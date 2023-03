Diputada Delgado (PEV) por altercado con ministro Ávila: “En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, no podemos permitir que se nos pase a llevar, con o sin cargo”

La diputada del Partido Ecologista Verde (PEV) Viviana Delgado, abordó la noche de este martes el altercado que sostuvo con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, esta jornada durante una sesión de la comisión de Educación de la Cámara, asegurando que “lamenta la reacción” del secretario de Estado, al tiempo que solicitó respeto en vísperas del Día de la Mujer.

En esa línea, la legisladora afirmó que el contexto de la discusión -que terminó con la diputada del PEV descompensada en la enfermería del Congreso- se produjo mientras le exponía al ministro la situación que vive la comunidad educativa del liceo Reino de Dinamarca en Maipú.

“Le comenté que las clases estaban suspendidas por la contaminación ambiental producto del polvo en suspensión que contiene cuarzo, tema acreditado por la Asociación Chilena de Seguridad, producido por la extracción ilegal de áridos efectuados por la minera Imperial, indicándole que su ministerio no había tomado cartas en el asunto afectando a más de 600 alumnos y alumnas”, afirmó Delgado a través de una declaración pública, difundida después que el Partido Ecologista Verde anunciara que tomará distancia del Ejecutivo mientras Ávila siga siendo ministro.

En ese sentido continúo relatando que “ante esto, el ministro saliéndose de su rol, me falta el respeto subiendo el tono de la conversación diciéndome que estaba cansado que lo vapulearan, perdiendo el control, indicándome de que, sí estaban preocupados de la situación, cuestión que, en los hechos, no ha sido así, excusándose además que eran más de tres mil colegios y él no podía estar en todos, siguiendo la discusión en un tono no adecuado”.

“Creo que debemos respetarnos como autoridad, además, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, no podemos permitir que se nos pase a llevar, con o sin cargo, las mujeres merecemos que se nos trate correctamente”, manifestó la autoridad.

La autoridad electa por el Distrito 8, sin embargo, añadió que “no quiero perder el fondo del problema, acá lo más importante es preocuparnos por nuestra juventud, la educación es fundamental y no permitiré que se vulnere el derecho a la educación de los niños y niñas de zonas rurales o de cualquier parte de Chile”.