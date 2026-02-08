SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

    Desde la actual oposición destacaron que la presencia del secretario de Estado norteamericano en el cambio de mando del 11 de marzo refleja el interés de Washington por fortalecer la relación bilateral con Chile.

    Por 
    Joaquín Díaz
     
    Joaquín Barrientos
    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

    La confirmación de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezará la delegación norteamericana que asistirá el 11 de marzo a la ceremonia de asunción del Presidente electo José Antonio Kast generó diversas reacciones en el Congreso.

    Cabe señalar que, en la Cancillería chilena la señal fue interpretada como un fuerte gesto por parte de la administración del Presidente Donald Trump para fortalecer los vínculos con las nuevas autoridades chilenas y relanzar las relaciones entre ambos países, luego del enfriamiento de los nexos durante la administración de Boric, debido a los permanentes cuestionamientos y críticas expresados por el jefe de Estado chileno a Trump.

    Desde la oposición, el senador UDI y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, sostuvo que la visita “es una demostración del interés que tiene Estados Unidos por Chile”.

    “Es una señal potente para fortalecer nuestras relaciones. Chile está en un momento en el que necesita países aliados importantes que puedan contribuir a nuestro desarrollo y crecimiento y a solucionar los problemas de todos los chilenos”, afirmó.

    Moreira agregó que el país enfrenta “una situación social y económica muy difícil, una crisis que tenemos que superar, y hay muchos países que nos pueden ayudar”.

    Andres Perez

    En el mismo partido, el diputado Jorge Alessandri resaltó que la visita “es importante porque Chile es estratégico, por nuestra posición, por el cambio en el ciclo político, porque Chile vuelve a estar en la delantera de la creación de empleos, de la transformación de su economía en una economía próspera y, por supuesto, que entendiendo que si el presidente no puede venir, su representante más importante es el secretario de Estado, Marco Rubio”.

    Alessandri también señaló que habrían solicitado al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd que al menos sea Rubio el que asista al cambio de mando con una delegación de primer nivel. “Que aprovechen la visita para juntarse con empresarios, para juntarse con gremios, para explorar inversiones en materia de litio, en materia minera en general y cosas que sean provechosas para Chile”, agregó.

    Asimismo, la diputada Francesca Muñoz (PSC) también valoró el anuncio, catalogándolo “una importante señal por parte del país norteamericano”.

    En ese sentido, señaló que la venida de Rubio puede “fortalecer los vínculos y la cooperación con nuestro país y así retomar las relaciones después del distanciamiento que hubo con el actual gobierno del Presidente Boric”.

    Foto: Aton Chile.

    Más crítico de la visita fue el presidente de Acción Humanista, el diputado Tomás Hirsch.

    No me extraña en absoluto, porque es evidente que el próximo presidente de Chile es un hombre de la extrema derecha que se ha estado vinculando con los sectores más radicales y extremos del planeta”, señaló el parlamentario.

    Detallando las visitas del presidente electo a Javier Milei en Argentina, a Nayib Bukele en El Salvador y a Viktor Orban en Hungría, Hirsch señaló que “la visita de Marco Rubio creo que representa más de lo mismo: una consolidación de una extrema derecha a la cual lamentablemente Chile también se suma a partir del 11 de marzo”.

    Dedvi Missene

    Lee también:

    Más sobre:Marco RubioCambio de mandoJosé Antonio KastIván MoreiraJorge AlessandriFrancesca MuñozTomás Hirsch

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral

    Delincuentes protagonizan fugaz asalto a tienda de telefonía en Mall Plaza Norte: es el segundo en dos meses

    Capturan en Colombia a dos líderes de la banda delictual “La Empresa”: ambos son requeridos en Chile

    Embajador de EE.UU. por Visa Waiver: “No hay razones para sacar a Chile del programa”

    Excarcelan a Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado, tras más de ocho meses preso en Venezuela

    Irán amplía casi ocho años más de condena a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

    Lo más leído

    1.
    Gobierno llama a “ponerse la camiseta de Chile” y respaldar candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    Gobierno llama a “ponerse la camiseta de Chile” y respaldar candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    2.
    Tohá llama al gobierno a regularizar a inmigrantes empadronados antes de que asuma Kast: “Es algo que les debemos”

    Tohá llama al gobierno a regularizar a inmigrantes empadronados antes de que asuma Kast: “Es algo que les debemos”

    3.
    Marco Rubio vendrá a Chile al cambio de mando y da fuerte señal de acercamiento a La Moneda tras salida de Boric

    Marco Rubio vendrá a Chile al cambio de mando y da fuerte señal de acercamiento a La Moneda tras salida de Boric

    4.
    Ministra Arredondo acusa intentos de “quitar recursos y justificar recortes en cultura” tras críticas al Excéntrico Fest

    Ministra Arredondo acusa intentos de “quitar recursos y justificar recortes en cultura” tras críticas al Excéntrico Fest

    5.
    Oficialismo valora nombramientos de delegados y subsecretarios de Kast, pero advierte desafíos y controversias

    Oficialismo valora nombramientos de delegados y subsecretarios de Kast, pero advierte desafíos y controversias

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte grande

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte grande

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast
    Chile

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

    Delincuentes protagonizan fugaz asalto a tienda de telefonía en Mall Plaza Norte: es el segundo en dos meses

    Capturan en Colombia a dos líderes de la banda delictual “La Empresa”: ambos son requeridos en Chile

    Asociación de Aseguradores informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta
    Negocios

    Asociación de Aseguradores informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    Christian Garin se baja del ATP de Buenos Aires y da luces de su futuro en el circuito
    El Deportivo

    Christian Garin se baja del ATP de Buenos Aires y da luces de su futuro en el circuito

    Triunfazo del Betis sobre el Atlético de Madrid: Pellegrini se toma revancha en la casa de Simeone

    Con un polémico penal en el final: Manchester City remonta en la agonía ante Liverpool y sigue como escolta de Arsenal

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX
    Cultura y entretención

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Excarcelan a Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado, tras más de ocho meses preso en Venezuela
    Mundo

    Excarcelan a Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado, tras más de ocho meses preso en Venezuela

    Irán amplía casi ocho años más de condena a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

    Cómo el show de Bad Bunny en el Super Bowl se convirtió en un foco de debate político en EE.UU.

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra