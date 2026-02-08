De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

La confirmación de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezará la delegación norteamericana que asistirá el 11 de marzo a la ceremonia de asunción del Presidente electo José Antonio Kast generó diversas reacciones en el Congreso.

Cabe señalar que, en la Cancillería chilena la señal fue interpretada como un fuerte gesto por parte de la administración del Presidente Donald Trump para fortalecer los vínculos con las nuevas autoridades chilenas y relanzar las relaciones entre ambos países, luego del enfriamiento de los nexos durante la administración de Boric, debido a los permanentes cuestionamientos y críticas expresados por el jefe de Estado chileno a Trump.

Desde la oposición, el senador UDI y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, sostuvo que la visita “es una demostración del interés que tiene Estados Unidos por Chile”.

“Es una señal potente para fortalecer nuestras relaciones. Chile está en un momento en el que necesita países aliados importantes que puedan contribuir a nuestro desarrollo y crecimiento y a solucionar los problemas de todos los chilenos”, afirmó.

Moreira agregó que el país enfrenta “una situación social y económica muy difícil, una crisis que tenemos que superar, y hay muchos países que nos pueden ayudar”.

Andres Perez

En el mismo partido, el diputado Jorge Alessandri resaltó que la visita “es importante porque Chile es estratégico, por nuestra posición, por el cambio en el ciclo político, porque Chile vuelve a estar en la delantera de la creación de empleos, de la transformación de su economía en una economía próspera y, por supuesto, que entendiendo que si el presidente no puede venir, su representante más importante es el secretario de Estado, Marco Rubio”.

Alessandri también señaló que habrían solicitado al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd que al menos sea Rubio el que asista al cambio de mando con una delegación de primer nivel. “Que aprovechen la visita para juntarse con empresarios, para juntarse con gremios, para explorar inversiones en materia de litio, en materia minera en general y cosas que sean provechosas para Chile”, agregó.

Asimismo, la diputada Francesca Muñoz (PSC) también valoró el anuncio, catalogándolo “una importante señal por parte del país norteamericano”.

En ese sentido, señaló que la venida de Rubio puede “fortalecer los vínculos y la cooperación con nuestro país y así retomar las relaciones después del distanciamiento que hubo con el actual gobierno del Presidente Boric”.

Foto: Aton Chile.

Más crítico de la visita fue el presidente de Acción Humanista, el diputado Tomás Hirsch.

“No me extraña en absoluto, porque es evidente que el próximo presidente de Chile es un hombre de la extrema derecha que se ha estado vinculando con los sectores más radicales y extremos del planeta”, señaló el parlamentario.

Detallando las visitas del presidente electo a Javier Milei en Argentina, a Nayib Bukele en El Salvador y a Viktor Orban en Hungría, Hirsch señaló que “la visita de Marco Rubio creo que representa más de lo mismo: una consolidación de una extrema derecha a la cual lamentablemente Chile también se suma a partir del 11 de marzo ”.