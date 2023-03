Boric realizará cambio de gabinete este viernes y La Moneda convoca a partidos a cita extraordinaria tras derrota legislativa

Luego de que terminó la actividad de conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Palacio de Gobierno -para la que instalaron un escenario en el Patio de los Cañones-, la interrogante salió de inmediato entre los asesores de La Moneda: “¿Las tarimas se quedan acá?”, preguntaron quienes sospechaban de que la escenografía podría ser la misma que la del próximo cambio de gabinete.

La respuesta fue afirmativa. En la tarde, en Palacio movieron esa escenografía hacia un costado del Patio de los Naranjos -abajo de la oficina del Presidente Gabriel Boric- y no las retiraron hacia las bodegas del gobierno.

En el Segundo Piso de La Moneda, en todo caso, aclaran que -hasta ahora- la idea es realizar el cambio de gabinete el viernes en el Salón Montt Varas -donde se habían realizado hasta antes de la pandemia los ajustes- y que eso está pensado hace días, por lo que esas plataformas no serán necesarias. Esto, a diferencia de la modificación ministerial que se concretó al aire libre, el 6 de septiembre, cuando Boric removió a la exministra del Interior Izkia Siches, junto a otros jefes de cartera.

Esas tarimas, eso sí, servirán para otra ocasión: la jornada de trabajo para hacer un balance por el primer aniversario de gobierno, que se realizará este sábado 11 de marzo en La Moneda. Ese día, los ministros están convocados a las 8.30, mientras que los subsecretarios, a las 10.30.

La foto del sábado, adelantan en el gobierno, contará con equipos renovados, ya que ya está decidido que de no haber contratiempos de último momento, el reajuste ministerial será anunciado el día anterior.

El foco del cambio de gabinete será la gestión y capacidad de ejecución de los ministros, y las que tienen más posibilidades de salir son Marcela Hernando, de Minería (PR); Julieta Brodsky, de Cultura (CS), y Alexandra Benado, de Deportes (independiente).

Las tarimas y alfombras rojas fueron guardadas en el Patio de los Naranjos.

Para despejar la agenda, el Presidente decidió acotar su gira a la Región de Tarapacá hasta la noche de este jueves y no hasta el viernes, como estaba programado en un inicio. La justificación que entregaron los equipos del gobierno fue que por motivos climáticos y de logística era imposible viajar a Colchane, lugar donde estaban planificadas las actividades del viernes. En todo caso, en vez de evaluar otras salidas en la región para esa fecha, entre los asesores del Mandatario optaron por regresar un día antes para planificar el cambio de gabinete y enfrentar la crisis que surgió este miércoles luego de que se rechazara la reforma tributaria en la Cámara de Diputados.

El Mandatario partió este miércoles rumbo al norte y, según afirman en el gobierno, dejó encargado al equipo del Segundo Piso, que lidera Miguel Crispi, que ultimara los detalles del puzzle ministerial, el cual, según las mismas fuentes, no estará del todo resuelto.

El Jefe de Estado, además, inició su gira enfrentando una dura derrota en el Congreso, tras el rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, iniciativa estructural clave de La Moneda para la ejecución del programa de gobierno. El episodio dejó en una situación más compleja al titular de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), ya que el altercado que tuvo con la diputada Viviana Delgado (Comité Ecologista) -el martes en la Cámara Baja- fue uno de los factores que alteraron la votación de la iniciativa.

En medio de este escenario es que los partidos oficialistas están atentos a la decisión que adoptará el Mandatario y siguen intentando influir para no salir damnificados en el cambio. La vicepresidenta de Convergencia Social, Ximena Peralta, llegó durante la tarde de este miércoles a La Moneda para reunirse con Crispi.

Si bien Peralta no quiso entregar detalles de su encuentro, la definición es más o menos clara y compartida por las bases de la colectividad: que no sea el partido del Presidente el que pague únicamente los costos de un ajuste que se prevé como un balance político (o una compensación) al Socialismo Democrático en la línea de las subsecretarías. Así, las mismas fuentes dicen que la directiva se ha encargado de dejar en claro que no debe ser el único criterio o el que prime por sobre otros como la gestión.

Esto en un contexto en que en el Socialismo Democrático es recurrente que se mencione que “para tener pertenencia con el gobierno debe tener mayor incidencia”. Y es que el bloque ha instado continuamente durante la antesala del ajuste por mayor “balance” entre los subsecretarios. E incluso, lo han planteado como una promesa no cumplida desde el cambio de gabinete anterior, en septiembre.

Así, las presidentas del PS y el PPD, Paulina Vodanovic y Natalia Piergentili, respectivamente, no se han replegado al llamado del Mandatario a no “presionar” al gobierno. El martes, en diálogo con radio Cooperativa, Vodanovic señaló que “la visión del Socialismo Democrático está menguada a nivel de subsecretarías y perdemos incidencia”. Lo propio hizo Piergentili en conversación con el mismo medio. La líder aseguró que sería “positivo” si Boric “aprovecha de reequilibrar las fuerzas” de gobierno en el próximo ajuste.

Comité político ampliado extraordinario

En la antesala del cambio de gabinete y tras la dura derrota legislativa, durante la tarde de este miércoles los partidos recibieron una convocatoria desde La Moneda para que asistan este jueves, a las 10.00, a un encuentro extraordinario del comité político ampliado.

La invitación la extendió la ministra del Interior, Carolina Tohá, a las 17.08, a través de un mensaje de WhatsApp a los presidentes de partidos. Si bien la jefa de gabinete no entregó detalles del motivo del encuentro, lo cierto es que las colectividades esperan abordar ahí el ajuste ministerial. Eso sí, advierten que el diálogo estará particularmente concentrado en el duro golpe asestado a La Moneda tras el rechazo de la reforma tributaria y la estrategia que tendrá el Ejecutivo para revertir el escenario.