Canciller Pérez Mackenna anuncia acciones para agilizar extradición de “el Turko” desde EE.UU.

El canciller Rodrigo Pérez Mackenna informó este viernes que el gobierno realizará acciones en vías de agilizar la extradición de Gámez Salas, conocido como “el Turko”, el líder de Los Piratas, célula del Tren de Aragua en Chile, acusado de dirigir el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda en febrero de 2024.

“Hoy fuimos informados del arresto en Estados Unidos de Rafael Gámez Salas, un peligroso criminal del Tren de Aragua, relacionado con el asesinato del teniente Ronald Ojeda en nuestro país”, señaló el jefe de la diplomacia chilena a través de una declaración pública.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores impulsará todas las acciones para agilizar su traslado a Chile para que sea juzgado por los delitos de los que está acusado”, señaló la autoridad.

Según explicó Pérez Mackenna, la coordinación existente entre Chile y Estados Unidos, así como el trabajo conjunto de la Fiscalía y el Departamento de Justicia estadounidense “fue clave para el logro de este objetivo. El proceso de extradición ahora continúa en la Justicia norteamericana”, agregó.

A Gámez Salas se le acusa además de estar involucrado en la muerte del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, quien tras intentar frustrar un robo de celulares fue baleado por integrantes de “Los Piratas”.

El arresto de “El Turko” tuvo lugar el miércoles de esta semana, según comunicó la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia. Marca, además, el inicio del proceso de extradición a Chile y ocurrió tras cumplir su condena por tráfico de personas en Estados Unidos.