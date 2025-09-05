Boric entra en debate de “paz social” iniciado por círculo de Matthei y responde dardo de republicanos por el estallido

El Presidente Gabriel Boric encabezó la tarde de este viernes la firma del primer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) con la Empresa Nacional de Minería para el proyecto Salares Altoandinos, en La Moneda.

Fue en ese contexto que el Jefe de Estado entró al debate sobre los eventuales riesgos a la paz social, iniciado por las declaraciones -en entrevista con La Tercera- del economista y esposo de Evelyn Matthei, Jorge Desormeaux, que apuntó a dicha situación en un eventual gobierno del republicano José Antonio Kast.

“Vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de (José Antonio) Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei. Es el enemigo ideal para la gente de extrema izquierda”, dijo el exvicepresidente del Banco Central, que en su argumentación cuestionó una de las principales propuestas de la carta del Partido Republicano: el recorte de gasto fiscal de US$6 mil millones que plantea hacer en 18 meses.

Estas palabras abrieron una pugna en las derechas, con declaraciones de lado y lado, pero también salpicaron al gobierno y oficialismo, por cuestionamientos tanto de republicanos como de la UDI.

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, dijo: “Quien gobierne, quien esté al frente o quien sea el oficialismo y sea opositor a la izquierda radical, la izquierda va a utilizar las herramientas que sean necesarias para, tal como lo quisieron hacer con el presidente Piñera, para tratar de derrocarlo de alguna manera”.

“Tú no sabes hoy día cómo va a reaccionar esta izquierda radical que está en el gobierno cuando queden sin trabajo, cuando queden desocupados. Ellos estaban acostumbrados a que la disputa o los derechos sociales se pedían en la calle y se pedían además a través de la violencia”, remarcó.

Así, Boric dijo en esta jornada: “Yo estoy muy orgulloso, porque aquí se demuestra otra de las cosas importantes que tenemos como gobierno, que la política se puede hacer con diálogo social, y eso asegura gobernabilidad”.

Y luego agregó: “En los últimos días hemos tenido debates sobre la paz social y la gobernabilidad. Y permítanme hacer una reflexión: cuando hay sectores de derecha que plantean que este gobierno no ha tenido estallidos sociales porque nosotros fuimos los causantes, yo les digo, no entienden nada”.

“Es una manera distinta de concebir la política. Y ese negacionismo, lo hemos dicho varias veces, pasaron del no lo vimos venir al aquí no ha pasado nada. O si pasó algo, fue culpa de ustedes. Es no entender lo que está pasando en la ciudadanía”, remarcó.

Finalmente, apuntó que “es no entender que se puede hacer política de una manera distinta, con diálogo social. Y que las comunidades no son adversarios a sortear o escollos a sortear para poder llevar adelante políticas públicas de esta envergadura, sino que las podemos hacer en conjuntos, como aliados. Riqueza para todo Chile, en conjunto con quienes habitan el territorio”.