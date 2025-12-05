VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    “Asesor externo”: el nuevo rol de Quiroga tras su salida del comando de Jara

    Más de dos semanas después de su remoción por sus críticas al PDG y Zandra Parisi, el sociólogo y otrora factótum de la campaña en primera vuelta se ha mantenido en contacto con la candidata y los integrantes del equipo de Londres 76.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Jeannette Jara conversando con Dario Quiroga

    A 15 días de su salida formal del comando de la abanderada oficialista, Jeannette Jara (PC), el sociólogo Darío Quiroga no se ha despegado de la campaña.

    Hasta ahora, quien fue el principal hombre fuerte de la exministra del Trabajo mantiene contacto con Jara -a quien sigue entregando sus opiniones-, y con algunos de los principales integrantes de la campaña y parte del equipo que lideró durante la primera vuelta.

    Quiroga ha tenido más espacio para revisar algunas de las ofensivas de la candidata, como la que ella ha empujado en su franja televisiva de confrontar a su contendor, José Antonio Kast. De hecho, ese diseño fue promovido fuertemente, antes de su salida, por el propio Quiroga. Eso sí, en el comando recalcan que el sociólogo no ha regresado a las dependencias del centro de operaciones ubicado en Londres 76, donde tenía su oficina en la parte alta del edificio.

    Esto por una sencilla razón: Quiroga fue removido del equipo luego de que se reavivaran antiguas declaraciones en las que él se burló de la diputada electa Zandra Parisi y de su tienda, el Partido de la Gente, cuya candidatura presidencial de primera vuelta se volvió clave luego de que Franco Parisi alcanzara el tercer lugar con casi el 20% de los votos.

    Por lo mismo, él entendió que debió dar varios pasos atrás y dejar de figurar en el comando. Ante esto, en Londres 76 coinciden en que su rol ha pasado a ser el de un tipo de “asesor externo” de Jara, que opera sin intervenir en la conducción del equipo, que en la milla final ha pasado a liderar el quinteto conformado por Paulina Vodanovic (PS), principalmente, Daniel Núñez (PC), Ricardo Solari (PS), Jorge Millaquén (PS) y Javier Albornoz (PC).

    Donde sí ha estado presente es en redes sociales. Durante y después del debate de este martes, que organizó la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), Quiroga emitió comentarios sobre el desempeño de los candidatos, destacando la perfomance de la carta oficialista.

    “Están matando a un hueón” (sic) y “José Antonio ‘depende’ Kast”, fueron algunos de los comentarios que posteó en sus redes sociales. “Primera vez que se ve en la historia de los debates que un candidato avisa que ya se le acabó el tiempo para no tener que responder. Acaba de suceder con José Antonio Kast para no responder por el posible indulto al genocida (Miguel) Krassnoff”, agregó en la misma línea Quiroga.

    No fue la única vez que opinó sobre un debate entre ambas figuras presidenciales. La semana pasada, en el que transmitió la radio Cooperativa, Quiroga comentó en “X” que Jara se hizo “un par de chalas con Kast en el Primer Foro Social”.

    El tenor de sus comentarios generó ruido entre algunos personeros del sector, que consideran que no es conveniente que los haga.

    Quiroga, en todo caso, también tomó distancia de la preparación de los debates, pues ya no figura como antes, cuando en la previa de uno de los foros, incluso acompañó a Jara al tradicional baile escolar de una de sus sobrinas.

    Los debates son considerados clave para el sociólogo, quien llegó a transparentar, en conversación con el programa de streaming Turno, que los foros de Archi y la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) -junto a los cuatro que pretendieron organizar los canales de TV- iban a ser la principal apuesta para que la candidata oficialista se pueda imponer a Kast en la elección del 14 de diciembre.

    Si bien Quiroga ya no está presencialmente en el comando, su lógica de buscar un tono adversarial con Kast se mantuvo al interior del comando. Semanas atrás, él y Ricardo Solari estuvieron en veredas distintas respecto de cómo Jara debe enfrentar la campaña del balotaje, pues el exministro era de la idea de mostrar a una abanderada mucho más propositiva.

    Que Quiroga siga siendo consultado por Jara no es un asunto que sorprenda, ya que es habitual que sigan influyendo personas de confianza de figuras públicas que son removidas. Un caso recordado, comentan algunos, es cuando Andrés Chadwick renunció al Ministerio del Interior para descomprimir la gestión de Sebastián Piñera. Tras eso, el exsenador se mantuvo como un consejero habitual del expresidente.

    En el caso de Quiroga, sus cercanos en el comando defienden que él continúe apoyando a Jara desde afuera, pues dicen que su salida no fue por culpa de algún comentario que emitió durante sus últimos días a cargo de la campaña, sino que fue previamente.

    En todo caso, la influencia de él genera incomodidad en algunos integrantes del “comando 2.0” que presentó Jara el día posterior a la remoción del sociólogo independiente.

    Incluso dentro del mismo quinteto que ahora lidera la campaña de Jara hay quienes resienten que Quiroga siga “roncando” en algunos espacios de Londres 76. Eso sí, los mismos personeros entienden que esto se debe a que él cosechó una relación muy próxima con la exministra del Trabajo desde que los presentó el diputado electo Marcos Barraza.

    Más sobre:PresidencialesEleccionesJeannette JaraDarío Quiroga

