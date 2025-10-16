SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Diputado Coloma cuestiona dichos de Pardow por error en cobros en cuentas de luz: “Es bastante bochornosa la respuesta por parte del Ministro”

La bancada de la UDI anunció durante el miércoles una acusación constitucional contra el ministro Pardow.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Dedvi Missene

El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, cuestionó la respuesta del ministro de Energía, Diego Pardow, al Informe Técnico Preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que detectó cobros excesivos en las cuentas de luz entre 2024 y 2025, apuntando que “es bastante bochornosa la respuesta por parte del Ministro”.

Durante la jornada del miércoles la bancada de la UDI anunció una acusación constitucional contra el ministro por el tema.

“Es una situación muy grave, y que aquí pretendan, porque lo que hizo el Ministro Pardow ayer, de intentar deslizar la responsabilidad, de que esto viene del gobierno de la Presidenta Bachelet, en circunstancias que esto se empezó a aplicar cuando se produjo el descongelamiento de la tarifa, me parece que es bastante bochornosa la respuesta por parte del Ministro”.

De acuerdo a lo que señaló Coloma, la acusación ha recibido apoyo tanto de parlamentarios de oposición como oficialistas. “He recibido señales de parlamentarios de otros partidos de oposición, pero también del oficialismo”, detalló, agregando que “han señalado que aquí no puede ocurrir que una vez más no haya un responsable político de una situación que para mí es triplemente grave”.

El diputado además apuntó que “si no se hace nada, en octubre, noviembre, diciembre, nos van a seguir cobrando el error. Si es increíble, no es que ni siquiera lo paren ahora, es que este error se para a partir del próximo año”.

“Aquí lo mínimo que uno esperaría es que si esto ya lo sabían hace un tiempo, porque esto no lo descubrieron ayer, y lo sabían mínimo hace un par de semanas, es que hayan dicho, bueno, esto se va a devolver de esta forma, en una cuota única, con intereses, con reajustes”, expresó el diputado UDI.

Finalmente, sobre la acusación constitucional, Coloma señaló que continuarán con esta a menos que el ministro renuncie y se anuncie un mecanismo para devolver los dineros.

“Salvo que se vaya, pero al mismo tiempo que se establezca el mecanismo de devolución de los recursos para las personas. Uno no saca nada con decir que se vaya el Ministro, pero que desde el gobierno no hagan nada para ver cómo se van a devolver las platas”.

Más sobre:Juan Antonio ColomaUDIDiego PardowCobros de LuzAcusación Constitucional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La vida de bajo perfil del exlíder sirio Bashar al-Assad en Moscú: de paseo al mall y jugando videos en línea

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

Ministro Pardow dice que el cambio metodológico en tarifas eléctricas “es un hecho grave” y que “habrá consecuencias”

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

En medio de advertencia de AC: CNE afirma que Pardow conoció “error” en las tarifas eléctricas a mediados de septiembre

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Servicios

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Diputado Coloma cuestiona dichos de Pardow por error en cobros en cuentas de luz: “Es bastante bochornosa la respuesta por parte del Ministro”
Chile

Diputado Coloma cuestiona dichos de Pardow por error en cobros en cuentas de luz: “Es bastante bochornosa la respuesta por parte del Ministro”

En medio de advertencia de AC: CNE afirma que Pardow conoció “error” en las tarifas eléctricas a mediados de septiembre

Cortan tránsito en Av. Grecia por grupo de personas manifestándose en paso sobre nivel

Ministro Pardow dice que el cambio metodológico en tarifas eléctricas “es un hecho grave” y que “habrá consecuencias”
Negocios

Ministro Pardow dice que el cambio metodológico en tarifas eléctricas “es un hecho grave” y que “habrá consecuencias”

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal

CFA pide al gobierno nuevas medidas para contener gasto este año y ve riesgo de que la deuda supere el 45% del PIB al 2027

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood
Tendencias

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally ya están disponibles en Chile

Vuelve el circuito mundial de surf a Chile con doble corona en Arica e Iquique
El Deportivo

Vuelve el circuito mundial de surf a Chile con doble corona en Arica e Iquique

Polémico gesto: rival brasileño se burla y agrede a Iván Román en el clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro

Histórico entrenador sorprende con análisis del popular “longa shot” de Tomás Barrios

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí
Cultura y entretención

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no

Mon Laferte aclara su foto con Jeannette Jara: “Nunca he apoyado una candidatura, es mi primera foto con un político”

Israel entrega los cuerpos de otros 30 palestinos muertos durante su ofensiva contra la Franja de Gaza
Mundo

Israel entrega los cuerpos de otros 30 palestinos muertos durante su ofensiva contra la Franja de Gaza

El primer ministro francés supera dos mociones de censura

Rusia bombardea con misiles y drones infraestructura energética en Ucrania

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo