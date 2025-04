Boric cierra gira en Brasil y desdramatiza desmarques de candidatos oficialistas a su gobierno

Minutos antes de comenzar su última actividad en Brasil, el Presidente Gabriel Boric se acercó a la prensa para comentar su balance de la gira que inició el martes y que terminó este jueves.

Allí, en la Universidad de Brasilia, abordó un tema que hasta ese momento figuraba como un fantasma que acompañó desde el primer día su visita de Estado: los desmarques que han hecho respecto de su gobierno los candidatos presidenciales del oficialismo.

Todo comenzó cuando el martes en la noche la exministra del Interior de Boric y ahora abanderada del PPD, Carolina Tohá, cuestionó en Tolerancia Cero el inicio de esta administración en materia de seguridad y crecimiento.

Ahí, planteó que ella no habría incluido en su programa los polémicos indultos de 2022 y que “yo no quiero hacer un gobierno igual a este. (...). Hay cosas que considero una urgencia, para lo que tengo una convicción y una claridad para gobernar desde el primer día que aquí se fueron logrando en el camino, por ejemplo seguridad y crecimiento. No estaban desde el primer día”.

Pese al tenor de sus críticas, los dardos de Tohá no generaron mayor conmoción en La Moneda, donde esperan que los candidatos puedan tomar distancia del Ejecutivo para apuntar a un electorado que vaya más allá del 30% base de apoyo que tiene este gobierno.

En el diseño de Palacio, salir a confrontar a los abanderados del sector no es algo que esté contemplado, lo que reflejaron los dichos de Boric este jueves en su última actividad.

“No me preocupa en absoluto, porque yo lo que quiero es que el progresismo sea mayoría. Y para ser mayoría hay que ir más allá del gobierno. Me parece, no solamente respecto de la candidata (Carolina) Tohá, sino también de todos los candidatos de la primaria, que tienen que marcar sus énfasis. Así que, bienvenido sea, yo no voy a entrar en polémicas con ellos”, señaló Boric.

Hoy tres de los candidatos del oficialismo, contando a Tohá, Jeannette Jara (PC) y Gonzalo Winter (FA), son consideradas figuras muy cercanas al Ejecutivo. En ese sentido, en Palacio coinciden en que las disputas entre los distintos candidatos no generan grandes costos.

Esto, salvo la disputa pública que enfrentó a la propia exministra del Interior con la candidata PS, Paulina Vodanovic, cuyo tono disruptivo ha sido el único que ha levantado más de alguna alerta en Palacio.

Sin embargo, el tenor de la senadora y timonel socialista ha bajado estos días, llegando a decir que “esto no es un desmarque, no es desconocer que somos parte del gobierno, porque evidentemente lo somos”.

La idea de tener margen para cuestionar al gobierno no es una estrategia nueva. Durante la segunda mitad del año pasado, para las elecciones municipales y regionales, ya la usaron, por ejemplo, los alcaldes del Frente Amplio Tomás Vodanovic (Maipú) y Macarena Ripamonti (Viña del Mar), así como también los gobernadores Claudio Orrego (independiente electo en la RM) y Rodrigo Mundaca (independiente electo en Valparaíso).

Lula, el “amigo” con el que Boric reforzó sus lazos

La frase de Boric se dio previo al comienzo de su última actividad en Brasil, país al que llegó por cuarta vez durante su mandato y el segundo que más visitará en su administración, por debajo de Estados Unidos. Esto, porque en julio volverá a Río de Janeiro para participar de la cumbre del BRICS y en noviembre irá a Belén para asistir a la COP 30.

Las visitas a ese país dan cuenta de la relación que se ha fortalecido entre Boric y Lula, con quien tuvo un inicio ripioso al enfrentarse públicamente por el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Durante la gira, ambos mandatarios hicieron gestos: se abrazaron y se trataron, en más de una ocasión, de “amigos”.

El miércoles los dos presidentes se reunieron en Planalto, el palacio de gobierno de Brasil. Allí sostuvieron una extendida reunión que llevó a suspender el punto de prensa programado para esa jornada. En la misma cita, posteriormente, se firmaron 16 acuerdos ligados a temas de seguridad, agricultura, justicia, ciencias, entre otros temas.

Posterior a eso los dos presidentes coincidieron en un almuerzo, donde también estuvo la delegación chilena.

En la ocasión, los comensales coinciden en que Boric se separó de Lula solo cuando se acercó hasta el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), para solicitarle que encabezara -junto al canciller Alberto van Klaveren y su par en la Cámara, José Miguel Castro (RN)- la comitiva chilena en el funeral del Papa Francisco, quien falleció este martes.

La delegación recién pudo tener un espacio más íntimo con el Mandatario en el habitual cóctel que se realiza en el hotel donde se hospeda la delegación de más de 50 integrantes, que se realizó la noche de este miércoles. Allí, los asistentes coinciden en que Boric les agradeció por haber aceptado ser parte de la gira y recalcó que Chile debe mantener firme la idea de que las relaciones internacionales son una política de Estado, mensaje que compartió en casi todas sus intervenciones públicas en Brasilia.

“En el cóctel el Presidente habló de lo importante que era este socio estratégico, un país hermano. En el fondo que debemos trabajar todos, en el mundo público y privado”, dijo el senador Ossandón.

Aranceles, autonomía estratégica y avance de la derecha

En su último día en Brasilia, Boric se encargó de reforzar los mensajes que entregó en sus primeros días de gira, como su crítica a la medida de Estados Unidos, con Donald Trump, de aplicar aranceles a casi todos los países del mundo. En esa línea defendió el multilateralismo y la estrategia chilena de diversificar sus exportaciones.

“Tenemos soberanía, y vamos a hacerla valer en este escenario de incertidumbre mundial”, dijo Boric ante la presencia de los estudiantes brasileños, a quienes también instó a ser “revolucionarios, rebeldes frente al orden establecido”.

Al mismo tiempo, minutos antes de su charla, también arremetió contra la “ultraderecha”.

Boric también insistió en la idea de subir impuestos a los países más ricos, que este miércoles se comprometió a defender en la cumbre de la COP 30.