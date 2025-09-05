SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Boric entra en debate de “paz social” iniciado por círculo de Matthei y responde dardo de republicanos por el estallido

"Cuando hay sectores de derecha que plantean que este gobierno no ha tenido estallidos sociales porque nosotros fuimos los causantes, yo les digo: no entienden nada", dijo el Mandatario.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
El Presidente de la República, Gabriel Boric. Foto: Javier Torres/Aton Chile. JAVIER TORRES/ATON CHILE

El Presidente Gabriel Boric encabezó la tarde de este viernes la firma del primer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) con la Empresa Nacional de Minería para el proyecto Salares Altoandinos, en La Moneda.

Fue en ese contexto que el Jefe de Estado entró al debate sobre los eventuales riesgos a la paz social, iniciado por las declaraciones -en entrevista con La Tercera- del economista y esposo de Evelyn Matthei, Jorge Desormeaux, que apuntó a dicha situación en un eventual gobierno del republicano José Antonio Kast.

“Vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de (José Antonio) Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei. Es el enemigo ideal para la gente de extrema izquierda”, dijo el exvicepresidente del Banco Central, que en su argumentación cuestionó una de las principales propuestas de la carta del Partido Republicano: el recorte de gasto fiscal de US$6 mil millones que plantea hacer en 18 meses.

Estas palabras abrieron una pugna en las derechas, con declaraciones de lado y lado, pero también salpicaron al gobierno y oficialismo, por cuestionamientos tanto de republicanos como de la UDI.

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, dijo: “Quien gobierne, quien esté al frente o quien sea el oficialismo y sea opositor a la izquierda radical, la izquierda va a utilizar las herramientas que sean necesarias para, tal como lo quisieron hacer con el presidente Piñera, para tratar de derrocarlo de alguna manera”.

“Tú no sabes hoy día cómo va a reaccionar esta izquierda radical que está en el gobierno cuando queden sin trabajo, cuando queden desocupados. Ellos estaban acostumbrados a que la disputa o los derechos sociales se pedían en la calle y se pedían además a través de la violencia”, remarcó.

Así, Boric dijo en esta jornada: “Yo estoy muy orgulloso, porque aquí se demuestra otra de las cosas importantes que tenemos como gobierno, que la política se puede hacer con diálogo social, y eso asegura gobernabilidad”.

Y luego agregó: “En los últimos días hemos tenido debates sobre la paz social y la gobernabilidad. Y permítanme hacer una reflexión: cuando hay sectores de derecha que plantean que este gobierno no ha tenido estallidos sociales porque nosotros fuimos los causantes, yo les digo, no entienden nada”.

“Es una manera distinta de concebir la política. Y ese negacionismo, lo hemos dicho varias veces, pasaron del no lo vimos venir al aquí no ha pasado nada. O si pasó algo, fue culpa de ustedes. Es no entender lo que está pasando en la ciudadanía”, remarcó.

Finalmente, apuntó que “es no entender que se puede hacer política de una manera distinta, con diálogo social. Y que las comunidades no son adversarios a sortear o escollos a sortear para poder llevar adelante políticas públicas de esta envergadura, sino que las podemos hacer en conjuntos, como aliados. Riqueza para todo Chile, en conjunto con quienes habitan el territorio”.

Más sobre:Gabriel BoricPaz socialEstallido socialEvelyn MattheiRepublicanos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios

Caso “red de bots”: gobierno afirma que “por lo pronto” no contempla interponer una acción judicial

Gobierno refuerza dichos de Boric para cumplir acuerdo por multa en voto y apunta a desafío de cuadrar al oficialismo

Senador Flores: “Una taser vale $9 millones, eso es una locura, pero alternativas como la coreana cuesta menos de $300 mil”

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

3.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

4.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

5.
Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Boric entra en debate de “paz social” iniciado por círculo de Matthei y responde dardo de republicanos por el estallido
Chile

Boric entra en debate de “paz social” iniciado por círculo de Matthei y responde dardo de republicanos por el estallido

Caso “red de bots”: gobierno afirma que “por lo pronto” no contempla interponer una acción judicial

Gobierno refuerza dichos de Boric para cumplir acuerdo por multa en voto y apunta a desafío de cuadrar al oficialismo

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración
Negocios

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios

Consejo del Coordinador Eléctrico se defiende de cargos de la SEC por el gran apagón: dice que operaba bajo límites seguros

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral
Tendencias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

En vivo: Novak Djokovic enfrenta a Carlos Alcaraz en la semifinal del US Open
El Deportivo

En vivo: Novak Djokovic enfrenta a Carlos Alcaraz en la semifinal del US Open

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa

Independiente se lanza contra la Conmebol y acusa a la U de ser “un modelo orientado a la especulación empresarial”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”
Cultura y entretención

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico
Mundo

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico

La ONU pide a Estados Unidos la retirada de las “inaceptables” sanciones a ONG palestinas por colaborar con el TPI

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón se reunirán en Seúl por primera vez en una década

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas
Paula

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue