SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Campillai acentúa críticas al gobierno por DD.HH. y lanza advertencia a Kast por indultos: “Le puede reventar en la cara”

    La senadora y presidenta de la comisión de DD.HH. de la Cámara Alta apuntó que el Mandatario debería "pensar muy bien" si utiliza la facultad presidencial, "porque puede ser peor para su gobierno”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senadora Fabiola Campillai. JAVIER SALVO/ATON CHILE.

    La senadora independiente Fabiola Campillai acentuó sus críticas al gobierno por las primeras medidas adoptadas en materia de derechos humanos y lanzó una advertencia al Presidente José Antonio Kast por los posibles indultos que anunció en favor de exuniformados condenados en el contexto del estallido social del 2019.

    La congresista fue elegida de forma unánime este martes para presidir justamente la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. En su primera intervención al mando de la instancia, solicitó a los demás integrantes citar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para hacerle consultas sobre los despidos de funcionarias en el Plan Nacional de Búsqueda y también sobre la posibilidad de que el Mandatario utilice su facultad presidencial para excarcelar a exfuncionarios de Carabineros y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

    Este miércoles, además, envió una dura carta al Jefe de Estado en la que lo emplazó por estas mismas materias, sumando la solicitud de que no respalde el proyecto que se tramita en el Congreso que apunta a la conmutación de penas y que podría beneficiar a condenados por crímenes de la dictadura que permanecen recluidos en el penal ex Punta Peuco.

    En diálogo con Radio y TV Usach, este jueves Campillai insistió en los cuestionamientos el Ejecutivo por su postura en la materia.

    “(Se habla) de posibles indultos, el cual se dice y se desdice a cada rato. Entonces, eso es importante, poder tener conocimiento de cuántos indultos son. Ayer escuchábamos al ministro de Justicia con respecto a los indultos, que ni siquiera se han visto, o sea, ni siquiera los han visto. De verdad que no sabemos para dónde va el gobierno con esto. Un día dice una cosa, al otro día dice otra. Supuestamente no estaban los indultos en su programa, pero cuando el proyecto de ley de (Francisco) Chahuán se viene abajo, hoy día sí están los indultos”, dijo.

    Y luego agregó: “De verdad que no entendemos, pero sí estamos dispuestos a luchar, a seguir luchando, a poder salir a manifestarnos, con todas las agrupaciones de derechos humanos, todos los colectivos, estamos todos alineados y de no bajar los brazos con respecto a todo lo que está ocurriendo con el gobierno en materia de derechos humanos”.

    La senadora apuntó que, a su juicio, el Presidente Kast “se esperanzó que este proyecto (de conmutación de penas) pudiese salir para poder liberar a todos los criminales de lesa humanidad, pero como no le resultó el tema, hoy día tiene que ir por el tema de los indultos. Pero también tiene que pensarlo, y pensarlo muy bien, porque esto le puede reventar a él en su propia cara”.

    Luego reforzó la idea al señalar que “hoy día tenemos una baja de aprobación, a menos de un mes ya tuvimos la primera baja que fue considerable. Y hoy día él tiene que pensar muy bien lo que está haciendo porque, como les decía antes, le puede reventar en la cara y puede ser peor para su gobierno”.

    Más sobre:Fabiola CampillaiJosé Antonio KastGobiernoIndultosDD.HH.Derechos Humanos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Presidenta de RN pide celeridad en investigación a Camila Flores y sostiene que “nosotros siempre creemos en el principio de inocencia”

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Luis Cuello (PC) apunta al gobierno: “Es muy equivocado” mezclar agresión a ministra con la discusión sobre violencia en colegios

    Mas plantea que Codelco debe tener “lineamientos distintos” y acusa problemas de gestión “durante los últimos años”

    Ringo Starr: “Soy un buen baterista, es un don divino”

    Lo más leído

    1.
    Cámara aprueba controvertido proyecto de resolución que condena acciones del FA y el PC contra Carabineros en el estallido social

    Cámara aprueba controvertido proyecto de resolución que condena acciones del FA y el PC contra Carabineros en el estallido social

    2.
    Por unanimidad: Fabiola Campillai es elegida para presidir la comisión de Derechos Humanos del Senado

    Por unanimidad: Fabiola Campillai es elegida para presidir la comisión de Derechos Humanos del Senado

    3.
    Debut internacional como expresidente: Boric pide permiso al Congreso para viajar a España, Gales, Alemania e Inglaterra

    Debut internacional como expresidente: Boric pide permiso al Congreso para viajar a España, Gales, Alemania e Inglaterra

    4.
    Sedini asegura que no tiene “problema” en transparentar su test de drogas previo a asumir y destaca anuncios que hará Kast en la materia

    Sedini asegura que no tiene “problema” en transparentar su test de drogas previo a asumir y destaca anuncios que hará Kast en la materia

    5.
    “Acusaciones sin sustento”: senadora Camila Flores (RN) sale al paso de investigación por fraude al Fisco que lleva la Fiscalía de Valparaíso

    “Acusaciones sin sustento”: senadora Camila Flores (RN) sale al paso de investigación por fraude al Fisco que lleva la Fiscalía de Valparaíso

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Anuncian 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Anuncian 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Temblor hoy, jueves 9 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 9 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Presidenta de RN pide celeridad en investigación a Camila Flores y sostiene que “nosotros siempre creemos en el principio de inocencia”
    Chile

    Presidenta de RN pide celeridad en investigación a Camila Flores y sostiene que “nosotros siempre creemos en el principio de inocencia”

    Anuncian 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Luis Cuello (PC) apunta al gobierno: “Es muy equivocado” mezclar agresión a ministra con la discusión sobre violencia en colegios

    Mas plantea que Codelco debe tener “lineamientos distintos” y acusa problemas de gestión “durante los últimos años”
    Negocios

    Mas plantea que Codelco debe tener “lineamientos distintos” y acusa problemas de gestión “durante los últimos años”

    El debut de Max Sichel en AFP Habitat: “Aún existen oportunidades para mejorar la implementación de la reforma”

    La economía de Estados Unidos, la más grande del mundo, se enfría y crece por debajo de la expectativas

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años
    Tendencias

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Por qué los estudiantes que hacen deporte tienen más probabilidad de asistir a clases, en comparación a sus compañeros

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Nicolás Jarry suma su segunda victoria de la temporada y se instala en los cuartos de final del Challenger de Madrid
    El Deportivo

    Nicolás Jarry suma su segunda victoria de la temporada y se instala en los cuartos de final del Challenger de Madrid

    “No había agua en el camarín”: la denuncia del portero de Olimpia tras el triunfo sobre Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    “Tenían todo para llevarse la victoria”: en Uruguay critican a Nacional por el agónico empate de Coquimbo

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta
    Tecnología

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta

    Estas son las apps más usadas en la Antártica

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida
    Cultura y entretención

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Ringo Starr: “Soy un buen baterista, es un don divino”

    Guillermo Francella obtiene el Premio Platino de Honor 2026

    Milei celebra aprobación de reforma de la Ley de Glaciares para aumentar la actividad minera en los Andes
    Mundo

    Milei celebra aprobación de reforma de la Ley de Glaciares para aumentar la actividad minera en los Andes

    Irán advierte que los bombardeos de Israel en Líbano “harán que las negociaciones carezcan de sentido”

    Netanyahu alaba las acciones del Ejército en Líbano: “Seguiremos atacando a Hezbolá con fuerza y precisión”

    Si el sexo duele, no es normal
    Paula

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar