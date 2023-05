Candidata del PDG condenada por tráfico: Servel acusa “acto contrario a la buena fe” en su postulación

El Presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, abordó este viernes la investigación que inició el organismo tras conocerse la renuncia de la candidata a consejera constitucional del Partido de la Gente (PDG), Karla Añes, por la Región de Arica y Parinacota, quien fue condenada por tráfico de drogas en 2012.

Tagle aclaró que el Servel “interpuso una investigación porque esta condena fue calificada como una condena general en nuestros registros, por eso que al recibir los datos del Registro Civil se volvió a habilitar y no como de drogas, en cuyo casos no solo se necesita lo del Registro Civil, sino que también tiene que llegar una rehabilitación por parte del Senado”.

Sobre ello, afirmó que la “rehabilitación no ha llegado y que el Senado no la ha tomado porque esta persona no lo ha solicitado”, lo cual es una condición.

En esa línea, descartó haber afirmado que ella fue rehabilitada por la Cámara Alta. “Ayer solo expliqué que había sido inhabilitada, que había perdido su ciudadanía y la había recuperado por el envío normal que hace el Registro Civil de las recopilaciones de ciudadanía”.

Tagle también apuntó a la responsabilidad de la candidata al momento de postularse al cargo. “Por mandato de la Ley de votaciones y escrutinios todo candidato tiene que llenar una declaración jurada ante notario y en esa declaración declara bajo juramento cumplir con los requisitos constitucionales y legales y no estar afectado a inhabilidades establecidas en la Constitución para postular a cargos”.

“Ella firmó esta declaración ante notario y obviamente hizo un acto contrario a la buena fe dado que no correspondía que la firmara dada su situación”, enfatizó y añadió que “tomaremos las medidas respectivas después de la elección”.

En caso de ser electa, insistió en que “esta persona-como cualquier otra- es reclamable a los tribunales electorales en este caso al Tribunal Calificador de Elecciones”.

Por último, consultado por eventuales responsabilidades del Servel en el asunto, respondió que esperarán la investigación que llevan adelante.