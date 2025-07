Comando de Matthei interviene en negociación parlamentaria de Chile Vamos y pide buscar acuerdos en zonas “binominales”

“La prioridad es cerrar el pacto con Demócratas”.

Esa es la premisa que está instalada en el comando de Evelyn Matthei tras el desorden en las filas de Chile Vamos que se instaló a propósito de la idea de la UDI de volver a insistir al Partido Republicano -y sus aliados parlamentarios, el Partido Nacional Libertario y los socialcristianos- por una lista única parlamentaria.

Aunque la negociación está radicada en los secretarios generales de la coalición , desde el equipo de la candidata afirman que es un proceso que miran con atención y que intervendrán cuando sea necesario.

Aunque Matthei no se ha referido públicamente al planteamiento de su partido, el tema sí fue parte de la conversación con los senadores este lunes por la noche en su comando. Ahí, participaron Matthei, su jefe de campaña; Diego Paulsen; y todos los parlamentarios de la Cámara Alta de Chile Vamos,

Según presentes, se analizaron fórmulas para establecer un acuerdo en las zonas donde se pueda. Esa discusión apunta principalmente a pactos por omisión en la competencia al Senado, particularmente en las cuatro regiones que eligen solo a dos senadores.

Algunos de los parlamentarios presentes lamentaron que el Partido Republicano haya cerrado la puerta tan tempranamente a un acuerdo. Aunque lo realista a esta altura del año -afirman- es avanzar en un pacto en esa línea.

Sobre este tema, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, sostuvo este martes -en t13 radio- que “yo soy práctico. Creo que hay que ser lo más racional posible”.

En la colectividad de José Antonio Kast han dicho que no descartan pactos por omisión, aunque esas conversaciones están lejos de empezar. Además, recalcan que se darán solo una vez que esté claro cómo se organizarán las otras colectividades de la derecha .

En la cita, que se extendió por cerca de dos horas, también se plantearon los desafíos que implica esta nueva etapa de campaña. Desde el comando apuntaron al posicionamiento de temas propios de la contienda electoral. Allí se le pidió a los senadores que no van a la reelección -por opción, o por no corresponder a una región que elija representantes en esta elección- tener un rol activo en la campaña y activarse para recuperar el impulso que Matthei sostuvo durante los primeros meses del año.

Así, se les transmitió que dentro de las próximas semanas, la exministra pondrá énfasis en lo económico, en un contexto de reactivación económica y donde han identificado un flanco de esta administración: el descenso del empleo femenino en un gobierno que se autodenomina “feminista”.

En la reunión, la candidata destacó especialmente a la senadora Carmen Gloria Aravena, quien hizo explícito su apoyo a la candidata de Chile Vamos, tras abandonar el Partido Republicano en abril pasado.

“Hoy día hay que apostar por lo correcto, hoy día Chile está viviendo una crisis muy grande. Estamos, probablemente, en la crisis más grande en más de 50 años en términos de la decisión que tiene que tomar el país”, dijo Aravena al terminar la reunión.