¿Desbordes a la comisión revisora de Durán? La invitación que tensiona a Chile Vamos

Apenas se inició la tercera sesión de la co m isión revisora de la acusación constitucional contra el delegado de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, el diputado Patricio Rosas (FA) pidió la palabra.

“Entendiendo que es muy importante tener la visión de los alcaldes, y por eso también se invitó al alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quisiera invitar también al alcalde Mario Desbordes, que ha tenido una experiencia en el manejo de los espectáculos en el Club Hípico, en el Parque O’Higgins, en el Movistar Arena (...). Es una persona que nosotros conocimos en la legislatura pasada y aportó mucho", expresó.

Que Rosas planeaba invitar al jefe comunal de Santiago no era secreto para nadie en la comisión.

Por eso mismo, la diputada Ximena Ossandón (RN) -integrante de la comisión revisora- intercambió algunas palabras con Desbordes el lunes por la noche en el aniversario de RN, afirman varios de los presentes.

Esas mismas fuentes aseguran que la vicepresidenta de RN le señaló que la acusación apunta estrictamente a los hechos ocurridos en el encuentro deportivo entre Colo-Colo y Fortaleza y no es una evaluación general de la gestión de Durán.

En el partido, señalan que la parlamentaria había quedado a cargo de monitorear los pasos de la autoridad, pues no es algo desconocido que el alcalde de la comuna capital está en desacuerdo a la acción impulsada por los diputados.

Dedvi Missene

Así quedó de manifiesto hace algunas semanas, cuando sus palabras de respaldo a Durán le valieron una discusión con los parlamentarios y otros alcaldes de su sector en un grupo de WhatsApp que compartían las autoridades.

En esa ocasión no fue solo Desbordes quien apoyó al delegado: también lo hizo Sebastián Sichel (independiente, Ñuñoa) y Felipe Alessandri (RN, Lo Barnechea). El jefe comunal de Providencia, Jaime Bellolio, ha dado señales más sutiles y hace algunos días explicó que no es partidario de las acusaciones constitucionales, además de invitar al delegado a su cuenta pública.

Por eso mismo, entre los diputados de Chile Vamos impulsores de la acusación, ven con recelo que Desbordes acepte la invitación a exponer en la comisión y apuntan a que no debería aceptar, dado el rol que asumió hace algunas semanas como vocero de Evelyn Matthei .

Esto, debido al impacto negativo que podría provocar el desorden del sector en la campaña de la abanderada.

Lo cierto es que desde que se incorporó al comando, Desbordes no ha dado nuevas muestras de apoyo públicas a la autoridad regional.

Consultada por La Tercera, la diputada Ossandón (RN) aclara que “si el alcalde Desbordes quiere venir a la comisión revisora, bienvenido sea, pero entendiendo que esta acusación constitucional es respecto del delegado presidencial en relación a un hecho concreto, donde lamentablemente murieron dos personas. No es sobre toda la gestión del delegado Durán ni de su relación de trabajo con los alcaldes de la Región Metropolitana".

El jefe de bancada de los diputados RN, Miguel Mellado, es más tajante respecto a la eventual presencia del jefe comunal.

“Yo tengo el mayor de los respetos por el alcalde Desbordes, expresidente de RN y alcalde emblemático de nuestro partido. Pero en este caso, tiene que tener prescindencia completa, no se vería bien que él viniera hablar del tema. No es experto constitucionalista y no sé si él va a venir a defender (al delegado) o acusar. Yo le pediría que no aceptara, porque una acusación constitucional es un tema privativo de los diputados y entraría en una disputa política con Chile Vamos que como vocero de la candidata Evelyn Matthei no corresponde", aseveró.