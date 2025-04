Diputado Ibáñez emplaza a ministro Montes por dichos sobre Tohá: “Más reconstrucción y menos campañas”

La carrera por La Moneda comienza a enredarse en el oficialismo tras la declinación de Paulina Vodanovic (PS) y ahora, la definición de apoyos a Carolina Tohá (PPD) cobra más relevancia.

En medio de los esfuerzos de la abanderada del Partido por la Democracia para reunir el respaldo de los socialistas, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS) destacó la figura de Tohá y afirmó que sería una “gran presidenta”.

Ante estas declaraciones, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez tuvo duras recriminaciones hacia el secretario de Estado.

“Con todo el respeto y el cariño que merece el ministro Montes, creo que el país no está hoy para guiños presidenciales desde los ministerios”, reprochó.

El frenteamplista instó a Montes a enfocarse en la reconstrucción de Valparaíso, tarea que ha sido duramente cuestionada por la demora de las obras.

“Estamos en medio de un proceso de reconstrucción que no ha avanzado con la suficiente urgencia tras los incendios que afectaron a miles de familias en la región de Valparaíso, y lo que la ciudadanía espera es gestión, presencia en terreno y soluciones concretas. No comentarios políticos en plena presentación de un catastro de campamentos, donde la prioridad debe ser la dignidad de quienes aún no tienen acceso a una vivienda segura”, añadió.

Ibáñez recordó que el Presidente Gabriel Boric solicitó a los ministros mantener la prescindencia política de cara a las primaria con las finalidad de evitar acusaciones de intervencionismo electoral.

“No podemos arriesgarnos a dar dobles señales desde el gobierno. La ciudadanía espera un Ejecutivo concentrado en sus tareas, no en levantar candidaturas. Por tanto le pediría al ministro Montes, con mucho respeto, más reconstrucción y menos campañas”, manifestó.