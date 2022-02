Comisión de Sistema Político de la Convención rechaza por un voto iniciativa popular que buscaba mantener el Congreso bicameral

Durante la jornada de este jueves la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional votó y rechazó en general dos normas que pretendían consagrar la estructura bicameral del Congreso. Una de ellas fue la iniciativa popular presentada por el economista Miguel Lorca, propuesta que logró alcanzar un total de 27.441 apoyos ciudadanos y que se posicionó como la con más firmas dentro de la comisión de Sistema Político.

La iniciativa popular fue rechazada por 13 votos en contra y 12 a favor. Quienes estuvieron por aprobar fueron los convencionales Raúl Celis (Vamos por Chile), Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo), Marcela Cubillos (Vamos por Chile), Guillermo Namor (Independientes No Neutrales), Patricia Politzer (INN), Pedro Muñoz (Colectivo Socialista), Maximiliano Hurtado (CS), Arturo Zúñiga (Vamos por Chile), Hernán Larraín (Vamos por Chile), Constanza Hube (Vamos por Chile), Ricardo Montero (CS) y Cristián Monckeberg (Vamos por Chile).

Todos ellos también defendieron la bicameralidad en las votaciones generales del 27 de enero, en que todas las propuestas que defendían las dos cámaras obtuvieron el mismo resultado: 13 votos en contra y 12 a favor.

La propuesta popular de norma presentada por Lorca pretendía establecer un Poder Legislativo de carácter bicameral, compuesto por un Senado con miembros elegidos cada ocho años, y una Cámara de Diputados que se renovaría cada cuatro. Los senadores solo podrían repostular una vez y los diputados, dos veces. Es decir, la iniciativa popular se asemejaba bastante a la realidad actual del Congreso Nacional.

Lorca, quien es licenciado y máster en Economía de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de New South Wales, presentó la iniciativa el miércoles ante la comisión por vía telemática. En esta instancia, aclaró que, pese a que algunas agrupaciones políticas difundieron su propuesta, ésta es “netamente ciudadana”. También aclaró que no milita ni es cercano a ningún partido, y que se trata de “una propuesta que he discutido con académicos, abogados constitucionalistas y técnicos, sobre todo de regiones”.

Para justificar la presentación de su iniciativa, aclaró que “existe un creciente cuestionamiento a la eficiencia y eficacia del Poder Legislativo en Chile, donde se responsabiliza a la actual estructura bicameral del Congreso Nacional. En particular, se acusa al Senado de obstaculizar el proceso legislativo”.

El segundo intento por mantener la bicameralidad

Además de la iniciativa de Lorca, durante la jornada también se votó también una propuesta que buscaba establecer escaños reservados en ambas cámaras del Parlamento y que, por lo tanto, ratificaría la opción del Congreso bicameral. Esta iniciativa fue presentada por los convencionales de escaños reservados Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche), Elisa Loncon (Pueblo Mapuche y expresidenta de la Convención), Adolfo Millabur (Pueblo Mapuche), Tiare Aguilera (Pueblo Rapa Nui), Lidia González (Pueblo Yagán), Luis Jiménez (Pueblo Aymara), Isabella Mamani (Pueblo Aymara) y Fernando Tirado (Pueblo Chango).

También fue rechaza por 12 votos favor -de los mismos convencionales que visaron la iniciativa de Lorca- y 13 en contra.

En tanto, la aprobación -el pasado 27 de enero- del Congreso unicameral y plurinacional fue una votación en general, por lo que aún se pueden presentar indicaciones al respecto, antes de su votación en particular. Posteriormente vendrá el debate final en el pleno de la Convención, en que requerirá de dos tercios para quedar consagrada en el proyecto de nueva Constitución.