Carmona reafirma apoyo a candidatura presidencial de Jara tras acusaciones de “falta de fraternidad”

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó este domingo los señalamientos por fricciones entre el partido y la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC).

Particularmente esta semana, la candidata afirmó en una entrevista con Pedro Carcuro que existía una “falta de fraternidad” por parte de Carmona. Durante la conversación aseguró que con Carmona tenía "opiniones distintas en muchas cosas“.

“A veces entendemos la responsabilidad que me toca asumir como candidata a la Presidencia de forma distinta”, aseguró Jara, a lo que inmediatamente agregó: “Creo que ahí hay una forma muy distinta de ver la política, porque yo por lo menos lo expreso como falta de fraternidad”.

En ese contexto, en una entrevista con Radio Nuevo Mundo, el mandamás del PC enfatizó primeramente que el objetivo principal es evitar que la derecha acceda al gobierno.

“ Aquí lo primero es impedir que la derecha acceda al gobierno , porque lo que nos promete públicamente, desde todos los puntos de vista político, económico, social, cultural, incluso estoy pensando en lo que se dijo respecto a las víctimas inmediatas del golpe de estado, es un retroceso del punto de vista valórico y de las propuestas de avance y transformaciones cuyos efectos tienen directa relación con las condiciones de vida de nuestro pueblo”, explicó.

Por otro lado, también enfatizó en el apoyo directo que ha entregado el partido a Jara durante los despliegues de campaña.

“Lo que está a vista de todos, y que se puede demostrar, es un contingente de militantes, de simpatizantes, de cercanos del partido y la juventudes comunistas, comprometido hasta la médula en la lucha por el triunfo de Jeannette Jara como la candidata presidencial del sector”, detalló Carmona.

Enfatizando que desde el partido tienen “plena conciencia” que la candidatura es de la coalición y no solamente del Partido Comunista, Carmona enfatizó que harán “todo lo que corresponde” para aumentar los apoyos en la campaña de Jara. “Los que pretenden hacer una contradicción se equivocan. Nosotros no estamos haciendo una comparada imaginando que la candidatura es del PC. No, la candidatura es de una coalición, el PC es un aporte”, explicó.

El presidente del PC también reafirmó su apoyo a la candidatura hacia el final de sus reflexiones. Tras recordar que el próximo 5 de octubre se conmemoran 37 años del triunfo del No, resaltó: “Yo soy parte de esta corriente de transformaciones democráticas y por eso estoy también en estas batallas por conquistar mayorías parlamentarias y ganar el gobierno con Jeannette Jara“.

Postulación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

Por otro lado, el timonel del PC también valoró la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

La postulación fue confirmada este martes por el Presidente Gabriel Boric durante su alocución frente a los demás países en la 80° Asamblea General de la Naciones Unidas en Nueva York.

Particularmente, Carmona destacó que Boric haya “adelantado” esta postulación, que tendrá que ser eventualmente llevada por el próximo mandatario electo en marzo de 2026.

“Quiero valorar el papel con una mirada un poquito más allá de lo inmediato que ha jugado nuestro presidente Gabriel Boric al hacer esta propuesta. Como dicen no se adelantó, pero en este caso yo creo que los tiempos son los que son”, resaltó Carmona.

Sobre las críticas, principalmente desde la oposición, de que se habría adelantado la postulación, señaló: “Si a mi algo no me gusta no puedo decir que por eso se adelantó, puedo decir que no me gusta, que es distinto”.

“Yo espero que se creen los espacios para que a través de muchas conversaciones se vaya consolidando la corriente de diversidad política desde lo nacional y más allá en otros países que sostengan que la propuesta de Michelle Bachelet para Naciones Unidas es una propuesta muy sólida y es una gran contribución”, concluyó al respecto.