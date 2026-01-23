Diego Ibáñez critica exclusión del FA y del PC de cónclave citado por el PS: “Me parece nefasto”

Tras el quiebre provocado al interior del oficialismo producto de la Ley Nain-Retamal, la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric desistió del cónclave de partidos programado para este 23 de enero. Y en vez, la presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic, coordinó la realización de un encuentro solo con la centroizquierda, dejando fuera al Frente Amplio (FA) y al Partido Comunista (PC).

Tal situación fue abordada esta tarde por el diputado y senador electo por el FA, Diego Ibáñez, en un nuevo capítulo del pódcast “Cómo te lo explico”, conducido por las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, donde calificó de “nefasto” que se excluyera de la cita a ambas tiendas.

“Yo creo que en momentos donde en el mundo entero tenemos una situación que está reconfigurando la política internacional, donde tenemos un gobierno de ultraderecha que está reconfigurando los límites de la propia política nacional, ellos al apostar a una división en la centroizquierda, con un cónclave aparte, me parece una señal que no es muy funcional a los propósitos comunes del progresismo”, aseguró Ibáñez.

Para luego afirmar que hay que “insistir en la unidad”. “El Frente Amplio desde un comienzo ha sido promotor también de la unidad de la coalición y creo que hemos respondido de buena manera a ese propósito unitario”, señaló.

Esto ya que, a su juicio, una separación partidista, que podría generar una oposición dividida ante el próximo gobierno de José Antonio Kast, puede llevar a que “la mayoría electoral de la derecha se convierta en una mayoría cultural en el mediano plazo”.

“Y eso es justamente lo que no podemos permitir. De alguna forma termina por fracasar esta idea de gran legado que tenía el presidente (Gabriel) Boric de una sola gran coalición de izquierda”, aseguró el senador electo.

“Me parece patudo hacer una crítica al Presidente Boric”

Durante la transmisión, fue consultado por dichos de la propia Vodanovic y del senador Jaime Quintana (PPD), quienes aseguraron que esta “gran coalición” de la izquierda habría fallado, debido a que al Presidente Boric y a su gobierno le faltó proactividad para lograrlo.

Ante lo cual Ibáñez reaccionó enfático, asegurando que “yo encuentro muy patuda esa queja”.

“Fui testigo como presidente del Frente Amplio, de Convergencia Social, de todas las veces que el presidente Boric cada lunes invitaba a que como partidos dialogáramos, debatiéramos, levantáramos propuestas, por tanto, yo no lo asociaría a la patudez, sino a la flojera de los partidos”, apuntó.

Agregando que: “Yo creo que los partidos deberían ser mucho más propositivos, mucho más proactivos en construir esa unidad”.

Y, además, hizo un mea culpa, al afirmar que “creo que faltó proactividad de parte de todos quienes hemos sido en algún momento presidentes de partido”.

Aunque volvió a arremeter contra las afirmaciones de Vodanovic y Quintana: “Me parece patudo hacer una crítica al presidente Boric de que él no hizo todo lo posible por la unidad, porque eso es absolutamente falso”.