Cataldo por fin a proyecto que reemplazaba al CAE: “Si había una ley con la lógica del ahorro sin quitar derechos, era el FES”

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo se refirió a las nuevas medidas adoptadas por el actual Gobierno, en que se mostró crítico con algunas de las iniciativas para la convivencia escolar, el fin al proyecto de Ley que reemplazaba al Crédito con Aval del Estado (CAE) y defendió el traspaso de los colegios públicos a los Servicios Locales de Educación (SLEP).

En entrevista con Radio Nuevo Mundo, el exsecretario de Estado comenzó valorando los avances que hicieron cuando fueron gobierno, sobre todo a través del Plan de Reactivación tras la pandemia.

Aunque, al mismo tiempo reconoció que hubo procesos que fueron más lentos, y que están relacionados precisamente a la convivencia escolar , algo que dijo, le advirtió a la ministra de Educación María Paz Arzola. Así también, recordó que el anterior gobierno aprobó la Ley de Convivencia en enero.

“Nosotros incorporamos una norma para el uso de tecnología aplicada a la seguridad en las escuelas. Eso implica, por ejemplo, que también podrían ponerse pórticos, pero la ley habla de muchas más cosas aparte de eso. Porque también es importante escuchar a las comunidades educativas”.

Sobre lo mismo además comentó que la evidencia no muestra que la instalación de pórticos tenga un efecto en disminuir la violencia escolar, pero en cambio “lo que puede estar en riesgo es la vulneración de derechos, como el derecho a la honra, como el derecho a la intimidad. Y esas son las cosas que a nosotros nos interesa proteger”.

“¿Cómo uno se imagina la aplicación de una medida como abrir mochila? Yo no me la imagino, me cuesta. Y falta información. Me parece que los proyectos de ley, además, fueron hechos muy rápido y es necesario profundizar esto en el debate legislativo".

Además, se refirió a la agresión en la Universidad Austral en contra de la ministra de Ciencias Ximena Lincolao, sobre reiteró su condena a los hechos igual como hizo esta semana junto con los exministros Aysén Etcheberry y Aldo Valle, pero también señaló que “se produjo en el peor momento de este gobierno” y apunta a que lo han utilizado comunicacionalmente para amplificarlo.

Freno del gobierno al FES y situación de los SLEP

Cataldo además fue consultado por los nuevos anuncios en torno al Crédito con Aval del Estado (CAE) y el fin del apoyo al proyecto de Ley de Financiamiento para la Educación Superior (FES) que informó el ministro de Hacienda Jorge Quiroz hace algunas semanas.

“Estamos justo en un momento en el que el Gobierno actual te dice permanentemente que necesitamos reducir costos, achicar el gasto público. S i había una ley en el gobierno del Presidente Boric, que apuntalaba justamente a la lógica del ahorro, de la reducción del gasto fiscal, sin quitar derechos, y eso es importante, era el FES “.

Explicó que la iniciativa buscaba sacar a la banca y al mismo tiempo ofrecer soluciones razones a las personas endeudadas.

“Yo sé que en el mundo de los endeudados hay gente que quizás podría haber pagado, abusó, y también hay gente que, la verdad, lo ha pasado muy mal, y cuando digo eso, me refiero a que efectivamente las personas que entraron al sistema de educación superior a través con el CAE, entraron con la promesa de tener una carrera. Muchos de ellos no lograron terminar una carrera”, señaló.

Asimismo, sobre la continuidad del traspaso de los colegios municipales a los Servicios Locales de Educación (SLEP), que además el actual Mandatario José Antonio Kast, antes de asumir la presidencia confirmó que tenía intenciones de frenar estos procesos y revisar los resultados antes de decidir si continuar.

Cataldo, por su parte, defendió este sistema y valoró que fuera un proceso que se lleve a cabo en democracia y a través de distintos gobiernos, a diferencia del proceso de municipalización que comenzó durante la dictadura.

“El sistema de educación pública está teniendo resultados. Cuando uno mira como crece el sistema en las evaluaciones de aprendizaje, vemos que los servicios locales, sobre todo los que llevan más años crecen a un ritmo más alto ”.

Asimismo, dijo que los SLEP concentran a más estudiantes vulnerables incluso más que las municipalidades y que estos están siendo capaces de retener a esos alumnos lo que ha ayudado a reducir brechas sociales.

“Si vemos esos resultados, y tratamos de sacarnos una mirada ideológica de la cabeza, lo que uno debería hacer si uno es serio y responsable desde el punto de vista de la política pública es continuar monitoreando el sistema para corregirlo”.