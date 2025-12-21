“Da lo mismo el nombre”: Ramírez minimiza debate sobre coalición o conglomerado en el bloque de Kast

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó el debate sobre cómo se concibe políticamente el bloque que respaldó la candidatura y posterior triunfo de José Antonio Kast, relativizando las diferencias entre conceptos como coalición, alianza o conglomerado, y enfatizando que el foco está puesto en el objetivo común más que en una definición orgánica cerrada.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, Ramírez fue consultado directamente sobre si el sector se entiende como una coalición formal. “En el fondo da lo mismo el nombre que tú le pongas”, señaló, evitando una definición estricta .

Ante la insistencia sobre qué son hoy como bloque, explicó que el sector se siente convocado a un propósito específico. “Hoy día nosotros estamos convocados a este gobierno de emergencia”, afirmó, recordando que el Presidente electo ha planteado que su administración debe ser un gobierno de unidad nacional, enfocado especialmente en seguridad y economía.

“Ese llamado lo acogemos y vamos a colaborar en todo lo que sea parte. No solamente colaborar, ser parte activa ”, añadió, indicando que esa coordinación ya ha comenzado a materializarse mediante reuniones y conversaciones sostenidas durante la semana posterior a la elección.

Respecto de la amplitud del bloque y la eventual incorporación de otros sectores, como el Partido Nacional Libertario y figuras como Johannes Kaiser, Ramírez sostuvo que se trata de definiciones aún abiertas. “Eso es parte de lo que ellos tienen que definir”, indicó, aunque aseguró que el ánimo general ha sido positivo.

“El ánimo de todos era muy bueno, con expectativa de que vamos a tener un buen gobierno y de que nuestras ideas se van a poder proyectar en el futuro”, afirmó.

En esa misma línea, Ramírez sostuvo que, pese a las diferencias históricas entre algunos actores del sector, el énfasis está puesto en lo que viene. “ Poca intersección mirando hacia el pasado, muchas mirando hacia el futuro ”, expresó.

Una mirada similar ha sido planteada desde otros sectores de la derecha. En una entrevista reciente de La Tercera, la exministra Marcela Cubillos sostuvo que el triunfo de Kast no solo fue electoral, sino también del proyecto político que encabeza, y que el concepto más adecuado para describir el momento actual no es necesariamente el de coalición.

“Una coalición apunta a casi como que fuera el promedio de varios proyectos, y acá lo que están haciendo es colaborando a que el proyecto que ganó se pueda sacar adelante con éxito y con un arco lo más amplio posible”, afirmó Cubillos, señalando que, a su juicio, el concepto de colaboración resulta más preciso para describir la relación entre los distintos sectores que respaldan al Presidente electo.

Desde una perspectiva más estratégica y de largo plazo, el expresidente de la UDI Pablo Longueira también abordó este debate, advirtiendo que la derecha atraviesa un “reordenamiento profundo” y que las decisiones que se tomen en esta etapa serán clave para su proyección futura.

En entrevista con Radio BíoBío, el extimonel señaló creer que “el desafío del presente es poder constituir una coalición que permita coordinar , que puedan actuar en conjunto una serie de partidos, algunos más sólidos que otros, algunos incluso en disolución”, afirmó.

En ese sentido, entró en los detalles de su visión, explicando que intentaría que dicho colectivo “ vaya de Libertarios hasta Demócratas y Amarillos , incluso exradicales que expresaron apoyo a José Antonio Kast”.

Así también, agregó que “intentaría incluir al Partido de la Gente. Yo trataría de hacer los esfuerzos para que esa coalición, que tendría mayoría, le permita resolver al gobierno y ser un gobierno exitoso para que después vengan otros gobiernos de esa misma coalición, tengan las mayorías necesarias para solucionar los problemas de la gente”, concluyendo.