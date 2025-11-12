OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Diputado Cristián Araya evalúa positivamente cierre de campaña de Kast: “Va a pasar a la historia”

    El parlamentario describió el evento como “muy potente” y en donde se notó “no solo la capacidad de convocatoria de José Antonio Kast, sino la fuerza detrás de la candidatura y del Partido Republicano”.

    Daniela Silva 
    Daniela Silva
    EL DIPUTADO DEL PARTIDO REPUBLICANO, CRISTIAN ARAYA. FOTO: DEDVI MISSENE

    Como un evento “muy potente” y en donde se notó “no solo la capacidad de convocatoria de José Antonio Kast, sino la fuerza detrás de la candidatura y del Partido Republicano”, calificó esta jornada el diputado republicano, Cristián Araya, el cierre de campaña que realizó el candidato la jornada de ayer en el Movistar Arena.

    Al respecto, junto con destacar positivamente el evento, afirmó que no fue más allá de un evento político tradicional.

    “Creo que fue un cierre de campaña que va a pasar a la historia”, señaló, en entrevista con Radio Agricultura, añadiendo que Kast "representa la esperanza para muchos chilenos, para poder recuperar el orden y la seguridad, el derecho a vivir en paz”.

    Asimimo, el diputado defendió la propuesta de “gobierno de emergencia” que plantea Kast para su eventual gobierno, explicando que se basa en modelos internacionales exitosos.

    “Me ha tocado viajar con José Antonio para ver cómo, por ejemplo, se enfrentó la crisis de seguridad en El Salvador, de pasar de ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro, al menos de América”.

    “¿Es posible? Sí, es posible dar la vuelta, es posible cambiar la tendencia, es posible recuperar los espacios, volver a poder caminar por el centro de la ciudad. Es posible. Y no es solo mano dura ni con discursos grandilocuentes. Hay estrategia“, apuntó.

    Esto, “no es solo gritar fuerte, esto es planificación, esto es conocer experiencias”, explicó, detallando visitas a Hungría e Italia, en donde estudiaron políticas de control fronterizo y contra las mafias y el crimen organizado,respectivamente.

    En cuanto a las elecciones, Araya apuntó a que si no sale Kast, el Partido Republicano apoyará al candidato de oposición que salga a segunda vuelta.

    “No hay espacio para mezquindades, y nosotros lo tenemos muy claro, y nos vamos a cuadrar”, señaló.

