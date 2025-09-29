SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Comando de Matthei refuerza ofensiva que condiciona tramitación del Presupuesto y pide al gobierno “reglas claras”

Desde el comité político de la abanderada de Chile Vamos plantean que el Ejecutivo cometió un "pecado común" en la elaboración del erario fiscal en los tres años anteriores y dicen que lo que no puede pasar ahora "es dejar a un futuro gobierno sin ninguna capacidad de maniobra o de acción".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
La candidata Evelyn Matthei junto al senador Juan Antonio Coloma, coordinador político del comando. Foto: Paul Plaza/Aton Chile. PAUL PLAZA/ATON CHILE

En una entrevista radial la mañana de este lunes, el coordinador político del comando de Evelyn Matthei, senador Juan Antonio Coloma (UDI), defendió la ofensiva iniciada la semana pasada que condiciona la tramitación del Presupuesto 2026.

La abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas sostuvo que su sector va a condicionar la discusión del erario fiscal en el Parlamento si no hay transparencia total sobre las finanzas públicas, acusando cifras “fiscales mentirosas” y que habría contratos suscritos por ministerios como el de Vivienda y que “se están pateando para el próximo gobierno”.

En diálogo con radio Agricultura, en esta jornada Coloma reforzó que “el papel no aguanta todo” y que “este es el cuarto presupuesto que está presentando el gobierno y los tres anteriores han tenido un común pecado, que al final la estimación de ingresos que suponía se equivocaron, y por tanto, los gastos y el déficit que se fue generando con ese cálculo ha significado una tremenda afectación para las finanzas en Chile”.

El integrante del comité político de la aspirante de la derecha tradicional a La Moneda defendió que, como “oposición responsable”, les corresponde pedir que “se clarifiquen las cifras”.

“No puede ser estas cifras que están dando todos los años, se va produciendo un déficit, se va produciendo incumplimiento a las personas y se va produciendo que la deuda para el gobierno que venga, va quedando cada vez más alta”, remarcó.

Coloma sostuvo que para eso “es importante tener las reglas claras para poder tener disponibilidad y también que va a poder hacer el próximo gobierno, (porque) si un gobierno asume y lo único que tiene son deudas y no tiene una holgura positiva, es bien difícil que se enfrenten los problemas nuevos, como es el tema de seguridad, como es el tema de las listas de espera".

Y luego agregó: “Obviamente lo que no puede hacerse es dejar a un futuro gobierno sin ninguna capacidad de maniobra o de acción o de inversión para poder hacer las cosas bien”.

Más sobre:PresidencialesPresupuesto de la NaciónEvelyn MattheiJuan Antonio Coloma

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda

Detienen a sujeto que tenía 155 celulares y cigarrillos de contrabando en su domicilio en Independencia

Alcaldesa San Martín califica el nuevo sistema de licencias de conducir como deficiente y apunta al Ministerio de Transportes

Corea del Sur sufre su mayor tasa de suicidios en 13 años y presidente llama a enfrentar este “desastre social”

Marido de la senadora Provoste sufre encerrona camino a aeropuerto: fue golpeado y le robaron anillo de matrimonio

Lo más leído

1.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

2.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

3.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

4.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

5.
La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

A qué hora y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por la final del ATP de Tokio

A qué hora y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por la final del ATP de Tokio

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Detienen a sujeto que tenía 155 celulares y cigarrillos de contrabando en su domicilio en Independencia

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda
Negocios

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda

Casi todos los multifondos de pensiones se alistan a cerrar septiembre con ganancias

El oro está imparable y la onza alcanza un nuevo máximo histórico

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl 2026: por qué esto preocupa a los fanáticos chilenos
Tendencias

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl 2026: por qué esto preocupa a los fanáticos chilenos

Cómo China planea convencer a Trump de que EEUU se oponga a la independencia de Taiwán, según reportes

¿Habrá lluvia hoy en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

El mensaje que Nueva Zelanda le dejó a la Roja en el camarín del Estadio Nacional
El Deportivo

El mensaje que Nueva Zelanda le dejó a la Roja en el camarín del Estadio Nacional

Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid por la Champions League

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Me porto bonito: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Súper bowl 2026
Cultura y entretención

Me porto bonito: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Súper bowl 2026

Director de Papá x Dos: “Benjamín Vicuña te da una gran caja de herramientas en comedia y en drama”

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo
Mundo

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Corea del Sur sufre su mayor tasa de suicidios en 13 años y presidente llama a enfrentar este “desastre social”

Suecia destina ayuda militar a Dinamarca para hacer frente al incremento de drones en su espacio aéreo

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición