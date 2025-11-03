OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Política

Cámara aprueba permiso laboral en caso de muerte de una mascota o animal de compañía

Pese al apoyo transversal, el proyecto también tuvo detractores. Desde el Partido Republicano, el diputado Cristián Araya cuestionó la urgencia legislativa con el escenario electoral. Mientras que Cristóbal Urruticoechea del PNL apuntó a la "humanización del animal".

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

Con 109 votos a favor, frente a 7 en contra y 6 abstenciones, este lunes la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto que busca extender el permiso laboral a trabajadores en caso de muerte de una mascota o animal de compañía.

El proyecto, que contaba con suma urgencia, se discutió como primer punto de la tabla, y fue el diputado Frank Sauerbaum el encargado de informar sobre los detalles del mismo.

En el hemiciclo, el parlamentario explicó que la iniciativa considera “un permiso al trabajador o trabajadora por un día hábil en caso de fallecimiento de una mascota o animal de compañía debidamente inscrita en el Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía, previa exhibición al empleador de la documentación necesaria que acredite el fallecimiento de su mascota”.

Asimismo, dispone que “el permiso deberá utilizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al deceso y solo podrá hacerse valer por quienes aparezcan inscritos como dueños”.

Este permiso deberá “remunerarse y el trabajador deberá recuperar dicha jornada en acuerdo con el empleador dentro de los siguientes 90 días”, explicó Sauerbaum, precisando que dicha indicación fue aprobada por la unanimidad por los integrantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

En consecuencia, el parlamentario expuso que la comisión recomendó a la Sala la aprobación del proyecto de ley.

El debate en Sala

El proyecto tuvo un apoyo transversal en la Cámara de Diputados. Dentro de los adherentes estaba el propio presidente de la instancia, José Miguel Castro (RN), quien señaló que este “no es cualquier proyecto, no es simplemente ‘queremos un día libre’, sino que reconocemos en las personas que aman a los animales que tengan también la posibilidad de enfrentar una pérdida”.

“Queremos que salga adelante, creemos que es coherente con los tiempos que estamos viviendo. Queremos que también aquellos que quizás lo encuentran superfluo empaticen con las personas que muchas veces no sienten o no piensan igual a los que sí amamos a los animales”, sostuvo.

La diputada Carolina Marzán (PPD), quien además es autora de uno de los proyectos, apoyó férreamente la iniciativa.

“El proyecto que yo ingreso y que se refunde con otros no surge necesariamente de la situación que le afectó al perro del conocido conductor de televisión (José Antonio Neme). Es una motivación que nace desde hace mucho tiempo”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que, de acuerdo a varios estudios “es evidente que cuando una macota fallece el dolor es real y profundo. Impacta a la emocionalidad de las personas, afecta su ánimo, su vida familiar y también su desempeño laboral”.

“Se trata de un duelo verdadero, que requiere un tiempo mínimo de respeto, un tiempo mínimo de contención. Por eso este proyecto plantea un cambio concreto”, aseveró.

Pese al amplio apoyo, el proyecto tuvo detractores, un de ellos fue el diputado Cristóbal Urruticoechea (Partido Nacional Libertario) quien generó molestia en sus pares luego de expresar que “estamos viviendo una especie de locura colectiva llegada desde otros países, Chile no era así (…) ahora llegamos a que si se muere mi lagarto me tienen que dar un día de permiso laboral".

“La humanización del animal es lo que estamos viendo en este proyecto (…) el ser humano es superior a cualquier animal", indicó.

En esa línea, manifestó que desde su sector proponen “seguridad jurídica y penas proporcionadas contra el maltrato de los animales. Sí a la pesca, sí a la caza, sí al rodeo y sí a las carreras de galgos. No a los colectivos ideologizados relacionados con el cuidado animal“, planteó.

Por su parte, el diputado Cristián Araya (Partido Republicano) cuestionó la urgencia legislativa del proyecto con el escenario electoral.

“Que este proyecto de Ley tenga urgencia legislativa es un verdadero escándalo, porque es priorizado a dos semanas de la elección (…) esto es populismo para la galería", criticó.

En ese sentido, señaló que, a su parecer, existe “un problema de prioridades serio”. “Si al final aquí lo que están pensando no es bienestar animal, es en conseguirse votos y eso es una vergüenza. No respaldaremos este proyecto. Creo que hay otras prioridades para Chile”, sostuvo.

Más sobre:Permiso por muerte de mascotaPermisoLaboralCámara de Diputados

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Alcalde Desbordes anuncia extensión de plan de recuperación del barrio Meiggs

La Bolsa no para de marcar récords y el IPSA va a paso firme hacia los 10.000 puntos

Corte Suprema rechaza solicitud de desafuero del diputado Sergio Bobadilla (UDI)

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Por qué Trump ahora amenaza con una acción militar en Nigeria

Lo más leído

1.
La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

2.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

3.
Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

4.
Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

5.
Así se reparte el tesoro pirata: quiénes son los dueños de Coquimbo Unido

Así se reparte el tesoro pirata: quiénes son los dueños de Coquimbo Unido

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Servicios

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Cámara aprueba permiso laboral en caso de muerte de una mascota o animal de compañía
Chile

Cámara aprueba permiso laboral en caso de muerte de una mascota o animal de compañía

Corte Suprema rechaza solicitud de desafuero del diputado Sergio Bobadilla (UDI)

Segunda interrupción del día: Metro de Santiago reestablece servicio de Línea 1

La Bolsa no para de marcar récords y el IPSA va a paso firme hacia los 10.000 puntos
Negocios

La Bolsa no para de marcar récords y el IPSA va a paso firme hacia los 10.000 puntos

Salares Altoandinos: Organismo aprueba a Enami la mayor cuota de litio entregada después del Salar de Atacama

JP Morgan advierte que riesgo de déficit fiscal estructural en Chile es cada vez mayor

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park
Tendencias

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo Venezuela busca ayuda de Rusia, China e Irán en medio de las crecientes tensiones con EEUU

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic por el ATP de Atenas
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic por el ATP de Atenas

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Chile en el Mundial Sub 17

Ocho expulsiones y el detalle de la pelea: el informe del árbitro del duelo entre Copiapó y Universidad de Concepción

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español
Cultura y entretención

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español

Edo Caroe se toma el Teatro Oriente con su nuevo show durante noviembre

El escritor argentino Pablo Maurette gana el Premio Herralde de Novela 2025

Por qué Trump ahora amenaza con una acción militar en Nigeria
Mundo

Por qué Trump ahora amenaza con una acción militar en Nigeria

No solo Mamdani en Nueva York: por qué las otras victorias electorales de este martes no aliviarán al Partido Demócrata

Trump pone en duda ir a guerra con Venezuela, pero advierte que Maduro “tiene los días contados”

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week