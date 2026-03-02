Comisión de Constitución desoye informe jurídico y valida que simple mayoría decida continuidad de secretario del Senado

Una áspera discusión jurídica se dio este lunes en la mañana en la Comisión de Constitución del Senado, que fue mandatada para resolver un nudo reglamentario respecto de la continuidad del secretario general de la corporación, Raúl Guzmán.

Ante la negativa del presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), a someter a consideración de la sala la renovación de Guzmán, cuyo mandato expira el 10 de marzo, las bancadas resolvieron encargar un informe jurídico a la Comisión de Constitución que preside la senadora Paulina Núñez (RN), con el fin de analizar todas las implicancias jurídicas del caso que hoy tensiona al Congreso.

Uno de los puntos a resolver era el quórum para definir la continuidad de Guzmán, ya que el secretario general es un cargo de confianza de la sala.

El problema es que hay dos reglamentos complementarios vigentes que contemplan pisos de votación distintos. Mientras el Reglamento del Senado (norma general) señala que “el Secretario será elegido y podrá ser removido por la mayoría del Senado en votación secreta (26 votos)”, el Reglamento de Personal del Senado (norma especializada) sostiene que este cargo será provisto “con el voto conforme de los dos tercios de los senadores en ejercicio (33 votos)”.

Para despejar este punto, la instancia que lidera la senadora Núñez, le encargó al secretario de la Comisión de Constitución, el abogado Ignacio Vásquez, un informe jurídico que se inclinó por la segunda interpretación por dos principios jurídicos. En primer lugar, el Reglamento de Personal es más reciente y porque, además, es una norma especializada, lo que debiera prevalecer sobre una regla general.

“Esta secretaría insiste en que ese reglamento (de Personal del Senado), por un principio de especialidad y de temporalidad, prevalece sobre el Reglamento del Senado, pero es la opinión de esta secretaría, ustedes son absolutamente soberanos para decidir. Exactamente y, en consecuencia, si es que se quisiera nombrar nuevamente a don Raúl Guzmán Uribe o renovar su mandato por un nuevo período legislativo, se requeriría de esos dos tercios de voto en la sala tal como lo establece, insisto, el artículo 12 (del Reglamento de Personal del Senado)”, Ignacio Vásquez, secretario de Comisión de Constitución.

Pese a ello, la interpretación jurídica de la secretaría fue objetada por el senador Alfonso de Urresti (PS), cuya bancada ha sido la principal defensora de la continuidad de Guzmán, cuyo nombre no solo es resistido por Ossandón, sino también por la senadora Yasna Provoste (DC) y por legisladores del PC, del FREVS y del Frente Amplio, entre otros.

Al final la postura De Urresti, quien pidió ceñirse al quórum de mayoría simple, fue respaldada por Núñez (RN) y el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quienes por tres votos a favor y dos en contra desoyeron la recomendación técnica del propio secretario de la comisión.

En contra de la decisión de rebajar el quórum -aspecto que favorece la posibilidad de que Guzmán pueda continuar en el cargo- se manifestaron los senadores Pedro Araya (PPD) y Luz Ebensperger (UDI), quienes sostuvieron que debiera prevalecer el criterio de los dos tercios.

No fue el único tema en que los partidarios de Guzmán lograron imponerse. Aun cuando se llegó al consenso de que el contrato del secretario del Senado expira el 10 de marzo, la Comisión de Constitución por unanimidad concluyó que el cargo es de confianza, por lo tanto, recomendaron a la sala resolver la continuidad del alto funcionario -que ejerce como jefe de servicio del Senado- antes del término del actual período legislativo.

Con esta etapa superada, ahora el debate continuará en la Comisión de Régimen y, eventualmente, en la sala del Senado, en la medida que Ossandón se allane a poner el tema en tabla.

Si bien Ossandón está consciente de que Guzmán tiene una mayoría de senadores a su favor, su apuesta era dejar que su cargo simplemente expirara para que la futura composición de la Cámara Alta resuelva quién será el nuevo secretario de la corporación.