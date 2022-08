Delegado presidencial de Malleco tras emplazamiento del alcalde de Cunco: “Las condiciones están para poder ir a sufragar”

El delegado presidencial de la provincia de Malleco (Región de La Araucanía), Leandro Reyes, abordó las declaraciones que emitió el presidente de la Asociación de Municipios de La Araucanía (AMRA) y alcalde de Cunco, Alfonso Coke, quien manifestó a La Tercera su preocupación por la seguridad de los sufragistas de la comuna, acusando que existe “miedo” en la población y que eso “pone en riesgo la asistencia de electores a los locales de votaciones” el día del plebiscito.

En relación al control del orden púbico este 4 de septiembre en La Araucanía, Leandro Reyes expresó en entrevista con CNN Chile que “como gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para asegurar que todas las personas puedan concurrir a las urnas este 4 de septiembre y puedan realizar su voto”.

Además agregó que “estamos realizando un plan especial de seguridad para ese fin de semana, para asegurar el traslado de cada de uno de los habitantes que van a ir a sufragar”.

Cabe indicar que Cunco pertenece a la provincia de Cautín, sin embargo, Reyes se refirió a las declaraciones de Coke, quien había emplazado a la autoridad, al declarar que “hay una preocupación que tiene que asumir el gobierno hoy día y que tiene que tomar el Delegado Presidencial acá, para dar todas las facilidades”.

Al respecto, y tras ser consultado sobre si las declaraciones del edil de Cunco eran acordes ad portas del desarrollo del plebiscito, el delegado presidencial de Malleco respondió que “nosotros entendemos que el acalde pueda tener sus resquemores, pero por eso nosotros, como gobierno, le damos a entender que estamos haciendo todo lo posible para poder resguardar la seguridad y que las personas puedan ir a votar ese día sin problemas”

En otra línea, Alfonso Coke señaló que podrían tener una gran cantidad de personas citadas a los tribunales por no ir a sufragar. Asimismo, argumentó que aquello podría ocurrir “porque no estaban las condiciones dadas”

En base a las declaraciones del jefe comunal de Cunco, Leandro reyes afirmó que “no, no lo comparto y compartimos. Las condiciones están para poder ir a sufragar, las condiciones viales también están y todas las vías se encuentran despejadas. No hay ninguna razón para que la gente no se acerque a sufragar el próximo 4 de septiembre”.