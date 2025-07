De Atria a los exRD: El íntimo juicio de los sectores del FA ante la derrota en primarias

A un día de que se inicie el comité central del Frente Amplio que analizará formalmente la derrota sufrida en las elecciones primarias del 29 de junio donde la carta del partido Gonzalo Winter obtuvo un escuálido 9% de las preferencias, los distintos lotes de la colectividad que integra el Presidente Gabriel Boric han difundido sus íntimos análisis.

Hasta el momento, las principales críticas se han dirigido directamente al equipo de estrategia de la campaña, integrado por Francisco Villarroel, el periodista Felipe Valenzuela y Francisco Arellano, y también contra la generalísima del comando, la diputada Gael Yeomans.

Lo cerrado de la toma de decisiones de la campaña y el mensaje de la franja, orientado principalmente a apuntar contra la Concertación son las quejas que se repiten en todos los sectores del partido.

Pero este fin de semana cada lote hizo su propia catársis en la antesala de la discusión que se iniciará en martes y todos anuncian dura, pues las cuentas internas también se cruzan con la definición del partido de los nombres que incluirá en su lista parlamentaria.

Este domingo los primeros en difundir su malestar con la campaña fueron los lotes agrupados en la alianza “Con fuerza y esperanza” que integran los exRD -Raíces y Cordillera a Mar- , Raíces Socialistas -que paradojalmente encabeza la propia Yeomans- y Trazo Socialista que lidera el excore Leonardo Jofré.

En el documento de seis páginas que elaboraron acusan que el comando no estuvo dispuesto a escuchar otras voces ni a debatir la estrategia de la campaña. Y apunta -más allá de los errores de la campaña- que “el Frente Amplio vive uno de sus momentos más difíciles desde que se constituyó como proyecto político".

“Existen problemas que no se han identificado con claridad para tener posibilidad de abordarlos, y que se relacionan con la instalación de una noción de que el FA es un partido elitista y alejado de la ciudadanía”, señala el documento.

Plantea que son tres principalmente los factores que llevaron a la derrota en las primarias: la falta de evaluación, la martirización y la elitización del partido.

El texto analiza el despliegue del partido en los procesos constituyentes y en la instalación del gobierno. De ahí que concluye que -debido a la ausencia de una evaluación de las derrotas en el plebiscito del 4 de septiembre y en los siguientes procesos electorales, “se concedió demasiado rápido una supuesta ‘moderación’ del electorado y en muchas ocasiones se renunció dolorosamente a defender nuestras ideas en el debate público”.

En ese sentido, se afirma que una de las decisiones más erróneas es que se le haya cedido “demasiado espacio al Socialismo Democrático para que se posicionaran como el eje del gobierno y/o de su comité político”.

En consecuencia, recalcan que se configuró un escenario donde solamente el Frente Amplio se tuvo que hacer responsable de los errores de la actual administración. “Casos como el de Monsalve y la Casa de Allende nos golpearon más a nosotros que a los partidos de quienes estuvieron implicados”, se apunta.

Por otra parte, se agrega que la colectividad ha enfrentado un “proceso de sostenida burocratización”, en el que las autoridades de la tienda se han alejado de la “construcción de partido tan necesario en un proceso de fusión” y, además, dejando de incorporar a la militancia de base en las distintas decisiones. “No pueden existir militantes de primera y segunda clase en nuestro partido”, se plantea.

Así, además se formula que la colectividad ha perdido su capacidad de insertarse socialmente en los sectores más populares por lo que se llama a “priorizar entonces las tareas de carácter estratégico, como la formación, el trabajo territorial, de masas y el perfilamiento público de cuadros de recambio y de las vocerías sociales que permitan disputar desde movimientos masivos lo que el gobierno no es capaz de avanzar”.

Por último, se reconoce que si bien se cometieron diferentes errores en la campaña, como una estrategia difusa que no logró representar el proyecto que se quería presentar, se asegura que “dichas falencias no son sino síntomas de elementos que se vienen incubando en nuestro partido desde hace tiempo.

Ese no es el único documento autoflagelante que corre por los chat del FA desde este fin de semana.

“Sin proyecto de campaña”

El exconstitucionalista Fernando Atria, la exsubsecretaria Valeska Naranjo y Manuel Guerrero, asesor del segundo piso de La Moneda se cuentan entre los firmantes de otro texto titulado “Después de las primarias”.

“Más allá de ciertas apelaciones genéricas a las transformaciones, la campaña del Frente Amplio careció de contenido político. Esto refleja una cada vez más evidente falta de un proyecto político en el Frente Amplio. Un proyecto político no es un programa, es decir, no es un conjunto de medidas a ser realizadas en los próximos años. Es un horizonte de sentido, es una visión del futuro que queremos para Chile. Es a la luz de ese proyecto que tiene sentido un programa”, dice el documento en uno de sus pasajes.

Luego añade: “En cuanto a su conducción, la campaña también mostró algunos de los problemas más graves que afectan al nuevo partido del Frente Amplio. El Frente Amplio no podrá ser el partido que quiere ser, y que la izquierda chilena necesita, si no logra superar algunas de sus características de origen, en particular su definición generacional y su forma de ejercer el poder. Por lo pronto, necesita dejar de ser un partido de militantes que se encontraron en las luchas estudiantiles del 2011″.

Esto último alude particularmente a la decisión de campaña de apuntar a la Concertación como eje de la franja electoral de Winter.