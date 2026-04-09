Campillai acentúa críticas al gobierno por DD.HH. y lanza advertencia a Kast por indultos: “Le puede reventar en la cara”

La senadora independiente Fabiola Campillai acentuó sus críticas al gobierno por las primeras medidas adoptadas en materia de derechos humanos y lanzó una advertencia al Presidente José Antonio Kast por los posibles indultos que anunció en favor de exuniformados condenados en el contexto del estallido social del 2019.

La congresista fue elegida de forma unánime este martes para presidir justamente la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. En su primera intervención al mando de la instancia, solicitó a los demás integrantes citar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para hacerle consultas sobre los despidos de funcionarias en el Plan Nacional de Búsqueda y también sobre la posibilidad de que el Mandatario utilice su facultad presidencial para excarcelar a exfuncionarios de Carabineros y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Este miércoles, además, envió una dura carta al Jefe de Estado en la que lo emplazó por estas mismas materias, sumando la solicitud de que no respalde el proyecto que se tramita en el Congreso que apunta a la conmutación de penas y que podría beneficiar a condenados por crímenes de la dictadura que permanecen recluidos en el penal ex Punta Peuco.

En diálogo con Radio y TV Usach, este jueves Campillai insistió en los cuestionamientos el Ejecutivo por su postura en la materia.

“(Se habla) de posibles indultos, el cual se dice y se desdice a cada rato. Entonces, eso es importante, poder tener conocimiento de cuántos indultos son. Ayer escuchábamos al ministro de Justicia con respecto a los indultos, que ni siquiera se han visto, o sea, ni siquiera los han visto. De verdad que no sabemos para dónde va el gobierno con esto. Un día dice una cosa, al otro día dice otra. Supuestamente no estaban los indultos en su programa, pero cuando el proyecto de ley de (Francisco) Chahuán se viene abajo, hoy día sí están los indultos”, dijo.

Y luego agregó: “De verdad que no entendemos, pero sí estamos dispuestos a luchar, a seguir luchando, a poder salir a manifestarnos, con todas las agrupaciones de derechos humanos, todos los colectivos, estamos todos alineados y de no bajar los brazos con respecto a todo lo que está ocurriendo con el gobierno en materia de derechos humanos”.

La senadora apuntó que, a su juicio, el Presidente Kast “se esperanzó que este proyecto (de conmutación de penas) pudiese salir para poder liberar a todos los criminales de lesa humanidad, pero como no le resultó el tema, hoy día tiene que ir por el tema de los indultos. Pero también tiene que pensarlo, y pensarlo muy bien, porque esto le puede reventar a él en su propia cara”.

Luego reforzó la idea al señalar que “hoy día tenemos una baja de aprobación, a menos de un mes ya tuvimos la primera baja que fue considerable. Y hoy día él tiene que pensar muy bien lo que está haciendo porque, como les decía antes, le puede reventar en la cara y puede ser peor para su gobierno”.