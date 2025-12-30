Diputado Raúl Soto y controversia de embajadora Pakarati: “situaciones como esta contribuyen a una degradación de la diplomacia”

El diputado PPD, Raúl Soto, se refirió durante la mañana de este martes a la controversia generada por la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quien compartió la semana pasada una publicación en sus redes sociales donde hizo un llamado a la “autodeterminación de Rapa Nui”.

En conversación con Radio Agricultura es que el parlamentario calificó la situación como un “error grave” e inaceptable y que “situaciones como esta contribuyen a una degradación de la diplomacia”.

De acuerdo a lo que mencionó, “tratándose de una persona diplomática de carrera y no de una persona que está allí por alguna designación más bien de carácter político, me parece que agrava la falta porque ella debiese efectivamente conocer los alcances y los límites de su propia función”.

Soto además respaldó el actuar de Cancillería señalando que se actuó de "forma rápida y correcta al hacerle un llamado de atención y pedirle que se retracte, que baje esa publicación".

“No puede desprenderse del cargo, no puede desdoblarse respecto de su representación al país en función de emitir una opinión personal”, comentó el diputado, agregando que “es inadmisible, es inaceptable. Creo que situaciones como esta contribuyen a una degradación de la diplomacia y se suma a otros hechos que se han vivido en los últimos años, y eso evidentemente que no le hace bien a la democracia”.

Sobre la posibilidad de otras sanciones a la embajadora, esto debido a que también habría dado una entrevista en el mismo tono de la publicación, el diputado expresó que “si existió una entrevista saltándose los protocolos y las comunicaciones y autorizaciones correspondientes por parte de la Cancillería, hay una situación de agravante que efectivamente podría escalar el conflicto político”.

Finalmente, sostuvo que el Presidente Gabriel Boric se reunirá con el canciller Alberto van Klaveren para abordar la situación. “Me imagino que de esa reunión saldrán algunas conclusiones y también algunas medidas”, señaló.