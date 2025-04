El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, se refirió este domingo al debate surgido sobre el retorno de presencia de Carabineros al interior de los estadios, esto tras los lamentables hechos ocurridos en el Monumental, en la previa al encuentro contra Fortaleza por Copa Libertadores.

En una entrevista con The Clinic, el excapitán de Colo Colo explicó que "Carabineros nunca ha dejado de estar en los estadios. Distinto es el tema al interior de los recintos“.

“Efectivamente Carabineros está presente en los anillos perimetrales de los estadios, pero creo que hoy día suponer que solo ese cambio pudiera generar una modificación conductual… no lo veo así “, explicó.

“Lo que hay que potenciar es efectivamente el desarrollo de la seguridad privada, el perfeccionar estos planes, el tener los oficiales de seguridad a cargo con mucha experiencia y capacidad. El disponer de todos los dispositivos adecuados para el control y el seguir avanzando en esta materia”, agregó al respecto.

Así las cosas, este medio consultó a algunos miembros de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados sobre la posición marcada por Pizarro.

Debate por reingreso de carabineros a las canchas: ministro Pizarro no considera que aquello “genere una modificación conductual”. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“No contribuye a enfrentar el problema con seriedad” y “es esencial que los clubes asuman su responsabilidad en la prevención”

El presidente de la comisión, Andrés Celis (RN) señaló a La Tercera que le parece " delicado que el Ministro del Deporte relativice la presencia de Carabineros al interior de los estadios , especialmente después de lo ocurrido en el Estadio Monumental”.

“Decir que ese tipo de medidas no tendrían efecto en el comportamiento de las barras es una señal equivocada. No estamos hablando de una solución mágica, pero sí de asumir que el orden público es responsabilidad del Estado y que la seguridad privada, por sí sola, no tiene las herramientas ni la preparación para contener hechos tan graves como los que hemos visto”, explicó el parlamentario por la Región de Valparaíso.

A lo que agregó: “El fútbol profesional no puede seguir siendo tierra de nadie. Hay armas, hay violencia organizada, y hay una señal de permisividad que debe terminar. La reacción del ministro no contribuye a enfrentar el problema con seriedad . Si de verdad queremos erradicar la violencia en los estadios, partamos por hacer funcionar los programas de seguridad y asumir las responsabilidades cuando esos programas fracasan”.

Debate por reingreso de carabineros a las canchas: ministro Pizarro no considera que aquello “genere una modificación conductual”. En la foto, el diputado Andrés Celis (RN). DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Para el candidato presidencial del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), el diputado Jaime Mulet, el problema del asunto radica en que “no hay tantos carabineros en el país como para ir a cuidar espectáculos de esta naturaleza que generan grandes utilidades a quienes los convocan”.

“ Lo lógico es que la seguridad privada se haga cargo y si no son capaces de garantizar la seguridad que no hagan ese tipo de eventos . Hay que buscar sanciones y merodeos que disuadan e impidan que los delincuentes entren, que generalmente lo hacen con el acuerdo o ayudas de dirigentes”, explicó.

Debate por reingreso de carabineros a las canchas: ministro Pizarro no considera que aquello “genere una modificación conductual”. En la foto, el diputado y candidato presidencial Jaime Mulet (FRVS). FOTO PABLO VÁSQUEZ R / LA TERCERA PABLO VASQUEZ R.

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) detalló que para el avance en materias de seguridad en los estadios “es fundamental contar con herramientas efectivas y tecnologías avanzadas que permitan prevenir y sancionar la violencia”.

“La ley de seguridad en los estadios, que se encuentra en tramitación contempla la incorporación de nuevas tecnologías, mayores responsabilidades para los clubes y sanciones más severas para quienes cometan delitos en el fútbol profesional”, señaló a este medio.

Enfatizando la importancia de lograr una pronta tramitación de la ley, también recalcó que “ la responsabilidad de la seguridad en los recintos recae sobre los clubes , quienes deben contar con las herramientas necesarias para evitar que los delincuentes accedan a los estadios”.

“Si bien Carabineros siempre será un apoyo fundamental en la seguridad de los estadios, es esencial que los clubes asuman su responsabilidad en la prevención y control de la violencia”, detalló.

Debate por reingreso de carabineros a las canchas: ministro Pizarro no considera que aquello “genere una modificación conductual”. En la foto, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli). DEDVI MISSENE

Por su parte, Cristián Tapia (Ind. PPD) se mostró de acuerdo con las declaraciones entregadas por el Ministro del Deporte y enfatizó a La Tercera que “aquí lo que tenemos que tener es prevención”.

“Los anillos de seguridad son sumamente importantes y yo espero que el proyecto que está en el Senado se puede apurar para poder de esa manera tener los controles biométricos, el registro de socio, separar lo que significan las barras, separar respecto a lo que es el público y la hinchada. Yo creo que eso es bastante importante”, explicó.

El parlamentario por Atacama criticó a los dirigentes deportivos, señalando que “a veces son demasiados cómodos, esperan que todos lo demás les hagan el trabajo”.

“Ellos el mismo día deberían ir a dar una vuelta, qué es lo que está pasando, qué sucede con los accesos, con las medida de inteligencia. Aquí cada vez que va a pasar algo lo anuncian a través de redes sociales. Entonces, eso que el carabinero esté adentro permanentemente yo creo que no es buena acción ”, detalló.

Debate por reingreso de carabineros a las canchas: ministro Pizarro no considera que aquello “genere una modificación conductual”. En la foto, el diputado Cristián Tapia (Ind. PPD).

Respecto al debate, Andrés Giordano (FA) se refirió también durante esta semana a la posibilidad de que carabineros regrese al interior de los estadios.

“Lo dijimos antes y lo volvemos a reiterar ahora, nos parece que carabineros tienen una función respecto del orden público fuera de los estadios y que cada carabinero que uno saca de la población, de sus labores, para subsidiar con recursos del Estado la seguridad privada que debiese estar en manos de quienes organizan estos eventos masivos que recaudan millones, es un error”, explicó.

En aquella ocasión enfatizó en que resulta necesario revisar los protocolos de Carabineros, especialmente en aquellos perímetros que les corresponde cautelar, como ocurrió en esta ocasión.

Debate por reingreso de carabineros a las canchas: ministro Pizarro no considera que aquello “genere una modificación conductual”. En la foto, el diputado Andrés Giordano (FA). Cedida

“No es menor señalar que durante los últimos 15 años en Colo Colo han fallecido cinco hinchas a las afueras del Estadio Monumental tras partidos, de los cuales cuatro han sido atropellados por algún tipo de vehículo motorizado de carabineros. Por lo tanto, ahí hay protocolos que revisar y esperamos que las sesiones sirvan para aquello”, explicó.

“Pero nada de esto puede significar quitar la responsabilidad de quienes hoy día están detrás de la organización del fútbol que tienen que invertir en seguridad y dejar de tener guardias que no están preparados, condiciones laborales que no son las óptimas y condiciones infraestructurales que permitan contener este tipo de situaciones”, agregó respecto a las responsabilidades en la seguridad de los recintos deportivos.