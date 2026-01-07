Desde el estallido hasta el gobierno de Boric: el gran congreso que prepara el FA para revisar y repensar el partido

A fines de este mes, en una fecha aún por definir, el Frente Amplio (FA) pretende lanzar su esperado congreso. Se trata de la más importante instancia partidaria de definiciones ideológicas, programáticas, estratégicas y tácticas, comprometida a la militancia tras la unificación de Convergencia Social y Revolución Democrática.

A más de un año de la fundación de la colectividad, en el FA consideran que es tiempo de evaluaciones. Pero no solo desde la unificación. La idea de quienes preparan el congreso ideológico es reflexionar en torno a la década de vida que tiene el FA como coalición. Es decir, desde 2016 hasta la fecha.

Quienes se han hecho cargo de la organización del congreso son Daniela Campos, Leonardo Jofré, Andrea Soto, Dafne Pino, Romina Ramos, Juan Pablo Sanhueza, Constanza Cristi, Jason Cabezas, Javiera Lopez, Ivan Zimmerman y Gabriela Carrasco. Todos integrantes del comité central. Y, en representación de la directiva nacional, han participado Javier Ahumada y Damaris Astete, ambos secretarios directivos del FA.

El objetivo del congreso, cuyas invitaciones serán enviadas próximamente, es analizar en detalle los hitos de la colectividad. Dentro de ellos, quienes han conocido los planes mencionan la experiencia parlamentaria -y haber irrumpido en el binominal-, los gobiernos locales, la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez, el rol del FA en el estallido social y la Convención. Y el más importante de todos: gobernar entre 2022 y 2026, de la mano del Presidente Gabriel Boric.

AP Photo/Esteban Felix

La idea, eso sí, no es hacer un análisis contingente de los hitos, sino más bien uno estratégico, con la mirada hacia el futuro de la colectividad. En esa línea, se adelanta que uno de los debates girará en torno a cómo, desde la institucionalidad -y con la experiencia de haber sido gobierno- se avanza en demandas sociales.

Otro eje de discusión del congreso serán los principios y la identidad del FA. Con ese debate se pretende que la diversidad que existe entre militantes -frente a distintas materias- pueda coexistir sin tensionar al partido.

Lo tercero, entre los objetivos del congreso, tiene que ver con lo programático, que incluye revisar el relato, las propuestas, los discursos del FA. Para eso, adelantan en el partido, será clave analizar en detalle las demandas y las prioridades de la ciudadanía en la actualidad.

Por último, se buscará revisar la política de alianzas del FA. En ese sentido, quieren determinar a quién le quieren hablar como colectividad y, desde ahí, con qué otros partidos y movimientos aliarse.

Por el momento, el FA no se ha movido de su postura de buscar la mayor unidad posible dentro del sector. Ayer, la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, dijo a este medio que “apostamos por la máxima unidad para defender sus derechos y hacer frente a un gobierno de ultraderecha”.

Javier Salvo/Aton Chile

Sin embargo, en otros partidos del sector ponen en duda la unidad. En la DC y la Federación Regionalista Verde Social han señalado que ellos quieren conformar un polo opositor de centroizquierda, distanciado del Partido Comunista (PC) y el FA.

Una idea que está sobre la mesa en la colectividad es que el congreso se desarrolle de forma abierta. Es decir, que ciudadanos comunes -que no estén en las filas del FA- puedan participar de algunas instancias. Quienes conocen los planes afirman que se inspiran en la experiencia del Frente Amplio uruguayo, que sacó adelante un proceso de escucha ciudadana.

Incluso se ha hablado de que otros partidos -de izquierda y centroizquierda- puedan ser parte de algunas instancias de reflexión, como conversatorios. Asimismo, se podría incluir en el proceso diálogos sectoriales con sindicatos y organizaciones sociales.

De aquí al lanzamiento, en el partido se trabaja en la estructura del diseño metodológico y logístico de la instancia. Eso incluye la conformación de “unidades congresales”, según criterios territoriales y de paridad de género. Estas se van a conformar luego de la inscripción, que será durante el verano.

La discusión propiamente tal, que se dará en esas instancias, será entre marzo y mayo de este año. En junio está previsto que se realice el congreso nacional, en que los delegados congresales votarán y debatirán los consensos alcanzados en el proceso.

Para cerrar el congreso en junio, se planea invitar a exautoridades a compartir sus apreciaciones. No se descarta que Boric, como exmandatario en ese momento, pueda participar.