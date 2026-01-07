SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Desde el estallido hasta el gobierno de Boric: el gran congreso que prepara el FA para revisar y repensar el partido

    En los próximos días, la colectividad invitará a la militancia a participar de la instancia, que tendrá su lanzamiento en enero y se desarrollará hasta junio. La idea es abordar temas como la política de alianzas de la colectividad, su relato e identidad. Para eso, se hará un análisis de los 10 años de vida que tienen.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    A fines de este mes, en una fecha aún por definir, el Frente Amplio (FA) pretende lanzar su esperado congreso. Se trata de la más importante instancia partidaria de definiciones ideológicas, programáticas, estratégicas y tácticas, comprometida a la militancia tras la unificación de Convergencia Social y Revolución Democrática.

    A más de un año de la fundación de la colectividad, en el FA consideran que es tiempo de evaluaciones. Pero no solo desde la unificación. La idea de quienes preparan el congreso ideológico es reflexionar en torno a la década de vida que tiene el FA como coalición. Es decir, desde 2016 hasta la fecha.

    Quienes se han hecho cargo de la organización del congreso son Daniela Campos, Leonardo Jofré, Andrea Soto, Dafne Pino, Romina Ramos, Juan Pablo Sanhueza, Constanza Cristi, Jason Cabezas, Javiera Lopez, Ivan Zimmerman y Gabriela Carrasco. Todos integrantes del comité central. Y, en representación de la directiva nacional, han participado Javier Ahumada y Damaris Astete, ambos secretarios directivos del FA.

    El objetivo del congreso, cuyas invitaciones serán enviadas próximamente, es analizar en detalle los hitos de la colectividad. Dentro de ellos, quienes han conocido los planes mencionan la experiencia parlamentaria -y haber irrumpido en el binominal-, los gobiernos locales, la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez, el rol del FA en el estallido social y la Convención. Y el más importante de todos: gobernar entre 2022 y 2026, de la mano del Presidente Gabriel Boric.

    (AP Photo/Esteban Felix) Esteban Felix

    La idea, eso sí, no es hacer un análisis contingente de los hitos, sino más bien uno estratégico, con la mirada hacia el futuro de la colectividad. En esa línea, se adelanta que uno de los debates girará en torno a cómo, desde la institucionalidad -y con la experiencia de haber sido gobierno- se avanza en demandas sociales.

    Otro eje de discusión del congreso serán los principios y la identidad del FA. Con ese debate se pretende que la diversidad que existe entre militantes -frente a distintas materias- pueda coexistir sin tensionar al partido.

    Lo tercero, entre los objetivos del congreso, tiene que ver con lo programático, que incluye revisar el relato, las propuestas, los discursos del FA. Para eso, adelantan en el partido, será clave analizar en detalle las demandas y las prioridades de la ciudadanía en la actualidad.

    Por último, se buscará revisar la política de alianzas del FA. En ese sentido, quieren determinar a quién le quieren hablar como colectividad y, desde ahí, con qué otros partidos y movimientos aliarse.

    Por el momento, el FA no se ha movido de su postura de buscar la mayor unidad posible dentro del sector. Ayer, la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, dijo a este medio que “apostamos por la máxima unidad para defender sus derechos y hacer frente a un gobierno de ultraderecha”.

    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Sin embargo, en otros partidos del sector ponen en duda la unidad. En la DC y la Federación Regionalista Verde Social han señalado que ellos quieren conformar un polo opositor de centroizquierda, distanciado del Partido Comunista (PC) y el FA.

    Una idea que está sobre la mesa en la colectividad es que el congreso se desarrolle de forma abierta. Es decir, que ciudadanos comunes -que no estén en las filas del FA- puedan participar de algunas instancias. Quienes conocen los planes afirman que se inspiran en la experiencia del Frente Amplio uruguayo, que sacó adelante un proceso de escucha ciudadana.

    Incluso se ha hablado de que otros partidos -de izquierda y centroizquierda- puedan ser parte de algunas instancias de reflexión, como conversatorios. Asimismo, se podría incluir en el proceso diálogos sectoriales con sindicatos y organizaciones sociales.

    De aquí al lanzamiento, en el partido se trabaja en la estructura del diseño metodológico y logístico de la instancia. Eso incluye la conformación de “unidades congresales”, según criterios territoriales y de paridad de género. Estas se van a conformar luego de la inscripción, que será durante el verano.

    La discusión propiamente tal, que se dará en esas instancias, será entre marzo y mayo de este año. En junio está previsto que se realice el congreso nacional, en que los delegados congresales votarán y debatirán los consensos alcanzados en el proceso.

    Para cerrar el congreso en junio, se planea invitar a exautoridades a compartir sus apreciaciones. No se descarta que Boric, como exmandatario en ese momento, pueda participar.

    Más sobre:PolíticaFrente AmplioFALa Tercera PMPresidente Gabriel BoricLa Moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa

    Lo más leído

    1.
    Alfredo Moreno cuestiona dichos de Vallejo sobre que cobre y litio estarían en riesgo tras operación de EE.UU. en Venezuela

    Alfredo Moreno cuestiona dichos de Vallejo sobre que cobre y litio estarían en riesgo tras operación de EE.UU. en Venezuela

    2.
    Gobierno pone urgencia de discusión inmediata a reforma política de Elizalde

    Gobierno pone urgencia de discusión inmediata a reforma política de Elizalde

    3.
    Con requisito de 0,5% del padrón para nuevos partidos: Senado aprueba reforma política impulsada por Elizalde y proyecto avanza a la Cámara

    Con requisito de 0,5% del padrón para nuevos partidos: Senado aprueba reforma política impulsada por Elizalde y proyecto avanza a la Cámara

    4.
    Boric adelanta conversación con Kast para asegurar continuidad del proceso de reconstrucción en Valparaíso por megaincendio

    Boric adelanta conversación con Kast para asegurar continuidad del proceso de reconstrucción en Valparaíso por megaincendio

    5.
    José Miguel Vivanco advierte que Trump “está asentando precedentes nefastos a nivel internacional” tras ataque a Venezuela

    José Miguel Vivanco advierte que Trump “está asentando precedentes nefastos a nivel internacional” tras ataque a Venezuela

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades
    Chile

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    Cuando la ideología está por sobre las personas
    Negocios

    Cuando la ideología está por sobre las personas

    Economía con viento a favor, pero con cautela sobre el cobre y reformas estructurales: las perspectivas de Landerretche, Cifuentes y Vergara para 2026

    La propuesta alternativa de Horizontal para financiar la educación superior

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?
    Tendencias

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035
    El Deportivo

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035

    Escándalo mundial: torneo profesional le da invitación a una tenista que no sabía tomar la raqueta

    Con varias figuras del fútbol chileno, incluyendo seleccionados: la Roja de Arturo Vidal que brilla en la Kings League

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl
    Cultura y entretención

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Javiera Mena agenda show en Blondie

    Destacan recuperación “casi milagrosa” de Angelo Pierattini tras accidente automovilístico

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa
    Mundo

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Primer ministro de Reino Unido llevará a la Cámara de los Comunes el eventual despliegue de tropas británicas en Ucrania

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro