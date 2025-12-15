Boleta o factura: quiénes fueron los principales protagonistas de la derrota

Santiago, 14 de diciembre 2025 La candidata Jeannette Jara se refiere al resultado de las elecciones presidenciales 2025 en su comando. Sebastian Cisternas/ Aton Chile

Los más de 16 puntos de diferencia que separaron anoche a José Antonio Kast de Jeannette Jara, golpearon con fuerza en el oficialismo.

Pese a que la centroizquierda venía preparándose desde hacía tiempo para un escenario adverso, no esperaban una derrota tan estrepitosa, la peor que ha sufrido el sector desde el retorno de la democracia.

Una debacle electoral que amenaza con fracturar la frágil unidad que ha mantenido cohesionados a los dos bloques políticos que han sustentado el gobierno y que se mantenían cohesionados en función de administrar el poder, pero que, tras perderlo, abre interrogantes en tono a si serán capaces de sostenerla a partir del 11 de marzo cuando pasen a ser oposición.

Para los partidos oficialistas no será fácil procesar la derrota, por lo que ya algunos apuntan a distribuir responsabilidades, incluso antes de hacer una lectura más fina de los resultados.

Presidente Gabriel Boric

En esa línea, muchos ya apuntan a la figura del Presidente Gabriel Boric y al gobierno como uno de los grandes perdedores de la jornada de ayer, y no pocos esperan pasarle factura por su responsabilidad en el mayor traspié electoral sufrido por el sector. Parte de esa rabia se manifestó en la cita telemática que sostuvieron las mesas directivas de los partidos del oficialismo a partir de las 10.30 horas y en la que por primera vez pudieron analizar en conjunto los magros resultados obtenidos ayer.

“ El gran derrotado de la jornada de ayer es el Presidente Boric ”, remarca el cientista político y gerente de asuntos públicos de Imaginacción, Ignacio Imas. “Porque la gran estrategia de Kast en esta elección fue transformarla en una suerte de plebiscito a la gestión de Boric”, añade el también experto en análisis de riesgo político.

La misma lectura tiene el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez. “ Durante esta elección a José Antonio Kast le intentaron colgar muchas etiquetas, a Jara bastó ponerle una: continuidad . Con eso bastó para hacerle la campaña absolutamente imposible a Jara. La mayor carga que ella tuvo sobre sus hombros fue ser la candidata del Presidente Boric, y creo que este resultado es el reflejo del rechazo de la ciudadanía a este gobierno”, señala Ramírez.

A lo largo de toda su administración Boric mantuvo casi contante su nivel de rechazo, el que bordea el 60%. Unas décimas más que la votación alcanzada ayer por Kast (58,16%).

Santiago, 14 de diciembre 2025. El Presidente de la República, Gabriel Boric, realiza un punto de prensa luego del conteo de votos de la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La actitud del Mandatario durante la última etapa de la campaña presidencial, con sus constantes emplazamientos a Kast, fue funcional a la estrategia del republicano, algo que le advirtieron en varias ocasiones y en distintitos tonos desde el entorno de la candidata oficialista. Sin éxito, la propia abanderada le pidió a Boric y al gobierno que se “preocuparan de gobernar” y no de responder a los cuestionamientos del equipo de Kast.

Conscientes del riesgo de entrar en un conflicto con el Jefe de Estado, quien mantiene el apoyo de un sector del Frente Amplio, desde el comando de Jara han pedido no exacerbar los cuestionamientos al Presidente.

“Lo que no me parece es echarle la culpa al empedrado. El gobierno del Presidente Boric ha hecho un esfuerzo tremendo. Los resultados no son los que nosotros esperábamos en materia de reconocimiento ciudadano, el apoyo de las encuestas es bajo, obviamente eso repercutió, pero no son los responsables de esta derrota electoral, los responsables somos quienes estábamos coordinando, conduciendo la campaña, y en eso yo no le voy a echar la culpa al empedrado ni al Presidente Boric”, dijo esta mañana el senador y militante comunista Daniel Núñez, jefe estratégico del comando de Jara.

Sin embargo, desde el Socialismo Democrático saben que se abre una oportunidad para reconstruir un proyecto político de centroizquierda liderado por ellos. “Espero que los socialistas no desaprovechen esta oportunidad de coordinar hacia el centro y hacia la izquierda”, señala el analista político y exsubsecretario de Bachelet Víctor Maldonado, respecto de la disputa de poder que se dará en la centroizquierda con el Frente Amplio y el PC en torno a la disputa por el liderazgo de las futuras oposiciones.

La izquierda radical

Otro gran derrotado de esta jornada electoral fue “la izquierda radical e identitaria”, señala Ignacio Imas.

“Ese sector lo perdió todo durante este gobierno. Perdió la posibilidad de reformar la Constitución de 1980, no lograron cambiar el discurso económico y cultural con el que se ha movido el país, más bien lo consolidaron. La reforma previsional que llevó adelante este gobierno es más conservadora o proindustria que la que presentó, incluso, Sebastián Piñera en su segundo gobierno. Por lo que es muy difícil ver cuál podría ser la victoria cultural de este gobierno, si lo que hicieron más bien fue fortalecer un mensaje conservador, que fue el resultado político de la elección de ayer”, remarca Imas.

Desde la UDI, el timonel gremialista, Guillermo Ramírez, concuerda con ese análisis. “ Estamos en un proceso de desizquierdización de Chile, más que un proceso de derechización . Ellos están perdiendo parte de lo que se puede considerar su base más dura, y eso se debe a que la centroizquierda desde ya hace un rato renunció a defender su estilo y sus ideas y se plegaron a defender las posiciones del Frente Amplio y del Partido Comunista, por lo tanto ellos también son derrotados por haber tomado una decisión de tratar de que les entraran por la izquierda, y esa decisión terminó siendo errada. El Socialismo Democrático perdió a gran parte de los moderados que los apoyaban”, recalca.

