SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diputado Raúl Soto y controversia de embajadora Pakarati: “situaciones como esta contribuyen a una degradación de la diplomacia”

    El diputado además calificó como un "error grave" la situación, a la vez que mencionó que "debiese efectivamente conocer los alcances y los límites de su propia función”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Diputado Raúl Soto. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

    El diputado PPD, Raúl Soto, se refirió durante la mañana de este martes a la controversia generada por la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quien compartió la semana pasada una publicación en sus redes sociales donde hizo un llamado a la “autodeterminación de Rapa Nui”.

    En conversación con Radio Agricultura es que el parlamentario calificó la situación como un “error grave” e inaceptable y que “situaciones como esta contribuyen a una degradación de la diplomacia”.

    De acuerdo a lo que mencionó, “tratándose de una persona diplomática de carrera y no de una persona que está allí por alguna designación más bien de carácter político, me parece que agrava la falta porque ella debiese efectivamente conocer los alcances y los límites de su propia función”.

    Soto además respaldó el actuar de Cancillería señalando que se actuó de "forma rápida y correcta al hacerle un llamado de atención y pedirle que se retracte, que baje esa publicación".

    “No puede desprenderse del cargo, no puede desdoblarse respecto de su representación al país en función de emitir una opinión personal”, comentó el diputado, agregando que “es inadmisible, es inaceptable. Creo que situaciones como esta contribuyen a una degradación de la diplomacia y se suma a otros hechos que se han vivido en los últimos años, y eso evidentemente que no le hace bien a la democracia”.

    Sobre la posibilidad de otras sanciones a la embajadora, esto debido a que también habría dado una entrevista en el mismo tono de la publicación, el diputado expresó que “si existió una entrevista saltándose los protocolos y las comunicaciones y autorizaciones correspondientes por parte de la Cancillería, hay una situación de agravante que efectivamente podría escalar el conflicto político”.

    Finalmente, sostuvo que el Presidente Gabriel Boric se reunirá con el canciller Alberto van Klaveren para abordar la situación. “Me imagino que de esa reunión saldrán algunas conclusiones y también algunas medidas”, señaló.

    Más sobre:Raúl SotoManahi PakaratiRapa NuiChileNueva Zelanda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Manifestantes exigen soluciones habitacionales en la Alameda: tránsito fue interrumpido en plena hora punta

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Tasa de desempleo sube y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Vodanovic descarta idea de coalición con el FA y el PC: afirma que el PS “no tiene preferencia” entre partidos

    Máximo Pacheco, presidente del directorio de NovaAndino Litio: acuerdo con SQM son US$ 12.000 millones más “que si hubiésemos licitado”

    Lo más leído

    1.
    Carolina Goic se reúne con equipo de Kast para conversar sobre cómo se abordará el cáncer en el futuro gobierno

    Carolina Goic se reúne con equipo de Kast para conversar sobre cómo se abordará el cáncer en el futuro gobierno

    2.
    Figueroa eleva el tono tras cuestionamientos al PC por rol ante movilizaciones y apunta contra republicanos y libertarios

    Figueroa eleva el tono tras cuestionamientos al PC por rol ante movilizaciones y apunta contra republicanos y libertarios

    3.
    Vodanovic por publicación de embajadora en Nueva Zelanda: “Tendrá que haber algún tipo de decisión sobre su conducta”

    Vodanovic por publicación de embajadora en Nueva Zelanda: “Tendrá que haber algún tipo de decisión sobre su conducta”

    4.
    “Ya fue reprendida”: La Moneda intenta cerrar polémica de embajadora Pakarati pese a críticas oficialistas

    “Ya fue reprendida”: La Moneda intenta cerrar polémica de embajadora Pakarati pese a críticas oficialistas

    5.
    “Su base de apoyo está por verse”: socialistas ponen suspenso a la continuidad de Ossandón en la presidencia del Senado

    “Su base de apoyo está por verse”: socialistas ponen suspenso a la continuidad de Ossandón en la presidencia del Senado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Temblor hoy, martes 30 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 30 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    Manifestantes exigen soluciones habitacionales en la Alameda: tránsito fue interrumpido en plena hora punta
    Chile

    Manifestantes exigen soluciones habitacionales en la Alameda: tránsito fue interrumpido en plena hora punta

    Diputado Raúl Soto y controversia de embajadora Pakarati: “situaciones como esta contribuyen a una degradación de la diplomacia”

    Vodanovic descarta idea de coalición con el FA y el PC: afirma que el PS “no tiene preferencia” entre partidos

    Tasa de desempleo sube y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre
    Negocios

    Tasa de desempleo sube y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre

    Máximo Pacheco, presidente del directorio de NovaAndino Litio: acuerdo con SQM son US$ 12.000 millones más “que si hubiésemos licitado”

    La plata se dispara una vez más en un formidable cierre de año

    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela
    Tendencias

    Qué se sabe del ataque con drones de EEUU contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    El drama de Tomás de Gavardo de cara al Dakar 2026: “Llegaré justo”
    El Deportivo

    El drama de Tomás de Gavardo de cara al Dakar 2026: “Llegaré justo”

    Ricardo Gareca reconoce ser un entrenador desactualizado: “Hay mucha información en el fútbol; me he complicado”

    En Nueva Zelanda y ante selecciones mundialistas: qué es el FIFA Series, el primer desafío de la Roja en 2026

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron
    Cultura y entretención

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron

    Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey y el primer Año Nuevo sin el cantante: “Nada se compara a perder un compañero de vida”

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo
    Mundo

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Zelenski afirma que “no pueden renunciar sin más” a los territorios del este de Ucrania

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana