Diputado Winter (CS) califica como “inaceptable” participación de militantes RD en convenios de Democracia Viva y dice que deben salir del FA

El diputado de Convergencia Social (CS) Gonzalo Winter afirmó que los miembros de Revolución Democrática (RD) involucrados en el caso de los convenios firmados entre la fundación Democracia Viva y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta deberían salir del Frente Amplio (FA), debido a que su comportamiento es “inaceptable”.

La polémica se generó tras conocerse convenios entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo y la fundación Democracia Viva por 426 millones de pesos.

En este sentido, se conoció que el representante legal de la fundación, el militante RD Daniel Andrade, es pareja de Catalina Pérez, diputada RD por Antofagasta. Asimismo, que el ahora ex seremi de Vivienda y Urbanismo, el también RD Carlos Contreras -quien renunció por este hecho- estaba a cargo de la repartición cuando se firmaron los contratos. Más aún, Contreras fue hasta 2020 jefe de campaña de la diputada Pérez, quien esta jornada suspendió su participación en la mesa de la Cámara por estos acontecimientos.

En declaraciones a CNN, el diputado Winter señaló que la posible existencia de un delito en la realización de estos convenios debe ser investigada por el Ministerio Público, pero que simplemente debido a la falta de ética que implica la participación de los militantes de RD, estos deberían dejar el FA.

“Si hay o no delito, es un problema del Ministerio Público, de la Fiscalía, de los Tribunales de Justicia, pero justamente a mí me parece que es inaceptable que militantes del FA tengan ese comportamiento, independiente de si se determina acaso hay un delito o no. El comportamiento que ya conocemos a mí me parece inaceptable para un militante del FA”, sostuvo el parlamentario de CS.

Consultado si, solamente por los hechos que se conocen, deberían abandonar la coalición política que es parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric, Winter respondió señalando que “sería positivo, sí”.