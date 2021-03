“Debemos salir a golpear con todo al gobierno”: El audio donde el presidente de la DC acusa a La Moneda de “sabotear el proceso constituyente” ante la eventual postergación de elecciones

“Debemos ser muy firmes, muy claros, muy categóricos, y salir a golpear con todo al gobierno”.

Con estas palabras, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, cerraba un duro audio de dos minutos y 11 segundos enviado a un grupo de Whatsapp. Su contenido apuntaba al tema que por estas horas inquieta a la clase política en general: la inminente resolución sobre la fecha de las elecciones del 10 y 11 de abril, luego de que el ministro de Salud, Enrique Paris, confirmara que el Consejo Asesor Covid-19 resolvió solicitar en forma unánime la postergación de los comicios por el escenario sanitario.

El tema ha generado controversia en las colectividades, y de hecho el debate se ha dado tanto en el oficialismo como en la oposición, por los problemas que implica para los candidatos a constituyente, gobernador, alcalde y concejal, además de por la complejidad de las modificaciones constitucionales y legales que acarrearía. Sin embargo, en general en público el tono se ha vinculado a señalar que se adherirá a la recomendación de los expertos en salud.

“Me acaba de llamar el ministro de Salud, después de que yo había hablado en la mañana con el ministro secretario general de la Presidencia, (donde él) me dijo que ellos no tenían ninguna intención de suspender las elecciones, que estaban en contra. Me acaba de llamar el ministro de Salud para avisar que el Consejo Asesor había aprobado pedir la postergación y que la decisión ahora la tiene que tomar el Presidente de la República. Y yo, sinceramente, me fui en la dura”, es el inicio del audio de Chahín, al que accedió La Tercera.

Luego, el presidente de la DC descarga su malestar contra el Ejecutivo. “Le dije que aquí, a mi juicio, lo que el gobierno estaba haciendo era sabotear el proceso constituyente. Que es tanta la enorme cantidad de problemas jurídicos que se va a generar, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a extender la campaña, vamos a suspender la campaña, va a haber que sacar los letreros que están, poner los letreros? ¿Qué pasa con toda la propaganda, con todos los gastos que se hicieron, con créditos contra devolución del Servel? ¿Qué va a pasar con eso? Porque se extienden los plazos. ¿Cuál es un plazo certero para poder realizar las elecciones? ¿Qué pasa con los alcaldes que están suspendidos? Bueno, ¿qué pasa con los gastos electorales? ¿Se van a poder seguir realizando gastos electorales? Ninguna de esas cosas está resuelta, ninguna de todos los aspectos jurídicos gigantescos”, señala.

“Además, se va a hacer entrado en invierno, donde en comunas cordilleranas vamos a estar… aquí en la región de La Araucanía, en Lonquimay, ya en mayo vamos a tener un metro y medio de nieve. Entonces, sinceramente, aquí lo que están haciendo es sabotear el proceso constituyente. Y eso es lo que yo le dije (al ministro de Salud): que el gobierno, al no tomar las medidas oportunas, hizo que llegara este peak de la segunda ola justo en la época de las elecciones para sabotear el proceso constituyente. Y hay que responsabilizar al gobierno de no tomar medidas al extremo de sabotear el proceso constituyente”, continúa Chahín.

“Yo creo que esto es para acusación constitucional. De verdad. O sea, un ministro que, en el fondo, lo que hace es dejar hacer, retrasa cualquier medida, y cuando llegan a dos semanas de la elección, entonces recomienda suspenderla. ¡Esto va a afectar la legitimidad del proceso electoral más importante de los últimos 30 años en Chile!”, plantea también el timonel DC.

Con todo, en el audio Chahín no se pronunció sobre cuál sería su postura en caso de que se solicite el cambio de fecha por motivos sanitarios y avalado por los expertos, algo que, de todas formas, ya fue respaldado por la abanderada presidencial de la colectividad, la senadora Ximena Rincón.

El tema está agendado para su evaluación este lunes, en una sesión conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados donde, entre otros, están invitados el ministro Paris y la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.