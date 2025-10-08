Camila Vallejo por desinformación y fake news: “Afecta la vida de las personas, la calidad de nuestra democracia”

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió durante la mañana de este miércoles al alza en la desinformación y fake news en el último tiempo apuntando que “afecta la vida de las personas, la calidad de nuestra democracia”.

En conversación con Turno AM, Vallejo abordó el tema apuntando que "construimos una agenda en base a recomendaciones de expertos y expertas bien transversales sobre desinformación para justamente ver por dónde abordarlo de manera más responsable".

“Veíamos que crecía en el mundo la desinformación, en Chile también a través de redes sociales, los bots, etcétera, y consideramos que era importante tomar medidas pero basadas en evidencia bajo recomendaciones de expertos. Y una de esas recomendaciones tuvo que ver con generar campañas educativas”, señaló.

Las declaraciones de la ministra se enmarcan en el lanzamiento de la campaña 'Aguanta, Chequea y Comparte 2025′, la cual busca combatir la desinformación.

Según detalló Vallejo, “Hay varios tips para chequear la información antes, pero las charlas primero se basan en comprender el fenómeno de la desinformación en redes sociales y por qué es tan grave este fenómeno hoy en día, porque a través de las plataformas digitales se difunde mucho más rápido y tiene un alcance en distancia mucho mayor que antes, porque la desinformación existe hace siglos, esto como que no es nuevo, pero hoy en día el problema es que se difunde mucho más rápido, se viraliza más rápido por el uso de las tecnologías”.

En la ocasión, la ministra además abordó los cuestionamientos que surgieron a la comisión contra la desinformación en su conformación, apuntando que “nosotros cuando creamos la comisión asesora de expertos contra la desinformación recibimos mucho ataque y crítica, y no fueron solamente de parlamentarios de la oposición, sino que también en algunos medios de comunicación, lamentablemente, porque en ese entonces no se comprendía lo importante que era abordar esto, y lo serio del problema de la desinformación”, .

“Justamente el tiempo yo creo que nos fue dando la razón, no solamente por lo que sufrió la candidata Matthei de ataque a través de redes sociales, hoy día el debate está muy permeado lamentablemente sobre la incidencia que tiene construir noticias falsas, o dar datos que son erróneos en el debate electoral, y por lo tanto se hace muy importante justamente abordar con mucha responsabilidad este fenómeno", mencionó.

De acuerdo a lo que detalló, " por el lado normativo propiamente tal, hemos avanzado en algunas recomendaciones de la Comisión Asesora de Expertos, uno tiene que ver con reconocer por ejemplo que en las plataformas digitales se comparte campaña electoral, y por lo tanto hay que transparentarla".

Según explicó, “Por lo tanto hay una regulación importante que se basa más que nada en la transparencia, no en la limitación propiamente tal, no es como que tú vas a decirle oye esto es mentira, bájalo, no estás determinando eso, solo si es que la plataforma está recibiendo recursos para financiar campañas político-electorales, eso se tiene que informar al Servel”.