimar la acusación-, que Mañalich realizó su alocución frente a los parlamentarios. Revisa a continuación parte de la intervención del exministro.

Acusación constitucional “obligatoria”

En los siete minutos que duró su intervención, el extitular de Salud aludió a posibles “cambios” constitucionales, de cara al plebiscito del próximo 25 de octubre.

Sobre lo anterior, señaló “respeto enormemente la acusación constitucional como mecanismo de control del accionar del Poder Legislativo y espero que cualquier cambio constitucional -en la forma que se produzca- mantenga este mecanismo e incluso lo haga más frecuente, si no obligatorio al menos una vez al año para todos los ministros de Estado”.

Manejo de la pandemia: “No había receta”

Asimismo, se refirió a lo que fue su manejo de la pandemia, reforzando que es el “mayor desafío epidemiológico que el mundo ha enfrentado en los últimos 100 años”.

“No estamos hablando de una cosa pequeña, menor, estamos hablando del desafío de salud público más relevante de los últimos 100 años, donde no había receta, no había modelo, no había esquema ni tablas de la ley a las que seguir”, sostuvo.

Recuerdo de los 33 mineros

Justo en el día en que se conmemoró su rescate, Mañalich recordó también uno de los hitos que marcaron su gestión como ministro de Salud en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera: el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José de Atacama.

“Como ministro, éste (la pandemia) es el segundo gran desafío que me ha tocado enfrentar, el más importante. El primero -y segundo en importancia- fue el de mantener con vida a los 33 mineros de Atacama, cuyos 10 años de rescate se cumplen precisamente en el día de hoy, 13 de octubre, y donde hubo que inventar todo porque no había nada escrito sobre lo que nos pudiéramos mover”, dijo.

Alusión su carácter

“No puedo terminar esta breve intervención sin, y lo digo sinceramente porque a veces esta discusión, esta acusación constitucional que, en mi opinión, se ha transformado en una crítica a la gestión, pero también al carácter del exministro Jaime Mañalich. En ese sentido, quiero reconocer, una vez más, que yo soy una persona extraordinariamente áspera, que no trabajo por simpatía, que no estoy preocupado de los votos, ni del sí ni del no", agregó Mañalich.

Disculpas a alcaldes

Pese a esto, admitió que “ciertamente he cometido errores y he ofendido a mucha gente durante mi trabajo. Lamento que eso haya ocurrido y me arrepiento, y pienso especialmente en los alcaldes y alcaldesas".

Siguiendo esa línea, expresó sus disculpas a los alcaldes, mencionando en particular a los ediles de La Florida, Rodolfo Carter; de Puente Alto, Germán Codina y de Maipú, Cathy Barriga, a quién desmintió luego de que la jefa comunal confirmara un fallecimiento de Covid-19 en su comuna.

“Evidentemente desde el primer momento, ellos y ellas quisieron hacer lo mejor por sus representados y pienso en la alcaldesa Barriga, a quien yo traté duramente. Pienso muy particularmente en el alcalde Carter, en el alcalde Codina, que fueron personas muy activas y vehementes en sus planteamientos. Aprovecho entonces, de terminar estas palabras pidiendo sinceras disculpas por aquellos malos ratos a esas personas”, concluyó el exministro de Salud.

Ayer, el diputado UDI y marido de la alcaldesa Barriga, Joaquín Lavín, había condicionado su respaldo a Mañalich a que pidiera disculpas a la jefa comunal. “Como ya le he transmitido al gobierno, mi voto está condicionado a que él pida disculpas públicas a la alcaldesa de Maipú (...); el ministro fue extremadamente agresivo al tratarla de mentirosa a través de cadena nacional”, había manifestado el legislador.