Para Víctor Maldonado lo relevante aquí no son los números de la derrota, la que por lo demás estaba dentro de los cálculos del oficialismo desde hacía tiempo.

“Para mí los grandes derrotados de esta elección serán aquellos que no se pueden asimilar rápidamente a la nueva situación y se quedan sin conducta. Eso depende de lo que ocurra a partir del día de hoy, cuando los partidos comienzan a evaluar lo que pasó”, asegura Maldonado.

En esa línea, asegura que los grandes derrotados serán quienes no sean capaces de asumir una actitud dialogante. “Los que se preparen para una oposición cerrada, sin ningún tipo de puente ni de cooperación cuando corresponda, esos serán los grandes derrotados”, remarcó.

Para quien fuera, además, subsecretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Bachelet aún es prematuro sacar cuentas a nivel de quiénes son los principales derrotados dentro de los partidos de la izquierda.

“Tras la primera vuelta todos éramos consientes de que era imposible ganar y que la tarea primordial era la de contener el avance de la ultraderecha. En ese sentido, el discurso de anoche de Jara es bien representativo del estado de ánimo del sector. Resistimos con decoro y decisión, se podría resumir”, dijo Maldonado.

En sus primeras palabras tras la derrota, Jara llamó a la centroizquierda a seguir trabajando desde la oposición a Kast con una actitud “propositiva y exigente, orientada a avanzar en mejorar la vida del pueblo chileno”. Pero, al mismo tiempo, instó a actuar institucionalmente, condenando de antemano cualquier “atisbo de violencia”.

Franco Parisi

Quien también puede ser considerado un gran derrotado en la elección de anoche fue el expresidenciable independiente Franco Parisi.

El líder del PDG se convirtió en la sorpresa de la primera vuelta cuando salió tercero, tras sacar 2,5 millones de votos, lo que representó el 19,7% de los sufragios. Alentados por esa sorpresiva votación, Parisi y el PDG, tras una consulta online realizada el 30 de noviembre pasado entre los militantes del partido -cuya participación nunca fue transparentada- llamaron a votar nulo en el balotaje, confiados en convertirse en un actor relevante de esta votación.

Pero la apuesta, arriesgada de por sí, le falló por completo. En total los votos blancos y nulos no superaron los 7,07%. Un número que, si bien es un poco más alto que el 5% que los analistas consideran normal para una elección de este tipo, no representa un caudal relevante.

Rodrigo Vattuone, presidente del Partido de la Gente, junto a Franco Parisi.

“Parisi intentó convertirse en una especie de director de orquesta en las sombras de esta elección, pero no lo logró. Si los chilenos hubieran expresado su descontento, no apoyando a la derecha ni a la izquierda, sino que se hubieran expresado masivamente por medio del nulo o no votando, lo habría logrado. Pero el voto nulo fue un borde marginal, más bajo incluso que en otras elecciones”, afirma Maldonado.

Pese a lo anterior, tras el llamado de Kast a un gobierno de unidad, en el PDG seguían sacando cuentas alegres. Saben que para lograr ese cometido el líder republicano no solo tendrá que ordenar tras de sí a libertarios y a Chile Vamos, sino que los votos de los 14 diputados de la bancada parlamentaria del PDG tendrán aun mayor valor. El partido aspira a convertirse en una suerte de bisagra y quien termine dirimiendo las mayorías. Incluso, antes de las elecciones habían comenzado algunas conversaciones para quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados.

En el PDG nadie se atrevía hasta entonces a cuestionar el liderazgo que podría asumir la diputada Pamela Jiles, la única con experiencia legislativa. Sin embargo, sus duros cuestionamientos a Kast, de quien dijo que “le haría la vida imposible”, sumados a la polémica que protagonizó con sus críticas a la directiva del partido por no haber dado a conocer cuántos militantes participaron en la consulta interna en la que se decidió llamar a anular para el balotaje, le restaron apoyo del resto de los diputados electos por el PDG.

Un proyecto de centroderecha

En las oposiciones, si bien todos sacan cuentas alegres, según algunos analistas políticos también hubo perdedores.

“ En Chile Vamos hay una clara pérdida de protagonismo de lo que es su proyecto político ”, señalan el gerente de Asuntos Públicos de Imaginaccion, Ignacio Imas.

“Hoy Chile Vamos corre el riesgo de sufrir lo mismo que le pasó al Socialismo Democrático durante este gobierno, que nunca se sintió cómodo de estar en La Moneda”, añade Imas.

En esa línea, Imas agrega otros derrotados claros de la jornada de ayer: “Al mirar el rol que tendrán algunas siglas partidarias del centro y de la centroderecha liberal es claro que hay tres etiquetas partidarias que perdieron”. Evópoli, Demócratas y Amarillos, no solo desaparecen, al no conseguir el piso legal para seguir existiendo como partidos, sino que “sus proyectos políticos quedan completamente desdibujados con el holgado triunfo de Kast”, remarca este experto en riesgo político.

“Eso está por verse. Vamos a ver qué espacio tienen ellos con sus ideas en el próximo gobierno. Cuando tú tienes un candidato que saca casi el 60% de los votos es muy difícil saber la composición de esos votos. Por lo tanto, identificar perdedores en la derecha es aún muy temprano”, señala al respecto el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.