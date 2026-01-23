SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    De Siches a Cordero: la disímil performance de los independientes del gobierno de Boric

    Este martes Kast apostó por un gabinete con predominancia del mundo independiente, una apuesta que, en la administración actual, ha sido una fórmula de dulce y agraz.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    9 DICIEMBRE 2025 EL MINISTRO DE SEGURIDAD PUBLICA; LUIS CORDERO, SUBSECRETARIA DE PREVENSION DEL DELITO, CAROLINA LEITAO Y LA MINISTRA MACARENA LOBOS, DURANTE VOTACION DE SEGURIDAD MUNICIPAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    ¿Cuántos independientes es razonable incluir en los gabinetes? Ese es el debate que se abre en cada instalación de gobierno y que esta semana, por cierto, se tomó la discusión frente a la nominación del equipo de ministros que acompañará al presidente José Antonio Kast cuando llegue a La Moneda el 11 de marzo.

    El republicano sacó roncha en los partidos de su sector por su decisión de privilegiar cartas sin militancia. 16 de los 24 nuevos ministros jamás han fichado.

    En su debut, hace cuatro años, el presidente Gabriel Boric también generó controversia en su sector, no por el número de ministros sin militancia, sino no por peso que le dio particularmente a una: la ministra del Interior Izkia Siches, quien pasó de ser la figura más influyente de la campaña de segunda vuelta a personificar los errores de gestión de la primera etapa del gobierno.

    El 6 de septiembre de 2022 - tras la derrota en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre- el Presidente Gabriel Boric soltó a Siches. La doctora alcanzó a estar seis meses en el cargo y tuvo dos caídas que marcaron su gestión: la fallida entrada a Temucuicui donde fue recibida con disparos y la falsa denuncia de un supuesto avión con venezolanos expulsados que habría vuelto a Chile.

    De cinco a ocho independientes

    En el en primer equipo se contaban cinco independientes: Begoña Yarza (Salud), Juan Carlos Muñoz (Transporte); Maisa Rojas (Medio Ambiente) y Alexandra Benado (Deporte). El exministro de Hacienda Mario Marcel y la canciller Antonia Urrejola, si bien no militaban, eran reconocidos como figuras ligadas al PS.

    Hoy son ocho: la ministra Rojas y el titular de Transportes. Además del ministro de Seguridad Luis Cordero, la titular de la Segpres Macarena Lobos, Jaime Pizarro (Deporte), Ximena Aguilera (Salud), Ignacia Fernández (Agricultura), Carolina Arredondo (Cultura) y Aldo Valle (Ciencias)

    La gestión de los independientes en los equipos de Boric ha sido disímil.

    La ministra Begoña Yarza, quien fue sugerida por Siches para integrar el primer gabinete, también estuvo solo seis meses. Se le recuerda por denunciar torturas en el Hospital Psiquiátrico de la región de Valparaíso.

    El exministro de Cultura Jaime de Aguirre (Culturas), llegó tras el primer cambio de gabinete y estuvo solo cinco meses. Fue mal evaluado por su rechazo a que Chile participe como invitado de honor a la Feria del Libro de Frankfurt.

    La ministra Benado (Deportes), por su parte, nunca logró convencer al gobierno de Boric y fue sacada del cargo ad portas del inicio de los Juegos Panamericanos.

    Cordero y Lobos: los independientes que ganaron terreno

    Si se trata de independientes el que más influencia tiene hoy en el gobierno es por lejos el ministro de Seguridad Luis Cordero, quien llegó al gobierno a inicio de 2023 tras la renuncia de Marcela Ríos al ministerio de Justicia.

    El abogado pasó a convertirse en el bombero del gobierno ante la crisis que se desató por los bochornosos indultos otorgados a presos por causas del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

    Cordero se convirtió en uno de los pilares de Boric para enfrentar las diversas crisis que siguieron. Él, por ejemplo, también se encargó del escándalo por el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado, que le asestó un duro golpe al gobierno en 2023.

    En 2024, en tanto, tuvo que asumir la caótica Subsecretaría del Interior luego de que su antecesor, Manuel Monsalve, saliera en medio de denuncias en su contra por violación a una de sus asesoras. Allí estuvo Cordero hasta se concretó la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, a cuya titularidad fue nominado por el Presidente e instancia en la que terminará su paso por el Ejecutivo.

    Macarena Lobos, en tanto, es la única ministra sin militancia que integra el comité político. Ella llegó al gobierno de Boric como subsecretaria de la misma cartera, pero que fue ascendida al cargo que hoy ostenta tras la salida de Álvaro Elizalde de la Segpres para suceder a Carolina Tohá en Interior.

    En principio Boric la nombró como ministra en calidad de subrogante, pero luego de las presiones transversales para ser ratificada y la falta de elenco para buscar un reemplazo para Elizalde, Lobos quedó en el cargo.

    Oficialismo: “Los partidos le quitan el piso a los independientes”

    Desde el punto de vista de los partidos oficialistas, los timoneles se dividen entre quienes señalan que la militancia no importa, sino que lo primordial es la capacidad de gestión, y quienes cuentan con un duro juicio respecto de este tipo de autoridades, ya que ante las crisis no cuentan con un sostén político.

    El senador Jaime Quintana (PPD), afirmó que “no hay mayor diferencia entre ser militante o independiente, el tema es el conocimiento del Estado que se venga”.

    Su par del PS, Paulina Vodanovic, agregó: “A veces la coordinación de quienes son independientes es más compleja. Los ministros nominados aparentemente no responden a ningún partido político, de manera tal que van a tener que aprender a insertarse rápidamente en los códigos de la política. La experiencia de Siches, en ese sentido, fue compleja”.

    El timonel del PL, Juan Carlos Urzúa, añadió, en tanto, que “es tradicional que luego los partidos le quitan el piso a los ministros independientes, dado que no son propios. Es bastante complejo y genera mucho riesgo para el gobierno, porque los ministros se van sin ninguna defensa”.

    “Los independientes en un gabinete deberían ser la excepción y no la regla general. Los partidos tienen personas que se preparan para gobernar, los ministerios no son empresas y requieren, la mayoría, gestión política. Comparto la visión que ha expresado Longueira”. complementó Jaime Mulet, líder de la FRVS.

    Más sobre:IndependientesGabineteJosé Antonio KastGabriel BoricLuis CorderoIzkia Siches

