Con una presentación de 48 diapositivas: Aguilera y Chomali sostienen extensa bilateral por traspaso del Minsal

Un total de 48 diapositivas tenía la presentación que el equipo de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, preparó para May Chomali, quien la sucederá en el cargo a partir del 11 de marzo. ¿El contexto? La reunión bilateral entre ambas autoridades, en el marco del traspaso de información que están sosteniendo todos los secretarios de Estado entrantes y salientes.

La cita tuvo lugar en las dependencias del Ministerio de Salud, en Mac Iver 541; comenzó puntualmente a las 15:00 horas y hasta el cierre de esta edición se seguía desarrollando tras más de cuatro horas .

Y mientras Aguilera estuvo acompañada de los subsecretarios Andrea Albagli (Salud Pública) y Bernardo Martorell (Redes Asistenciales), Chomali llegó hasta las dependencias del Minsal con Julio Montt, quien asumirá el cargo de subsecretario en Redes.

El encuentro comenzó con la presentación de la ministra Aguilera que abordó principalmente la gestión de la cartera, abarcando listas de espera, campaña de vacunación, cáncer, la cantidad de funcionarios de la cartera -con un detallado organigrama-, y también el presupuesto de ésta.

De hecho, esta materia es una de las preocupaciones que manifestó tras la cita la futura ministra. “El estatus más preocupante tiene que ver con el presupuesto, porque hay, en definitiva, una reducción en líneas que son importantes, por lo tanto eso va a requerir de hacer algunos ajustes porque hubo una reducción del presupuesto para el año 2026. Tenemos un desafío enorme de hacer más con menos recursos”, dijo.

Además, detalló que en la instancia se abordaron temas técnicos, administrativos y contingentes. “Fue una reunión muy tranquila, muy republicana. Nos prepararon mucha documentación que vamos a ir a estudiar y a partir de mañana (martes) ya van a partir las reuniones entre los subsecretarios y los jefes de división y los jefes de departamento”, señaló, sumando que las actuales autoridades “nos abrieron las puertas para que esas reuniones se puedan dar sin contratiempo, para que, cuando nosotros asumamos el 11 de marzo podamos partir nuestro trabajo sin interrupciones”.

Asimismo, proyectó lo que podría ser su gestión: “Mis expectativas son, primero y lo más importante, y es el mandato que tenemos del Presidente, conectarnos con las personas que están esperando atención, especialmente en el tema de cáncer, y entregarles una solución a su problema de salud en en el más breve plazo”. Y añadió: “Hay desafíos importantes en muchas áreas, pero nuestra prioridad va a ser esos pacientes que, a pesar de como mostró la ministra esta mañana -han reducido mucho las personas que están esperando- para nosotros esa cantidad de pacientes todavía sigue siendo un dolor para ellos, sobre todo, y para nosotros, que tenemos que darles respuesta. Vamos a priorizar la conexión con esos pacientes y darle solución a su problema”.

En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de decretar algún tipo de alerta sanitaria para los primeros 100 días de administración: “Vamos a ver si es necesario, estamos en conversaciones y revisando cuál va a ser la estrategia para llegar a esos pacientes y darles solución. Si es necesario, lo vamos a hacer, no tenemos problema”.

Finalmente, Chomali también contó que durante la reunión con Aguilera conversaron sobre la campaña de invierno que le dejará el gobierno de Boric al de Kast y que comenzará con la vacunación el 1 de marzo. “Ya están las vacunas compradas y están en los procesos de posibilidad de internarlas para empezar la distribución. Eso ya están dando, nosotros vamos a subirnos”, aseveró.

Previo a la reunión, la actual titular del Minsal había destacado positivamente las credenciales de su sucesora: “Yo valoro la experiencia que tiene la doctora Chomali como especialista en salud pública. Encuentro que es una muy buena señal nominar nuevamente a un especialista en salud pública como los que estamos también a cargo ahora de la cartera”, subrayó.

En total, ya se han realizado seis reuniones bilaterales y se espera que continúen en lo que queda de febrero. Esta, sin embargo, postula a ser una de las más extensas, como las que también sostuvieron los ministros de Justicia, Mujer y Relaciones Exteriores.

Este martes, en tanto, se producirá la reunión del Ministerio de Bienes Nacionales entre el actual titular, Francisco Figueroa, y su sucesora, Catalina Parot. El mismo día está prevista la bilateral entre el ministro saliente de Energía, Álvaro García, y su sucesora, Ximena Rincón. Para el viernes, por su parte, está agendado el encuentro el actual ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y quien lo reemplazará, Louis de Grange.