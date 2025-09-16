SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Cómo se rebaraja el Maule sin Rincón en la carrera por el Senado

Por tres votos contra dos, la justicia electoral definió dejar fuera de carrera a la senadora Ximena Rincón, quien postulaba a un tercer período en la Cámara Alta. Así, la posibilidad de consolidar un resultado 4-1 en el Maule a favor de la derecha, se aleja.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre
01/09/2022 FOTOGRAFIAS A LA SENADORA XIMENA RINCON Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón no va más.

Este lunes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) notificó a las partes que se acogió el requerimiento interpuesto por el oficialismo y la DC -representados por el jurista Gabriel Osorio- donde se reclamaba que la actual parlamentaria no podía competir por un tercer período senatorial, dado que la Constitución limita la reelección a dos períodos.

La senadora argumentaba que si bien fue electa en 2010 para la Cámara Alta -iniciando su período el 11 de marzo de ese año- renunció el 2014 tras ser nominada ministra Secretaria General de la Presidencia por la expresidenta Michelle Bachelet, lo que le impidió completar ese primer período.

Al igual que la determinación que dejó fuera de la papeleta del distrito 9 a Daniel Jadue, la decisión de la justicia electoral -inapelable- provoca un remezón en la papeleta de la circunscripción del Maule.

La baja de Rincón, inscrita para su reelección en el pacto “Chile grande y unido” -que reúne a Chile Vamos y al Partido Demócratas- ya modifica algunas de las proyecciones que tenía el sector.

En la derecha, analizan que la posibilidad de consolidar un resultado 4-1 en favor de la actual oposición se aleja, toda vez que sale de la papeleta una senadora incumbente, con opciones de ser reelecta y -por ende- que sumaba un bolsón de votos no menor al pacto.

Esto podría favorecer -aseguran- a nombres como el de la actual senadora Paulina Vodanovic y a la excandidata presidencial y carta del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.

Dentro de la propia derecha, la salida de Rincón de la nómina podría favorecer al pacto “Cambio por Chile” -que agrupa a republicanos, libertarios y socialcristianos- quienes cuentan con nombres fuertes: como el actual senador Juan Castro (PSC) -segunda mayoría en la elección parlamentaria de 2017-, el exdiputado Ignacio Urrutia y el exgeneral del Ejército, Cristián Vial. Célebre por su participación en la Parada Militar de 2022 y 2023.

Mientras que dentro de Chile Vamos las principales apuestas son el actual diputado Juan Antonio Coloma y la secretaria general de RN, Andrea Balladares.

PC arremete contra la derecha por Jadue

Antes de conocerse la definición de la justicia electoral respecto a Rincón, dentro del oficialismo -particularmente en el PC- apuntaron a la derecha por lo ocurrido con Daniel Jadue ante el mismo órgano.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, la secretaria general de los comunistas, Bárbara Figueroa, aseguró que “probablemente el que respira con mayor tranquilidad hoy día es Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI (...) eliminar por la vía administrativa judicial a un candidato para poder instalarse”.

Frente a ese emplazamiento, Evelyn Matthei respondió durante la mañana de este lunes que “son las instituciones las que lo han dejado fuera de la posibilidad de ser diputado”.

Antes de que se notificara el fallo respecto de Rincón, la candidata presidencial se había referido a la distinción que hacía entre ambos casos.

“Son total y absolutamente distintos”. Luego agregó que esperaba que el Tricel “afirme que ella puede ser candidata”, pero que ante cualquier escenario la pugna electoral estaba “entregada a las instituciones chilenas en las cuales nosotros tenemos que confiar”.

Más sobre:PolíticaXimena RincónTricelMaule

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tricel repone candidaturas de las diputadas Carolina Tello (FA) y María Candelaria Acevedo (PC)

Diputados aprueban ley que impide a femicidas y agresores heredar pensión de sus víctimas

Sentencian a más de 14 años de presidio a sujeto que abatió a tiros a hombre en La Serena

Tiempo de tramitación ambiental de proyectos de inversión sube 60% en cinco años

Gobierno nomina al abogado Gonzalo Ruz para la Suprema luego de traspié en candidatura de Álvaro Vidal

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Lo más leído

1.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

2.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

3.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

4.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

5.
Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Tricel repone candidaturas de las diputadas Carolina Tello (FA) y María Candelaria Acevedo (PC)
Chile

Tricel repone candidaturas de las diputadas Carolina Tello (FA) y María Candelaria Acevedo (PC)

Diputados aprueban ley que impide a femicidas y agresores heredar pensión de sus víctimas

Sentencian a más de 14 años de presidio a sujeto que abatió a tiros a hombre en La Serena

Tiempo de tramitación ambiental de proyectos de inversión sube 60% en cinco años
Negocios

Tiempo de tramitación ambiental de proyectos de inversión sube 60% en cinco años

Presupuesto 2026: Dipres se reunirá esta semana con gobernadores regionales

Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve
Tendencias

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

El otro Mundial de Clubes: la Champions League sube el telón con una marcada hegemonía económica de los ingleses
El Deportivo

El otro Mundial de Clubes: la Champions League sube el telón con una marcada hegemonía económica de los ingleses

Marcelo Salas se lleva a un histórico de Colo Colo: Deportes Temuco oficializa a Arturo Sanhueza como entrenador

Tragedia en el deporte: fallece seleccionado italiano de esquí tras grave accidente en La Parva

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”
Cultura y entretención

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

HBO Max estrena The Paper, del universo de The Office: ve el trailer aquí

Hollywood versus Netanyahu: el boicot impulsado por el cine contra Israel (y su capítulo chileno)

El esquivo perfil de Tyler Robinson, el sospechoso de la muerte de Charlie Kirk
Mundo

El esquivo perfil de Tyler Robinson, el sospechoso de la muerte de Charlie Kirk

Trump afirma que EE.UU. desbarató otra lancha que transportaba drogas desde Venezuela

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse