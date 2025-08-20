SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Crece tensión por giro en el programa: Carmona presiona para hacer reformulaciones y Jara sufre nuevo traspié

El timonel del PC le pidió a un equipo ahondar en los temas del programa que son claves para su partido. Esto luego de que la candidata dejara atrás medidas emblemáticas como el fin de las AFP y matizara la idea del salario vital. La presidenciable, en tanto, este martes tuvo que rectificar sus dichos pues afirmó que el aborto no estaba en su programa de primarias.

David TralmaPor 
David Tralma
Santiago 1 de enero 2025. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista participa junto a la ministra del trabajo Jeannette Jara, en el tradicional Caldillo de Congrio que el se ofrece a los y las trabajadoras de la prensa en turno. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En medio de una compleja jornada de inscripción de candidaturas parlamentarias, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, determinó activar un grupo de trabajo con una misión: redactar formulaciones al programa presidencial que presentó este lunes la candidata Jeannette Jara (PC).

La propuesta, condensada en un documento final de 62 páginas, fue coordinada por la frenteamplista Camila Miranda y desarrolla cinco lineamientos; economía, a cargo de Luis Eduardo Escobar (independiente ligado al Socialismo Democrático); seguridad, con Raúl Leiva (PS); salud, con Jeannette Vega (PPD); vivienda, con el premio nacional Cristián Castillo, y educación.

Salvo la propia Jara –militante comunista desde los 14 años–, ningún comunista estuvo a cargo de un área del programa que ha comenzado a ser mirada con preocupación desde los sectores de izquierda que consideran una mala señal que se dejaran de lado medidas emblemáticas que sí estaban contempladas en el programa original, como el fin de las AFP y el aborto libre. Así como, también, que se matizaran propuestas como el salario vital de $750 mil, ahora denominado “ingreso vital” y supeditado a subsidios externos al propio sueldo que reciben los trabajadores.

Ese programa original, de siete páginas, fue trabajado por el economista –e hijo de Lautaro Carmona– Fernando Carmona (PC), quien ya no forma parte del comando.

En ese marco, Carmona busca tener mayor incidencia en el texto final. El timonel PC se reunió el pasado domingo –junto al resto de timoneles– con Jara.

En esa cita, la candidata les expuso los lineamientos del programa y les advirtió que este se iría ampliando a medida que pase el tiempo, para llegar a una propuesta final que se entregaría en septiembre.

De ello dio cuenta el propio Carmona, en conversación con radio Cooperativa. Las formulaciones, dijo el exdiputado, van “a tomar más forma hoy día. Hay un plazo determinado y vamos a hacer saber nuestra opinión buscando aportar. Creemos que hay un buen punto de convocatoria e invitación a enriquecer”.

Detrás del trabajo que impulsan en el PC se esconde la preocupación de los sectores de izquierda que temen que la campaña termine cediendo banderas a la socialdemocracia. En el comando de Jara, en tanto, defienden que moderar el discurso en esta elección es una obligación si se busca ampliar la base de apoyo.

Respecto a la reformulación del salario vital, el secretario general de la CUT, Eric Campos, dijo a La Tercera que “reconocemos y valoramos que la candidata recoja una propuesta histórica de los trabajadores y trabajadoras como es el salario vital”. Sin embargo, agregó que “este concepto no puede quedar reducido a un compromiso discursivo, sino que debe traducirse en una política real que garantice condiciones de vida dignas”.

Previamente, este lunes algunas líderes del oficialismo ya habían marcado su postura ante la idea de abandonar el proyecto de aborto libre. Una de ellas fue la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien indicó que, como colectividad, “evidentemente, vamos a seguir empujándolo en todos los espacios que sean necesarios”.

Luego, la nueva integrante del comité estratégico de Jara agregó: “Mi propuesta como FA es que el aborto libre sea uno de los elementos centrales. Sé que eso es parte de una discusión con otros partidos y, por lo tanto, no voy a hacer de esto una polémica”.

En la misma línea, esa misma jornada la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC) complementó que “hay más aspiraciones desde quienes venimos del mundo social, del mundo de las mujeres, y esas tendrán que ponerse sobre la mesa desde el espacio social a las demandas de futuro”.

Jara respondió a las inquietudes señalando que lo presentado este lunes son solo los primeros lineamientos del programa y que este seguirá engordando. “No hay temas descartados”, comentó este martes en la sede de su comando, antes de iniciar su gira nacional de 27 días.

“Lamento la imprecisión”

Luego, en entrevista con radio Festival, la abanderada comunista tuvo un nuevo traspié que la obligó a rectificar públicamente, pues negó que el aborto estuviera en su programa de primarias.

“Sobre el tema del aborto legal, lo que pasa es que ni en el programa de las primarias ni ahora se abordó, pero eso no significa que no sea un tema que hoy día no está en discusión. De hecho, el proyecto está presentado en el Congreso Nacional”.

“Hay varios temas que no están, porque se van a recoger precisamente de soluciones para Chile que iniciamos hoy día en Valparaíso y Viña. La idea es que esto también tenga una perspectiva regional y que el programa se vaya complementando”, dijo la exministra del Trabajo en la misma línea.

Pasadas las 18 horas, a través de redes sociales dijo: “Quiero aclarar: en radio Festival señalé que el aborto no estaba en el programa de primarias. Rectifico, el programa anterior sí lo incluía. Lamento la imprecisión”.

Insulza (PS) lamenta ausencia de temas internacionales

En el Socialismo Democrático también han surgido voces preocupadas por temas que, de plano, quedaron fuera de los nuevos lineamientos programáticos de la abanderada presidencial del oficialismo.

Este es el caso del senador del Partido Socialista José Miguel Insulza, quien planteó como “lamentable” que, en esta primera entrega del programa de Jara –como candidata de todo el sector–, se hayan dejado fuera los temas vinculados a las relaciones exteriores del país.

En conversación con La Tercera, Insulza, candidato a senador en Valparaíso, afirmó: “Es lamentable que no se considere el tema internacional. Tarde o temprano tendremos que considerarlo”.

Creo que sería un gran avance para todos; fundamentalmente, algunos de nuestros conceptos en materia internacional han quedado en los tiempos de la Guerra Fría, y eso hay que cambiarlo. A todos los actores les conviene cambiar eso. Depende mucho de quiénes sean designados en el tema de relaciones exteriores”, agregó el exministro del Interior y otrora canciller en la época de la Concertación.

La preocupación de Insulza se suma a la de otros personeros que han estado mirando con atención el tono que Jara imponga en su programa en materia de relaciones exteriores.

Esto, principalmente porque ese ha sido uno de los asuntos que más han dividido a la alianza del gobierno del Presidente Gabriel Boric durante sus años en La Moneda.

Más sobre:Jeannette JaraLautaro CarmonaProgramaEleccionesPCPartido Comunista

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

Presidenta del Banco Central defiende el uso de la UF ante diputados

Lista de Mulet lleva 190 candidatos y se consolida como refugio de políticos desechados por otros pactos

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina

¿Cuántos candidatos lleva cada partido? El balance tras la inscripción de pactos parlamentarios

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

5.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Servicios

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Lista de Mulet lleva 190 candidatos y se consolida como refugio de políticos desechados por otros pactos
Chile

Lista de Mulet lleva 190 candidatos y se consolida como refugio de políticos desechados por otros pactos

¿Cuántos candidatos lleva cada partido? El balance tras la inscripción de pactos parlamentarios

Jara reaviva duelo con Jadue y dice que preferiría que se dedicara “a su defensa judicial” antes que ser candidato

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%
Negocios

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

Presidenta del Banco Central defiende el uso de la UF ante diputados

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein
Tendencias

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

El Rey no para de sufrir en Colo Colo: el nuevo castigo que recibe Arturo Vidal tras los insultos al árbitro ante Everton
El Deportivo

El Rey no para de sufrir en Colo Colo: el nuevo castigo que recibe Arturo Vidal tras los insultos al árbitro ante Everton

En vivo: Peñarol y Brayan Cortés buscan el paso a cuartos de la Libertadores ante Racing

Con un portazo de Héctor Tapia: Colo Colo oficializa la salida de Jorge Almirón y anuncia interinato de Hugo González

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell
Cultura y entretención

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

La cantautora española Mercedes Cañas regresa a Chile para presentar su tercer álbum

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina
Mundo

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina

India y China protagonizan “dinámica positiva” hacia la cooperación con foco en suministro de tierras raras

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones